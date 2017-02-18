Богатенькие буратино. Состоятельные игроки в League of Legends

В 2016 году поговаривали, что китайский киберспортсмен Мин «Clearlove» Кай из Edward Gaming в год получает $ 1 млн. Инсайдер с ником Wh1t3zZ то же самое писал и про корейцев в 2014-м. Один из игроков (Pawn или Deft) всё той же EDG зарабатывал $ 1,2 млн, а тренер, чьё имя не раскрывается, — $ 500 тысяч.
Всё это звучит непривычно и в то же время не кажется большим вымыслом. Титулованные, успешные и раскрученные игроки всегда ценятся клубами. Да и сами киберспортсмены не скрывают, что едут в Америку или в Китай на заработки. Местные команды хорошо платят. Совладелец клуба Phoenix1 Майкл Мур рассказывал, что его новая организация планировала потерю в $ 500 тыс. за сезон. Крупные организации, по его словам, тратят куда больше за три месяца, в зависимости от размера зарплат. Но их, как и любые другие цифры, не раскрывают. Одни считают информацию конфиденциальной, другие — что рынок пока что не готов.
Киберспортсмены не скрывают, что едут в Америку или в Китай на заработки, туда, где команды хорошо платят.
Из-за закрытости системы прессе ничего не остаётся, кроме как заниматься подсчётом выигранных денег на турнирах. До 2016 года призовые фонды соревнований казались не очень высокими по сравнению с чемпионатами по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. $ 100 тыс. разыгрывали за сезон в европейской лиге LCS, $ 260 тыс. в корейской LCK и $ 540 тыс. в китайской LPL. На главном турнире года размер призовых не менялся последние четыре года — $ 2 млн. Однако в 2016-м Riot Games запустила краудфандинговую кампанию перед стартом чемпионата мира. В итоге призовой фонд увеличился с $ 2 до $ 6,7 млн. В 2017 году компания продолжила улучшать финансовые условия для игроков. Так, например, в Европе и Америке за сезон будут разыгрывать не $ 100 тыс., а $ 200 тыс. Цифры не самые крупные по сравнению с футболом, но приемлемые. Если раньше игроки боялись делать ставку на карьеру в киберспорте, то теперь ориентиры более понятны.
В 2016 году Riot Games запустила краудфандинговую кампанию перед стартом чемпионата мира по LoL, тем самым увеличив призовой фонд с $ 2 млн до $ 6,7 млн.
По версии портала Esportsearnings, в списке самых богатых и состоятельных с точки зрения выигранных призовых преобладают граждане Кореи и Китая. Нынешний глава по киберспорту «Пари Сен-Жермен» (c 2010 до 2016 он выступал как профессиональный игрок) только на 32-м месте — $ 167 тыс.
В шестёрке самых состоятельных — бывшие или нынешние игроки SK Telecom T1 (трёхкратные чемпионы мира в последние четыре года).
• Канг «Blank» Сун Гу — $ 419 260
• Ли «Duke» Хо Сенг — $ 450 210
• Бэ «Bang» Юн Сик — $ 631 239
• Ли «Wolf» Же Ван — $ 635 741
• Бэ «Bengi» Сон Юн — $ 810 683
• Ли «Faker» Сан Хёк — $ 897 818.
В топ-100 есть четверо россиян и один армянин. Вместе они выступали за команды Moscow Five и Gambit Gaming. Состав называют «золотым», так как с 2012 по 2014 год пятёрка доминировала в Европе и побеждала на крупнейших турнирах. На тот момент им только дважды не покорился чемпионат мира. В 2012 году ребята остановились в полуфинале, проиграв будущим чемпионам — Taipei Assasins.
Четвертьфиналисты чемпионата мира 2016 — команда из СНГ Albus NoX Luna — попали только в число 200 самых богатых игроков. Российский, да и СНГ-рынок в целом, пока только развивается. Призовые, как и зарплаты, ниже, чем в других регионах, в зависимости от величины клуба. За два сезона здесь разыгрывают 9 млн рублей. Несмотря на то что League of Legends пока не может похвастаться большим цифрами, игроки понимают, на что они имеют право рассчитывать в этой индустрии.