Топ-5 лучших моментов группового этапа DreamHack Las Vegas 2017

5) s1mple против Mousesports
Один из самых успешных игроков последнего времени Александр «s1mple» Костылев продемонстрировал меткую стрельбу во время экономического раунда Natus Vincere. Завладев трофейным оружием, он сумел нейтрализовать команду защиты и взять очень важное для команды очко.
4) oskar против Natus Vincere
Чешский легионер Томаш «oskar» Штястны из Mousesports в игре против лидеров киберсцены СНГ мог служить примером настоящего спортивного характера. Даже не имея оружия, он умудрялся наносить много урона команде соперника. В одном из раундов чех отметился тремя фрагами.
3) dupreeh против compLexity
Пятёрка Astralis после триумфа на ELEAGUE Major 2017 приехала в Лас-Вегас уже на правах полноценного фаворита. Свой статус датчане пока подтверждают победами группе. В частности, они достаточно буднично обыграли coL, а Петер «dupreeh» Расмуссен смог оформить красивый «квадра-килл» при защите нижней базы.
2) NiKo против Natus Vincere
Главным локомотивом Mousesports по ходу группового этапа DreamHack стал босниец Никола «NiKo» Ковач. Этот «Эдин Джеко» мировой киберспортивной сцены в игре против Na’Vi отметился великолепной игрой, настреляв целых 37 фрагов и обеспечив своей команде победу над более именитым соперником.
1) cajunb против OpTic
На первом месте рейтинга оказался момент в исполнении Рене «cajunb» Борга против OpTic. На обновлённой карте de_inferno, которая в таком виде впервые была использована на профессиональных турнирах по CS:GO, он смог продемонстрировать филигранную стрельбу. Пусть команде North это не помогло одержать победу над американцами, однако данный эпизод может стать хоть каким-то утешением для подписанных футбольным клубом «Копенгаген» игроков.