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175 лет назад 2016
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Топ-5 старых карт в Counter-Strike
Текст: Кирилл Овсянников

Не забудем никогда. 5 легендарных карт прошлого в Counter-Strike

Истории нескольких популярных соревновательных карт в Counter-Strike, на которых сейчас не проводятся соревнования.
15 февраля 2017, среда. 10:49. Киберспорт
На прошлой неделе компания Valve выпустила обновление игры Counter-Strike: Global Offensive, главным изменением в котором стало удаления легендарной карты de_dust2 из официального турнирного набора карт.

Мы решили вспомнить, на каких турнирных картах проводились игры в старых версиях Counter-Strike. Часть них получила реинкарнацию в CS:GO, другие же так и остались в истории великой игры.

1. de_dust


Все поклонники CS, конечно же, помнят, что у карты de_dust2 есть старший брат. Выполненный в похожих «пустынных» текстурах первый Dust был одной из первых соревновательных карт в истории игры. Именно эта любовь к простому внешнему виду, на фоне которого модельки игроков выглядели достаточно контрастными, и принесла во многом «дасту» популярность.

Кроме того, начинающих игроков очень привлекала простота карты: один из «бомб-плэйсов» находится прямо на базе защищающейся команды, а добраться до другого команде контртеррористов также не составляло труда.

Куда сложнее приходилось атакующей команде, которой требовалось взять под контроль тоннель, простреливаемый насквозь с двух сторон, или переход под мостом, где у защитников также было преимущество, так как их позиции находились наверху. При этом одновременная атака через тоннель и переход практически не имели смысла, так как между этими локациями для атакующей команды не было придумано каких-либо быстрых переходов. Поэтому все пять игроков, как правило, концентрировались в одном месте.
Вероятно, именно тактическое однообразие убедило организаторов достаточно быстро отказаться от de_dust на турнирах. В частности, карта присутствовала в списке на гранд-финале World Cyber Games 2001, а вот в следующем году уже исчезла оттуда. Карта осталась только в любительских играх, а также в парных турнирах (2-на-2), при этом проход под мостом для обеих команд был официально запрещён правилами большинства турниров.

С появлением CS:GO de_dust долгое время была единственной турнирной картой. Valve существенно переработали выход атакующей команды из-под моста, добавив лестницу и навесной мостик для облегчения из незавидной доли, однако с выходом других, уже традиционных для соревновательного CS карт, первый de_dust вновь был забыт.

2. de_aztec


Другой знакомой всем любителям игры картой является de_aztec. Она отличалась не только своими характерными светло-каменными текстурами, давшими основу для многих фанатских карт, но также и своим оригинальными звуками цикад, а с версии 1.6 ещё и собственной штормовой погодой, которую, впрочем, можно было отключить.

На киберспортивных турнирах карта жила достаточно долго и подарила множество замечательных матчей, например, противостояние 4Kings и SK Gaming или российское дерби M19 против forZe. По мотивам этих встреч создавались первые видеоролики с сочными моментами встреч того времени.

Впрочем, с ростом уровня стрельбы и раскидок гранат стало понятно, что быстрый выход атакующей команда на большой «плант» — изжившая себя тактика, а действительной альтернативы у террористов на этой карте не было. Комбинация с выходом атакующей команды через мост и тоннель могла получить своё развитие, но даже тут игроки защищающейся команды могли отойти на второй уровень защитных позиций и сохранить контроль на карте. Словом, при равном уровне соперников террористы могли рассчитывать на карте лишь на три-четыре раунда.

На том же WCG карта просуществовала до 2006 года, хотя популярная в те годы турнирная серия ESWC так и не включила de_aztec в список своих карт, на этом все и закончилось.

3. de_prodigy


Одной из первых карт в формате DE (карты со сценарием минирования объектов) в Counter-Strike была карта de_prodigy, созданная известным создателем карт с ником Hobbit. Для карты использовались оригинальные текстуры игры Half-Life, модом которой CS и был изначально. Поэтому сама локация действительно напоминала дальние комплексы научной базы «Чёрная Месса», где и происходили события оригинальной игры.

