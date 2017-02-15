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175 лет назад 2016
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Игрок Team Empire Андрей Ghostik Кадык DAC 2017 СНГ-квалификация Dota 2
Текст: Владимир Чайка

«Мы лучше концентрируемся, когда права на ошибку уже нет»

Игрок сложной линии Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык рассказывает о победе своего коллектива в СНГ-квалификации на DAC 2017.
15 февраля 2017, среда. 14:15. Киберспорт
Российская команда Team Empire по Dota 2 одержала победу в СНГ-квалификации на турнир Dota 2 Asia Championship 2017 и будет выступать на LAN-финале соревнований в Шанхае. В интервью «Чемпионату» игрок сложной линии Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык поделился впечатлениями от этой победы, рассказал о прошедшем буткемпе и коснулся тенденций нового патча.

— Для начала хочется поздравить всю Team Empire и лично вас с победой на квалификации к Dota 2 Asia Championship 2017. Что для команды значит эта путёвка в Китай?
— Большое спасибо. Прежде всего это возможность набраться бесценного опыта на таком крупном турнире, проникнуться его атмосферой. Конкретных целей на DAC 2017 перед собой мы ещё не ставили.

— Возвращаясь к финальному матчу, не было ли у вас чувства тревоги после поражения на первой карте, поскольку во всех предыдущих играх на этих отборочных вы побеждали в стартовом поединке?
— Не особо. Просто не успели окунуться в атмосферу финала, если можно так выразиться. Все понимали, что после этого поражения точно не время расстраиваться, нужно собраться с мыслями и играть дальше. Ну и у команды Effect очень хороший пик получился, было тяжело играть первую игру. Ко второй карте уже вроде пришли в себя.
После поражения на первой карте точно не время расстраиваться, нужно собраться с мыслями и играть дальше.

— Четыре из пяти игр завершились для вас со счётом 2:1. С чем это связано: соперники примерно равны или же вы даёте слабину, зная, что есть карта в запасе в формате «best of 3»?
— У меня нет какого-то конкретного объяснения, почему так получилось. Наверное, просто лучше концентрируемся, когда понимаем, что права на ошибку уже нет.
Team Empire во время буткемпа

Team Empire во время буткемпа


— Победители квалификаций во всех регионах, включая вашу команду, предпочитают играть за сторону Radiant. За Dire у вас всего четыре игры, из которых две закончились поражением. В чём преимущество сил Света?
— Тяжело выделить какой-то конкретный плюс стороны Radiant. Скорее это связано с более предпочтительным положением при драках на Рошане. Ранее был довольно солидное преимущество с пулами нейтральных крипов, но в начале стадии плей-офф это исправили (вышел патч 7.02. — Прим. ред.).

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— В команде есть тренер или аналитик, предоставляющий вам данные о соперниках, или же обходитесь собственными силами?
— На этих квалификациях полагались на собственные силы, в сборе информации о соперниках нам помогал наш менеджер Дмитрий «Korb3n» Белов. Но в дальнейшем мы обзаведёмся аналитиком.

— Когда это случится?
— Сейчас главная цель — квалификации на киевский мэйджор. К этому времени, надеюсь, у нас будет хороший аналитик.
Надеюсь, к квалификации на киевский мэйджор у нас будет хороший аналитик.

— Победа на отборочных к DAC уже стала неплохим заделом, а начиная с 15 февраля вы будете принимать участие в WellPlay Invitational #7. Есть ли у команды чувство, что победа на этом не самом крупном турнире может стать завершающим аккордом, чтобы надеяться на прямое приглашение на The Kiev Major?
— Нет, такого чувства нет. Очень сомневаюсь, что кому-то из СНГ-региона дадут прямое приглашение. Скорее будет выделено два слота на квалификации.

— На буткемпе с вами находился Игорь Горевой, более известный в «Дота»-сообществе как Bad Playa. Его медиаконтент приходится по душе всем любителям игры. Помогал ли он вам морально, заряжая команду позитивом?
— Да, Игорь большой молодец! Он хорошо поддерживал атмосферу в команде, да и снимать с ним видео было довольно интересно.


— Растолкуйте с точки зрения профессионального игрока новое правило разрушения Святынь. Повлияет ли это на игровой процесс?
— Ничего конкретно не поменяется. Бывали ситуации, когда проще снести все башни второго порядка, чем подняться на базу соперника и «пушить» tier-3. А бывает гораздо проще быстро снести на одной линии башню третьего порядка, чем двигаться по всем остальным линиям, чтобы разрушить все tier-2. Конечно, всё равно чуть проще было в прошлом патче, но это не особо влияет на игру.

— Когда планируете провести следующий буткемп?
— Перед отборочными на киевский мэйджор.
Во время обсуждения пиков

Во время обсуждения пиков


— Игроки расходятся во мнении: одни утверждают, что показатель MMR важен, другие говорят, что это просто цифры, и любой, кто достиг отметки в 6-7 тысяч очков, уже может играть на профессиональном уровне. Что думаете на этот счёт?
— Как по мне, любой профессиональный игрок должен иметь хотя бы 7K MMR, а выше 8 тысяч уже действительно не особо имеет значение. Разве что игры дольше искать нужно будет, хотя Valve уже это вроде как исправила.
Любой профессиональный игрок должен иметь хотя бы 7K MMR.

— Есть ли у вас цель взять 9 тысяч очков одиночного рейтинга?
— Такой цели я перед собой пока не ставил, но кто знает, всё может быть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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