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175 лет назад 2016
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Главные события недели по версии Reddit
Текст: Яна Медведева

«9k-боги, но ни один не выиграл The International»

Новый патч, квалификации на DAC и важность рекордов в MMR — в подборке самых популярных материалов на Reddit за неделю.
14 февраля 2017, вторник. 14:30. Киберспорт
Каждую неделю в Dota 2 происходят десятки мелких и крупных событий. Уследить за всеми бывает невозможно. В западном сообществе все интересные новости, видео и фото аккумулируются в Dota-разделе форума Reddit. Именно оттуда во многих случаях в разные сообщества попадают хайлайты, новые идеи и мемы. Поэтому мы решили совместить приятное с полезным: посмотреть всё самое интересное и вспомнить яркие события прошедшей недели. Ну а дополнят их важные (а иногда и остроумные) замечания пользователей форума.

Темы недели


Квалификации на DAC 2017


Всю прошедшую неделю дота-сообщество наблюдало за квалификациями на Dota 2 Asia Championship. После анонса отборочного этапа большинство лидеров казались очевидными, разве что в Европе наметилась борьба. Но карты легли иначе.
Virtus.pro, которым предсказывали безоговорочную победу в СНГ, стали жертвами технических проблем, а Digital Chaos не смогли устоять перед Team NP. Но пользователям Reddit пришлось по душе выступление Team Empire, да настолько, что FN и Chappie стали сравнивать с Arteezy и Sumail. Ну а главным героем квалификаций на DAC определённо можно назвать IceIceIce, у которого что ни игра — хайлайт. Больше всего «реддиторы» разочаровались в Ad Finem. Их последние результаты совсем не радуют, а только заставляют задуматься: не станут ли греки командой одного турнира или онлайн — это не их конек?

Список участников DAC: Evil Geniuses, Wings Gaming, OG, Newbee, Invictus Gaming, Team VG.J, LGD.Forever Young, iG Vitality, Team NP, Team Faceless, Team Liquid, Team Empire
Две проваленные квалификации от Ad Finem. Liquid, B)ears и C9 демонстрируют больше потенциала для выступления на DAC и в Киеве, чем финалисты мэйджора.

• DDoS? Я думал, это перестало быть проблемой для серьезных команды года так два назад
• Na'Vi должны быть расстроены тем, что сейчас не играют с СНГ. Там бы они прошли.
• Уверен, если Secret не пройдут на мажор, MP будет первым на выход
• У WG были какие-то изменения в составе? Я был впечатлён тем, как они играли против TnC и Faceless. Но они играли лучше месяц или два назад
• Fata кикнул себя ради Miracle, потом собрал команду, чтобы выбить всех соперников Liquid и проиграть им в конце
• Может, DC пора перестать играть в CS:GO и начать тренироваться в дотку?

Пополнение в клубе 9k


Потели игроки не только в официальных, но и в рейтинговых матчах. MidOne и Forev за неделю взяли отметку в 9000 MMR. Теперь в этом клубе 15 киберспортсменов. Причём новички не «абузили» определённых героев, играли на разных позициях и могут похвастать отличной статистикой за последние матчи. MidOne в перерывах между турнирами серьёзно намерен добраться и до отметки в 10 000. В отличие от многих других 9k-богов, он не перестал играть рейтинговые матчи, а только нарастил преимущество и выбрался на первую строчку таблицы лидеров, обогнав Miracle. А по приезду домой он планирует продолжить свой путь к непокоренным рубежам. Только вот продолжать придётся уже не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.

Ну а пользователи Reddit придумали всем этим ребятам интересное развлечение — они предложили Valve собрать десятку игроков с 9k MMR и провести шоу-матч на каком-нибудь оригинальном моде, например ARDM или на карте OverThrow. Вот там и узнаем, кто настоящий царь горы.
А тем временем у Сумаила, лучшего игрока в мире, 7,4k. Это всё, что нужно знать о важности MMR.

• 9k-боги, но ни один не выиграл TI.
• Это всё часть плана Mushi. Отправить своего падавана в Европу, где легче взять 9k, а потом сделать с ним команду и вместе выиграть TI7.
• А S4 не хочет присоединиться к этому клубу?
• На TI7 должен быть матч между 9k!

Патч 7.02. Возвращение Windranger


Reddit, конечно, ждал нового балансного патча, но не так быстро. По крайней мере, не посреди квалификаций на DAC. Но IceFrog решил внести элемент неожиданности. Огромных изменений в версии 7.02 не обнаружилось, зато мелкие правка баланса системы талантов коснулись практически всех героев. Ещё «реддиторы» с грустью похоронили бессмертную Queen of Pain и надеялись, что изменения карты позволят улучшить винрейт стороны Тьмы.

Особые споры возникли вокруг Windranger. Один из пользователей Reddit подсчитал, насколько изменился урон способности PowerShot в последних патчах. Оказалось, что если бить 5 целей, то суммарный урон стал меньше, а вот по одной или двум жертвам можно ударить чуть ли не в полтора раза больнее. В итоге все пришли к выводу, что WR скорее мертва, чем жива, но почему бы не попробовать использовать её на позиции саппорта? И Jerax уже успел несколько раз продемонстрировать, что этот план выполним. А аналитик Purge отметил, что игроки в пабе пока просто не вывели идеальную сборку, так что возвращение рыжеволосой лучницы — дело времени.
475 урона каждые три секунды на сумасшедшем расстоянии. Пуш против Windranger превращается в страшный сон.

