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175 лет назад 2016
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«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» в Уфе 24-26 февраля
Фото: fc-zenit.ru
Текст: Артём Ращупкин

Восхождение на киберспортивный Олимп

Каким будет «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» и чем может обернуться его проведение для киберспорта в России.
16 февраля 2017, четверг. 15:45. Киберспорт
В конце 2016 года вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко на заседании исполкома Российского футбольного союза дал понять, что киберфутбол интересен спортивным чиновникам. «Мы посчитали, что развитие киберфутбола — интересная тема. На данном этапе Минспорт утвердил федерацию киберспорта. Нам нужно разобраться, войдёт ли киберфутбол в неё или станет разновидностью футбола. Мы
можем проводить чемпионаты России под эгидой РФС. Возможно, проведём чемпионат мира по киберфутболу в России. Может, хотя бы в нём чемпионами станем», — заявил тогда чиновник.

Спустя 20 дней после того заявления Российская футбольная Премьер-Лига анонсировала проведение открытого чемпионата РФПЛ по FIFA 17 и «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу». Последний пройдёт в развлекательном комплексе «Огни Уфы» с 24 по 26 февраля 2017 года. «Это официальный турнир российской Премьер-Лиги. Кубок получит не игрок, а именно клуб, который он представляет. Мы сделаем красивый спортивный праздник. Это первый опыт в России, когда в рамках лиги игроки будут соревноваться в области киберфутбола», — разъясняет один из организаторов предстоящего турнира, руководитель башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России Азамат Муратов.
Это официальный турнир российской Премьер-Лиги. Кубок получит не игрок, а именно клуб, который он представляет.
Роберт «Ufenok77» Фахретдинов (слева), руководитель башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России Азамат Муратов (справа)

Роберт «Ufenok77» Фахретдинов (слева), руководитель башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России Азамат Муратов (справа)

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан в интервью телеканалу Game Show отметилблизость аудитории футбола и киберфутбола. «Жизнь показала, что у киберспорта огромное будущее и по вложениям, и по охвату аудитории. И мы очень заинтересованы, чтобы аудитория, занимающаяся киберспортом, была и нашей аудиторией, поэтому нашли общие точки соприкосновения. Я думаю, что киберфутбол и большой футбол аудиториями обменяются», — отметил Чебан.

О смешении реального и виртуального футбола говорят и киберспортсмены. Так, подписанный «Зенитом» игрок Руслан Яминов признаётся, что с шести лет занимался большим футболом, но не сумел стать профессиональным спортсменом. «Теперь у меня появилась возможность принести любимому клубу пользу в киберпространстве, — добавляет он. — Чувствую большую ответственность и желание доказать, что киберспорт – это серьёзно».
Теперь у меня появилась возможность принести любимому клубу пользу в киберпространстве.
Похожим образом в киберспорт попал и Роберт «Ufenok77» Фахретдинов. Он с детства занимался футболом, а после травмы колена переключился на виртуальные игры. Сейчас он один из сильнейших игроков в FIFA. Среди его достижений, в частности, титул чемпиона мира 2015 года по версии WSVG и победа в Кубке России 2016 года. На «ОЛИМП Кубке РФПЛ по киберфутболу» Роберт будет представлять ФК «Уфа», который один из первых среди российских клубов озаботился поиском и подписанием киберспортсмена.

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» мог и не увидеть свет, если бы не Electronic Arts, которая сумела заинтересовать футбольные клубы своей игрой. Первопроходцем стал немецкий футбольный клуб «Вольфсбург», подписавший контракт с киберфутболистами в январе 2016 года. Тренд подхватили другие именитые клубы — «Бешикташ», «Шальке-04», «Спортинг», «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ» и «Лион». Первым российским футбольным клубом, подписавшим контракт с киберспортсменом, стала «Волга». За неделю до начала соревнований почти все российские клубы, выступающие в элитном дивизионе российского чемпионата, объявили о подписании контрактов с киберспортсменами.
До чемпионата РФПЛ крупнейшим российским киберспортивным чемпионатом по FIFA был Кубок Лоусона с общим призовым фондом $ 10 тыс.

До чемпионата РФПЛ крупнейшим российским киберспортивным чемпионатом по FIFA был Кубок Лоусона с общим призовым фондом $ 10 тыс.

«Реальный футбол очень сильно оттягивает на себя внимание от киберфутбола. В FIFA играет много людей, но некоторые из них просто не знают, что это ещё и очень интересное соревнование. Это никогда раньше не популяризировалось, в том числе и самими разработчиками, в отличие, скажем, от League of Legends. Electronic Arts начала вкладывать в киберспорт только в прошлом году», — говорит глава Федерации киберфутбола России Юрий Сошинский.

В предстоящем турнире примут участие 16 игроков, каждый из которых представит свой футбольный клуб. Двукратный чемпион России по FIFA Сергей «kefir» Никифоров считает киберспортсменов футбольных клубов «ЦСКА», «Зенит» и «Уфа» основными фаворитами соревнований. Входит в этот список и сам спартаковец, который является двукратным чемпионом России по FIFA.
Состав участников «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»:
Руслан Яминов (ФК «Зенит»)
Сергей «kefir» Никифоров (ФК «Спартак»)
Андрей «Timon» Гурьев (ФК «ЦСКА»)
Антон «KLENOFF» Клёнов и Константин «STAVR» Гирин (оба — ФК «Локомотив»)
Роберт «Ufenok77» Фахретдинов (ФК «Уфа»)
Кирилл «Aruhito» Ординарцев (ФК «Оренбург»)
Алексей Олейник (ФК «Ростов»)
Максим Кирилов (ФК «Крылья Советов»)
Илья Белослудцев (ФК «Амкар»)
Омар Алиев (ФК «Урал»)
Шамиль Курбангаджиев (ФК «Анжи»)
Андрей Коннов (ФК «Краснодар»)
Валентин Мороз (ФК «Томь»)
Вячеслав Алхазов (ФК «Арсенал»)
Отметим, что на сегодняшний момент лишь два клуба РФПЛ — «Рубин» и «Терек» — до сих пор не определились с игроками, которые будут представлять их на «ОЛИМП Кубке РФПЛ по киберфутболу».

Один из участников турнира, киберспортсмен футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Ординарцев, ожидает, что после подобного мероприятия у людей, организаций и спонсоров появится большой интерес к киберфутболу. Игрок признаётся, что начал подготовку к соревнованиям сразу после подписания контракта с футбольным клубом: «Стараюсь как можно больше спаринговаться с сильными игроками, анализировать прошедшие матчи и искать лучшие сочетания, схемы и тактики на предстоящий турнир».
После подобного мероприятия у людей, организаций и спонсоров появится большой интерес к киберфутболу.
Сергей «kefir» Никифоров из «Спартака», напротив, собирается уделить усиленной подготовке к Кубку лишь последние несколько дней перед началом турнира: «Подготовка к турнирам у меня всегда идёт три дня, я просто сажусь и играю чуть больше, чем обычно. В обычный день я выделяю игре часа два, а перед соревнованиями буду играть часов пять-шесть в день».

Однако успех мероприятия зависит не только от подготовки игроков. По мнению телекомментатора Виктора Гусева, важно, как этот турнир будет подан в СМИ, в частности на телевидении. В настоящий момент трансляции матчей анонсировал телеканал Game Show. Игры будут показываться на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги и на страницах клубов Премьер-Лиги в соцсетях. Одним из информационных партнёров турнира выступает «Чемпионат».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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