География киберспорта. 10 городов DreamHack

Йёнчёпинг, Швеция

Стокгольм, Швеция

Мальмё, Швеция

Валенсия, Испания

Бухарест, Румыния

Клуж-Напока, Румыния

Тур, Франция

Лейпциг, Германия

Лондон, Великобритания

Остин, США

Сегодня в Лас-Вегасе стартуют игры чемпионата DreamHack — одна из старейших игровых серий в мире наконец-то добралась до самого азартного города планеты. Организаторы вообще планируют существенно расширить привычную, складывавшуюся годами географию своих соревнований. Уже в 2017 году DreamHack примут такие города, как Денвер и Атланта.Этот американский акцент и по форме, и по смыслу отлично ложится на ту фактуру, которую DreamHack имеет уже сейчас: турнир знают и любят как минимум в 10 городах, с каждым из которых у него связана своя история.Небольшой городок Йёнчёпинг фактически стал местом рождения киберспортивный легенды DreamHack. Компания, созданная двумя жителями городка Малунг Мартином Оджесем и Кенни Экландом, проводившая сначала небольшие мероприятия для геймеров и местных фриков, быстро росла и уже в 2001 году решила переехать в более крупный Йёнчёпинг. Спустя всего год DreamHack провёл свои первые крупномасштабные турниры. Однако самое удивительное, что турнир оказался верным своим традициям и до сих пор дважды в год собирает лучших геймеров планеты на берегу живописного шведского озера Веттерн. Хорошая традиция длиной в 15 лет.Технологическая столица Северной Европы тоже не осталась без поддержки киберспортивного движения. За все эти годы в главном городе Швеции было проведено около 10 различных турниров под названиями DreamHack Open, DreamHack Invitational и DreamHack Stockholm. Среди площадок, принимавших турнир, домашняя арена сборной Швеции по хоккею «Эрикссон-Глоб» и концертный зал «Аннексет».Организаторы DreamHack, имея на руках достаточно успешный бизнес, предпринимали несколько попытокукрепить свои и без того лидерские позиции внутри страны. В 2008-2009 годах было проведено четыре турнира в городе Шеллефтео, однако ударивший мировой экономический кризис перечеркнул эти планы. Впрочем, в 2016 году DreamHack всё-таки нанёс на свою операционную карту ещё один шведский город — Мальмё. Турнир прошёл на одноимённой спортивной арене, используемой местными профессиональными баскетболистами, гандоблистами и хоккеистами. В частности, на 15-тысячном стадионе выступает местная ледовая дружина «Редхоукс». Организаторы уже объявили о своих планах провести турнир в самом западном городе Швеции и в новом году.Международную экспансию скандинавская компания решила начать с солнечной Валенсии. Первый DreamHack за пределами Швеции прошёл в сентябре 2012 года в выставочном комплексе «Ферия де Валенсия», где турнир и обосновался на многие годы. По случайному (или не случайному) совпадению начало активности шведов в этом регионе совпала с фактической гибелью собственной испанской турнирной серии GameGune. Фактически DreamHack пришёл уже на хорошо возделанную чужими руками землю.Одновременно с открытием испанского направления DreamHack провёл турнир в Румынии, который, к удивлению многих скептиков, также стал вполне успешным и регулярным. Состязания в Бухаресте проходили на арене «Сала Поливалента», в остальное время используемой как гандбольный и баскетбольный стадион, а также в качестве концертной площадки.Более того, после четырёх лет успешной деятельности в румынской столице DreamHack решил провести свой турнир и в другом спортивном городе Румынии — Клуж-Напоке. Турнир также прошёл на баскетбольной арене, которая находилась неподалёку от футбольного нового стадиона «Клуж-Арена». Того самого, который в 2011 году своим концертом открывала группа «Скорпионс».С 2015 года DreamHack проводится также и в небольшом французском городе Тур. В течение двух лет турнир демонстрировал хороший рост аудитории, в связи с чем на 2017 год был запланирован ещё один турнир в этом городе с призовым фондом в $ 100 тыс. Соревнования DreamHack Tours проходят в конференц-центре «Остина».Европейская экспансия DreamHack продолжилась в прошлом году в Германии. Выход на немецкий рынок стал логичным шагом для популярной киберспортивной серии, а наличие сильного конкурента в лице ESL — единственной причиной, почему этот шаг готовился так долго. Финал DreamHack Leiptzig 2016 запомнился зрителям замечательным финалом, в котором Natus Vincere обыграла бразильцев Luminosity со счётом 19:16 на обеих картах. По заверениям организаторов, немецкий турнир вернётся и в этом году.Интересной вехой в истории турниров DreamHack были и соревнования в Лондоне. Пускай на гандбольной арене «Коппер-бокс» в сентябре 2015 года сошлись не самые именитые на тот момент команды, однако экспериментальный турнир удался. Получит ли турнир на берегу Темзы своё продолжение или останется лишь страничкой в портфолио организаторов, впрочем, неизвестно.В прошлом году организаторы DreamHack решили, что им попросту уже тесно в Европе и стоит попытать свои силы на другой стороне Атлантики. Тем более интерес к киберспорту в США растёт быстрее, чем где-либо ещё. Турнир, в финале которого сошлись две бразильские команды Luminosity и Strom, как оказалось, был лишь пробой пера, и уже в новом году нас ждёт целых четыре турнира на территории Соединённых Штатов.