Богатенькие буратино. Состоятельные игроки в League of Legends

Зарплаты в киберспорте — одна из тем, которая не даёт покоя сообществу. Никто никогда не говорит точных цифр, да и потолок возможностей отличается в регионах. Компания-разработчик League of Legends постаралась сделать закрытую систему, в которой не разглашается ни размер компенсаций за работу тренерского штаба команды, ни зарплаты игроков.До СМИ доходят только слухи или обрывки информации от инсайдеров.В 2016 году поговаривали, что китайский киберспортсмениз Edward Gaming в год получает $ 1 млн. Инсайдер с ником Wh1t3zZ то же самое писал и про корейцев в 2014-м. Один из игроков (Pawn или Deft) всё той же EDG зарабатывал $ 1,2 млн, а тренер, чьё имя не раскрывается, — $ 500 тысяч.Всё это звучит непривычно и в то же время не кажется большим вымыслом. Титулованные, успешные и раскрученные игроки всегда ценятся клубами. Да и сами киберспортсмены не скрывают, что едут в Америку или в Китай на заработки. Местные команды хорошо платят. Совладелец клуба Phoenix1рассказывал, что его новая организация планировала потерю в $ 500 тыс. за сезон. Крупные организации, по его словам, тратят куда больше за три месяца, в зависимости от размера зарплат. Но их, как и любые другие цифры, не раскрывают. Одни считают информацию конфиденциальной, другие — что рынок пока что не готов.Из-за закрытости системы прессе ничего не остаётся, кроме как заниматься подсчётом выигранных денег на турнирах. До 2016 года призовые фонды соревнований казались не очень высокими по сравнению с чемпионатами по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. $ 100 тыс. разыгрывали за сезон в европейской лиге LCS, $ 260 тыс. в корейской LCK и $ 540 тыс. в китайской LPL. На главном турнире года размер призовых не менялся последние четыре года — $ 2 млн. Однако в 2016-м Riot Games запустила краудфандинговую кампанию перед стартом чемпионата мира. В итоге призовой фонд увеличился с $ 2 до $ 6,7 млн. В 2017 году компания продолжила улучшать финансовые условия для игроков. Так, например, в Европе и Америке за сезон будут разыгрывать не $ 100 тыс., а $ 200 тыс. Цифры не самые крупные по сравнению с футболом, но приемлемые. Если раньше игроки боялись делать ставку на карьеру в киберспорте, то теперь ориентиры более понятны.По версии портала Esportsearnings, в списке самых богатых и состоятельных с точки зрения выигранных призовых преобладают граждане Кореи и Китая. Нынешний глава по киберспорту «Пари Сен-Жермен» (c 2010 до 2016 он выступал как профессиональный игрок) только на 32-м месте — $ 167 тыс.В шестёрке самых состоятельных — бывшие или нынешние игроки SK Telecom T1 (трёхкратные чемпионы мира в последние четыре года).• Канг «Blank» Сун Гу — $ 419 260• Ли «Duke» Хо Сенг — $ 450 210• Бэ «Bang» Юн Сик — $ 631 239• Ли «Wolf» Же Ван — $ 635 741• Бэ «Bengi» Сон Юн — $ 810 683• Ли «Faker» Сан Хёк — $ 897 818.В топ-100 есть четверо россиян и один армянин. Вместе они выступали за команды Moscow Five и Gambit Gaming. Состав называют «золотым», так как с 2012 по 2014 год пятёрка доминировала в Европе и побеждала на крупнейших турнирах. На тот момент им только дважды не покорился чемпионат мира. В 2012 году ребята остановились в полуфинале, проиграв будущим чемпионам — Taipei Assasins.Четвертьфиналисты чемпионата мира 2016 — команда из СНГ Albus NoX Luna — попали только в число 200 самых богатых игроков. Российский, да и СНГ-рынок в целом, пока только развивается. Призовые, как и зарплаты, ниже, чем в других регионах, в зависимости от величины клуба. За два сезона здесь разыгрывают 9 млн рублей. Несмотря на то что League of Legends пока не может похвастаться большим цифрами, игроки понимают, на что они имеют право рассчитывать в этой индустрии.