• Lone Druid не особо особо изменили. Зато подняли очень многих героев. Теперь таланты LD эквивалентны другим
• А теперь можно просить, чтобы за полцены продавали варды с обзором в два раза меньше? Или за 25 купить сентри-вард, который будет работать только на горочке.
• Крутая штука с обзором вардов. Именно её не хватало, чтобы добить мой fps.
• Верите вы или нет, но этот патч ослабил святилища. Легче забрать одну тир3-башню, чем все тир2ю

Новое место для The International


Миграционная политика нового президента США Дональда Трампа заставила задуматься о судьбе The International не только зрителей и участников, но и Valve. На недавней пресс-конференции представители компании заявили, что если ситуация с визами будет усложняться, то они перевезут чемпионат мира по Dota 2 в другую страну. Вот тут и началось!

Главные претенденты с точки зрения Reddit — это Канада, Швеция и Германия. Ванкувер находится очень близко, привезти туда организаторов и необходимую технику не составит большого труда. Да и поклонников киберспорта тут достаточно. Германия уже принимала The International и мэйджор, да и каждый год радушно проводит турниры разного масштаба и по разным дисциплинам. Добраться туда жителям европейских стран никогда не составляло труда. Ну а Швеция давно ждёт свой звёздный час в Dota 2! Здесь так любят киберспорт, но всё никак он не добирается до Северной Европы. Здесь достаточно площадок для крупного турнира и множество потенциальных зрителей.

• Давайте сделаем настоящий International. Valve должны купить остров в международных водах и привезти всех игроков туда. Назовите его The Island of the Ancients
• Канада была бы отличным местом. Многие игроки и так тут живут. Но Arteezy проиграет даже в родных стенах.
• Valve должны провести TI не в США независимо от развития событий.

Уход Mushi из Fnatic


Пока кто-то сражается за путёвки на DAC, другим приходится расставаться с игроками. Легендарный киберспортсмен Mushi ушёл из состава Fnatic. Судя по его комментарию в анонсе, он пока не планирует завязывать с карьерой. Но где он появится в следующий раз, пока непонятно.
После выхода документального фильма True Sight у сообщества резко изменилось отношение к Mushi. В мини-сериале его показали чуть ли ни тираном, развалившим команду своим поведением и отношением к другим игрокам. Но его тиммейты потом в один голос повторяли, что это всё выхваченные из контекста фрагменты, которые не позволяют судить об этом человеке в целом. Но, несмотря на столь негативный образ, «реддиторы» с восторгом вспоминают выступления Mushi на разных турнирах и ждут его возвращения.


• Я никогда не забуду, как на TI3 он сыграл на 15 героях в 16 матчах. Надеюсь, он достигнет таких же успехов где-то ещё.
• Спасибо тебе, Mushi. Спасибо, что поднял на ноги SEA-сцену, спасибо, что заставил Малайзию гордиться тобой. Ты заработал столько денег в Китае, чтобы сделать достойной SEA-сцену, а в итоге тебя же и ненавидят. Но настоящие фанаты знают, скольким ты пожертвовал ради доты и людей, окружающих тебя. Ты всегда будешь одним из самых уважаемых и легендарных игроков. Удачи в будущих стремлениях.
• Я никогда не забуду выступление Fnatic на TI6. Хотелось бы, чтобы эта команда осталась вместе.
• Я знаю, что у людей сложилось разное мнение о Mushi, но он один из самых старательных и талантливых капитанов в Азии. Я надеюсь, что он вернётся к TI
• Время ChuaN взять Fnatic в свои руки!

Проект недели


Квалификации на DAC закончились, матчи Elimination Mode идут слишком поздно, а смотреть «Доту» всё равно хочется? Тогда вам подойдет круглосуточный канал DotaTV 24/7. Здесь беспрерывно транслируют рейтинговые матчи профессиональных игроков, которые можно посмотреть через клиент игры.

Главная фишка этого стрима — управление из чата. Зрители сами выбирают, за каким игроком следить, когда показать закуп команд, графики и наличие выкупа. Все команды можно дать в чате. Голосованием определяется и матч, который покажут на стриме. Администраторы иногда появляются в чате, но в большинстве случаев все происходит автоматически. Список команд можно найти под трансляцией, а функционал постоянно дополняется и исправляется.

Косплей недели


Roxolana Ridel в образе Templar Assassin. Фотограф: Виктория “Milligan” Романова

Арт недели

Лучший момент недели


Пока все сосредоточились на DAC, в Юго-Восточной Азии стартовал местный турнир Mr. Cat Invitational. И здесь играют ребята, которые тоже не обделены талантом. Так как погони за Miracle и рампаги от IceIceIce вы наверняка уже видели, посмотрите на этого смелого Puck в исполнении Karl из команды Young Minds.

Фейл недели


Ad Finem за эту неделю не только разочаровала поклонников выступлением на квалификациях, но и порадовала забавными моментами во время выступления на Elimination Mode. Например, Ssaspartan определённо имеет что-то против своих товарищей по команде:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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