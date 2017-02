Цепная реакция. Valve дробит квалификации на мэйджор по Dota 2

Квалификация «на вырост»

До потолка самостоятельного роста Южная Америка допрыгнула в прошлом году, теперь пришла пора придать процессу стороннее ускорение.

Что-то пошло не так

«Чем мы хуже EG и Team Secret, которые не испугались открытых квалификаций? Если мы хотим поехать на мэйджор, то легко должны их проходить», – резонно рассуждают игроки.

Старший брат

Часть NA-команд уже вовсю участвует в бразильских и перуанских турнирах, сжимает зубы, глядя на пинг, но ждёт приглашения на местные отборы в Киев.

Valve – мастер экспериментов над турнирной системой. Если главным нововведением бостонского мэйджора стала сетка Single Elimination, то турнир в Киеве порадует двумя дополнительными квалификациями. Отдельные квоты получили СНГ и Южная Америка, до этого делившие путёвки с ближайшими соседями из Европы, США и Канады.С отборами для СНГ всё ясно. Во время квалификаций в Бостоне европейцам стало настолько тесно дома, что они побежали за славой и свободными слотами в Америку и даже в Юго-Восточную Азию.В ходе каждого открытого отборочного этапа команды выстраиваются в очередь, чтобы нажать кнопку на FaceIT, а оглашения инвайтов в региональные квалификации ждут не меньше, чем приглашений на LAN.Что в это время творится в Америке? Valve с трудом собирает восемь команд для региональных квалификаций, потому что половина претендентов за пару месяцев успели по три раза сменить состав. В отборах на The International оказываются Drinking Boys и Vultur, послужной список которых даже эксперты вспоминают с большим трудом. На бостонский мэйджор организаторы находят шесть команд, и за пределами этого списка достойных кандидатов просто не остаётся. В остальных регионах уже есть баланс, и недовольство вызывает только европейский рейд в американские открытые отборы.Зачем же тогда Южной Америке, которая поставляла от силы три команды, собственная квалификация? Есть три объективные причины.Во-первых, южноамериканские игроки изначально лишены равных условий. Региональные квалификации играются на североамериканских серверах, а значит, перуанцам, бразильцам и аргентинцам гарантирован пинг от 130 и выше. Да, они привыкли к такой задержке, потому что в обычное время играют преимущественно на сервере USW. Он уже давно получил негласное название «североперуанский». Но право поехать на турнир с призом в $ 3 млн важнее, чем 25 MMR.Во-вторых, Южная Америка – это огромный новый рынок для игр. По темпам роста он отстаёт только от Юго-Восточной Азии. А ведь речь идёт о тех играх, которые нужно купить! Что и говорить о бесплатной Dota 2 . Здесь действительно много игроков, местечковых команд, которые, может, и из родного клуба-то ни разу не выходили. Американские пабы просто кишат перуанцами на всех уровнях, загляните на вечно жалующийся Reddit! Чтобы из этого места выжать денег (а это конечная цель любого коммерческого предприятия), его нужно развивать.В-третьих, у многих была теория, что именно местная квалификация остановит бесконечные переходы южноамериканских игроков из команды в команду. Пару раз сменить состав в течение одного турнира тут считается нормой. Чуть больше зарплата, позвал хороший друг, предложили переехать на тренировочную базу – причиной может стать что угодно. И вот оно, спасение! Чтобы получить приглашение в южноамериканскую квалификацию, нужно терпеть 4 людей в своей команде несколько месяцев. А это возможность заработать $ 60 тыс. просто за то, что ты скатаешься в Киев, да ещё и за чужой счёт!Кажется, отдельная квалификация – это логичный выбор, который позволяет одним анонсом избавиться от кучи проблем. «Ха!» – смеются всем в лицо юные хулиганы из Перу.Две сильнейшие перуанские команды Infamous и Not Today за три месяца успели дважды обменяться киберспортсменами. Из-за их бесконечных решаффлов игроков потеряли T Show и второй состав Infamous. Dilecom третий раз пересобирает пятёрку и рискует выбыть из «мажорной» гонки, если не расстанется с забаненным Хесусом «Ztok» Чаруарикра. Unknown только-только сыграла первый матч в обновленном составе. Это уже шесть команд, которые сами себя загнали в открытые квалификации.Светлым пятном для всего региона выглядят бразильцы SG e-sports, которые играют вместе уже полгода, и Vultur Gaming из Аргентины. Им в спину дышат коллективы, названия которых в Европе практически никто не слышал. Midas Gaming и SG Reject – вот кого мы увидим в списке приглашённых команд, если за две недели они сами всё не испортят.Приглашение на квалификации для пионеров южноамериканского киберспорта оказалось не такой уж большой ценностью. Менеджмент Not Today прямо заявил: «Мы не можем обеспечить игрокам такие суммы, которые они могут заработать на турнирах мирового уровня, поэтому позволяем им собирать максимально сильный состав».Потом они оказываются в открытых отборах всем регионом, а Valve судорожно перебирает базу команд, пытаясь наскрести шесть составов, не испортивших свою карму решаффлами.Надежды на то, что это станет им уроком, почему-то нет. Их «старший брат», Северная Америка, ничему не научился полгода назад. Во время отборочного этапа на The International 2016 вся верхушка американской сцены сидела в открытых квалификациях. Этой участи избежали только DC, CoL и FDL. Учитывая, что туда не постеснялись отправиться и EG, где-то там в мясорубке и полегли все, кто мог выиграть хотя бы пару карт. К Бостону американцы сформировали другой подход – они сразу собирали составы для участия в открытых отборах.В этот раз всё могло закончиться позитивно, но в любой сказке должен быть злодей, который разрушит все планы. Антонио «Cancel» Михай из compLexity благородно решил спасти свою команду от неудач и покинуть её. Коллектив согласился с его решением и с гордо поднятой головой приготовился покорять открытые квалификации, но теперь coL нужен игрок! Пока что главный претендент – это Эрик «747» Донг, который уже успел поиграть с ними на Elimination Mode. Только этот парень предыдущие несколько месяцев без дела не сидел, а играл в составе DooWop, который хоть и не брал квалификаций, но хотя бы сопротивлялся в матчах против NP и DC. Значит, и DW отправится на открытые отборы. Но где им взять игрока на замену? История продолжится, пока кто-то просто не пошлёт к черту трёхмилионный турнир.Но и это ещё не финальный аккорд печальной песни про две квалификации. Если в прошлый раз европейцы своим штурмом открытых отборов в Америке сплотили местные команды, то теперь брат пойдёт на брата. На форумах ходят слухи, что, например, WanteD намерена попробовать свои силы в южноамериканской квалификации. Если придётся, то и в открытой.Пока что затея с отдельными квалификациями для Южной Америки выглядит просто подарком для любителей сменить состав – это же лишние слоты из открытой сетки! Перуанцы не поняли ценность этого подарка от Valve, а «старшие братья» из США и Канады собираются отобрать у них подаренную конфету. SA-сцена похожа на девочку-подростка. Она, вроде, уже взрослая, но оставшись одна дома, может только устроить вечеринку, а не заняться хозяйством. Не рановато ли ей выдали ключи от машины в Киев?