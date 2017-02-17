«Терпеть не могу, когда говорят, что MMR — просто цифры»

Малазиец Чжэн «MidOne» Йек Най стал первым игроком в Dota 2 из Юго-Восточной Азии, который взял отметку в 9 тысяч очков одиночного рейтинга.