По целому ряду причин карта быстро потеряла популярность в формате игры «пять-на-пять». Во-первых, защищать длинные и узкие тоннели для контртеррористов было очень лёгкой задачей. Во-вторых, защитники использовали вентиляцию для быстрого перемещения между «бомб-плэйсами», атака же должна была разделиться и разойтись в дальние участки карты. В-третьих, даже «плохое освещение» локации играло на руку защите, модели которой были одеты в тёмные спецназовские костюмы. Из-за не самых качественных мониторов в начале нулевых это тоже было важным фактором.

Карту не слишком жаловали крупные LAN-турниры того времени, нo на лигах типа EuroCup она появлялась в течение многих лет. Россиянам, в частности, могла запомниться встреча наших соотечественников M19 и команды GameReactor в 2003 году. К питерскому коллективу тогда было приковано самое пристальное внимание, ведь они являлись действующими чемпионами мира.

Карта также использовалась для игры два-на-два, и, как показывала практика, такой формат на этой локации выглядел куда более тактическими и захватывающим. При этом командам обычно запрещалось использовать вентиляционную шахту.

4. de_cbble


Ещё одной популярной турнирной картой начала нулевых была de_cbble. Эта карта также присутствовала в ранней бета-версии Counter-Strike и являлась улучшенным вариантом локации de_cstle. Из-за наличия лишь одного выхода на дальний «бомб-плэйс» для атакующей стороны взять его под контроль террористы могли только через быструю атаку.

При позиционной игры защитники вновь получали солидное преимущество, особенно благодаря наличию между двумя базами буферной зоны, называемой коннектором. Занимая грамотные позиции контр-террористы могли перемещаться между «бомб-плэйсами» за считаные секунды, усложняя и без того трудную жизнь команды нападения.
Карта также быстро получила «волчий билет» от организаторов, а её камбэк состоялся уже в виде de_forge, где разработчики как раз решили переделать выход на дальний «плэнт», добавив для команды нападения дополнительный проход, ведущий прямо к месту, где можно было поставить бомбу.

В CS:GO эта карта, которая теперь называется de_cobblestone, до сих вызывает немало разговоров среди профессиональных игроков. Часть игроков считает её по-прежнему абсолютно несбалансированной и старается вычеркнуть при жеребьёвке одной из первых. Другие, напротив, играют на ней с большим удовольствием и, главное, с высокой результативностью.

5. de_cpl_mill


Карта de_cpl_mill стала самой популярной из тех, которые были созданы непосредственно для соревнований по Counter-Strike. На ней трудились создатели карт профессиональной организации Cyber Professional League (CPL), что и было отражено в названии. Однако другим не менее популярным названием этой карты является de_clan1_mill или, проще говоря, «клан-мил».

Предусмотрев все ошибки «родных» карт в Counter-Strike, разработчики сделали по два полноценных выхода на каждый из «бомб-плэйсов», а также заставили защиту тратить время в начале раунда для занятия по-настоящему выгодных позиций. Таким образом, нападение получило реальную возможность проводить как быстрые, так и позиционные атаки на обе базы.

Ещё большую популярность карта получила в своём перерождении в виде de_tuscan, где не только были изрядно «освежены» текстуры, но и добавлена ещё большая вариативность действий для атакующей команды. Теперь террористы могли делать подсадку в окно и атаковать большую базу через более удобную дверь (ранее на de_cpl_mill им приходилось вылезать из люка по лестнице).

С дверью, впрочем, иногда происходили забавные казусы. Например, в матче ESWC 2011 игрок команды AGAIN заклинил её, чем остановил атаку Natus Vincere в пистолетном раунде.

Несмотря на довольно большую популярность в Counter-Strike 1.6, в 2010-2012 годах на турнирах по CS:GO de_tuscan так и не появилась.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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