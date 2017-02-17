«Терпеть не могу, когда говорят, что MMR — просто цифры»

Сейчас малазиец Чжэн «MidOne» Йек Най известен практически каждому фанату игры, благодаря постоянным рекордам на личном фронте, как принято говорить о гонке игроков с высоким MMR, так и в соревновательной «Доте». Но ещё полтора года назад о нём могли слышать разве что в родной стране и на серверах Юго-Восточной Азии. За совсем короткий срок обычный студент инженер-механик из Малакки добился невероятного успеха в киберспорте, заработав за первый год своей игровой карьеры $ 400 тыс.
Только зрители стрима MidOne могут понять, с какой скоростью он играет в тетрис
Любовь к играм зародилась у MidOne еще в трёхлетнем возрасте. Тогда он впервые узнал о тетрисе, а когда стал чуть старше, дома появилась PlayStation, на которой он «рубился» в Final Fantasy. В семь лет Чжэн освоил компьютер, ему пришлись по душе Sonic и Rayman. «Дота» завладела мыслями мальчишки в десятилетнем возрасте. Тогда малазиец постоянно наблюдал за тем, как его брат и кузен проводили свободное время за игрой на одноименной карте в Warcraft. Первые попытки освоить механику напоминали шаги младенца, но для себя MidOne решил, что он определенно станет лучше и еще даст прикурить своим родственникам. Именно они и стали его первыми оппонентами на центральной линии в сражениях 1 на 1.
С выходом Dota 2 интерес к игре только вырос, и Чжэн начал искать возможность соревноваться в команде. В свободное от учёбы время он пробовал свои силы в разных любительских коллективах, но не мог добиться хоть каких-то результатов. Тогда его кумиром на профессиональной сцене был Ли «kYxY» Канг Янг, который навсегда запомнится фанатам «Доты» как игрок, разбивший собственный Аегис в полуфинальном матче The International 2013 против Natus Vincere. Особое внимание MidOne уделял личным тренировкам в матчмейкинге, что помогло ему расти как игроку в индивидуальном плане.
Чжэн Йек Най в составе Team DOT (крайний справа)
Родители не были в восторге от увлечения сына, и по мере возможности пытались отговорить его от затеи стать лучшим игроком в «Доте», опираясь на типичные стереотипы: проблемы со здоровьем, отсутствие будущей профессии и тому подобное. Бросать учёбу ради игры не был готов и сам Чжэн, и всегда ставил ее на первый план. Даже когда в его игровой карьере наконец-то произошел переломный момент, он до последнего сомневался. В Малайзии ежегодно проводится крупнейший турнир для команд нижнего дивизиона под названием Mountain Dew Dota 2 Challenge, и к нему приковано особое внимание как зрителей, так и прессы. Team DOT, в составе которой числился MidOne, одержала победу в соревнованиях в 2015 году, и это при том, что коллектив играл вместе каких-то два месяца, а лично познакомились ребята всего за два дня до старта события. Тогда же Чжэн возглавил таблицу лидеров по одиночному рейтингу в Юго-Восточной Азии с показателем 7700 очков.
Уже через пару дней Эрик Кхор, менеджер Fnatic, уговаривал восходящую звезду стать частью их команды, но неожиданно встретился с сопротивлением. В планы MidOne не входило расставание с университетом, поэтому чтобы утрясти все детали контракта понадобилось некоторое время. Было решено, что раз в неделю Чжэн будет отсутствовать на тренировках команды в Куала-Лумпуре, чтобы посещать занятия в университете Малакки. Дорога туда и обратно занимала около четырёх часов, но MidOne был уверен, что оно того стоило. Предложение лучшей на тот момент команды Малайзии Fnatic не могло не устроить и родителей Чжэна, которые увидели, что старания их сына действительно не беспочвенны.
Помимо подготовки к турнирам, MidOne готовился к экзаменам
Полный карт-бланш заставил MidOne играть ещё раскрепощеннее, и уже на первом крупнейшем турнире в Шанхае он запомнился всему миру блистательным выступлением, сыграв немаловажную роль в достижении Fnatic 6-го места на мэйджоре. А в скором времени он стал первым игроком в Юго-Восточной Азии, который достиг отметки в 8 тыс. очков одиночного рейтинга. Оказавшись в окружении таких легендарных игроков как Чай «Mushi» Ё Фун и Чонг «Ohaiyo» Синь Ху, молодой Чжэн почерпнул из их опыта немало полезных советов. Как признается сам игрок, он неоднократно просил Mushi разбирать с ним ошибки в игре на центральной линии, а стояние Ohaiyo в сложной линии вдохновляло его настолько, что заходя в матчмейкинг он частенько хотел поиграть именно на этой роли, чтобы попробовать воплотить все фишки, придуманные напарником.
Четвертое место на The International 2016 стало апогеем для малазийского состава Fnatic, и часть игроков, включая MidOne, осознала, что это был максимум, поэтому достичь больших успехов текущим составом не удастся. Чжэн никогда не скрывал, что не против попробовать свои силы в игре за европейский коллектив. Вместе с корейцем Санг «Forev» Дон Ли в летнее межсезонье они пытались создать свою команду, но в конечном результате присоединились к Team Secret, где по сей момент MidOne и выступает.
MidOne — обладатель самого высокого рейтинга MMR в мире
В то время как за последние полгода с десяток игроков взяли отметку в 9 тыс. очков MMR, регион Юго-Восточной Азии не мог похвастаться таким достижением. Ситуацию исправили MidOne и Forev. Малазийцу всего на день раньше удалось обойти своего корейского друга, войдя в историю азиатской «Доты» в качестве игрока, которому удалось пробить максимальный порог одиночного рейтинга дважды: сначала 8 тыс., а затем и 9 тыс. очков MMR. В отличие от большинства игроков, которые по достижении желанной вершины предпочитают отходить от дел, в опасениях потерять рейтинг, Чжэн продолжил играть рейтинговые игры и всерьёз нацелился на отметку в 10 тыс. очков. MidOne уже успел сдвинуть с трона Амера «Miracle-» аль-Баркави, обогнав его в таблице лидеров.
Секретом своего успеха малазиец называет позитивный настрой и трудолюбие, а также умение достигать поставленных целей. Несколько дней назад Чжэн дал интервью командному каналу Team Secret, в котором признался, что не может терпеть заявлений о том, что MMR — это просто цифры, ведь для него это в первую очередь ориентир, на пути к которому необходимо потратить немало времени, стараний и нервов, играя с неизвестными людьми. К слову, в игре MidOne не приемлет нытье и желание преждевременно сдаться. «Игра заканчивается только тогда, когда упал трон», — неустанно повторяет он. Всё, что надо знать о MidOne — это его никнейм. Этот парень просто хочет быть №1 на центральной линии, для него это карьерное кредо.