Виртуальный самосуд, или Наказание для читеров

Использование программного обеспечения, которое упрощает игру, улучшает стрельбу или даёт преимущество за счет дополнительной, но по умолчанию скрытой информации, никогда не поощрялось. Люди годами борются с теми, кто готов ради рейтинга жертвовать репутацией. Киберспорт разросся до таких размеров, когда на кону миллионы долларов и имидж разработчиков. Читеры подобно паразитам. Они разрушают экосистему, портят впечатление от игры и доставляют тонны проблем пользователям.
Люди годами борются с теми, кто готов ради рейтинга жертвовать репутацией.
Компании-разработчики борются с жуликами не без помощи пользователей. Во время или после матча игрок может пожаловаться на читера. Если вина доказана, пользователь теряет аккаунт со всеми предметами из игры.
Overwatch, как Counter-Strike: Global Offensive и множество других игр, страдает от читеров. Во время последней волны банов создатели командного шутера заблокировали 22 865 игроков. В феврале 2017 года Blizzard выиграла дело у компании Bossland GmbH, создающей чит-программы. Слушания проходили в Федеральном верховном суде Германии. Производство ПО, запрещённого пользовательским соглашением, — отдельная индустрия, которая приносит деньги и тормозит здоровое развитие проектов.
В феврале 2017 года Blizzard выиграла дело у компании, создающей чит-программы.
Однако есть ещё вариант, как можно проучить читера. Команда талантливых ребят и игроков из профессиональных американских команд NRG, Immortals и CLG устроили порку четырём людям во время обычного рейтингового матча. Ребята быстро определили, что пользователь с ником VIPER включил автоприцеливание в голову и начал косить всю команду. Что с ним делать?
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Поначалу игроки думали, что им ничего не светит. Однако разозлённые киберспортсмены нашли подход к читеру и его команде и не давали ему жить. В конце матча группа игроков во главе с VIPER получила по «репорту». Пускай разработчики разбираются, кто из четверых жульничал. Профессионалы посмеялись и забыли. Злоумышленник вряд ли вынес какой-то урок, зато дал повод позлорадствовать нормальным игрокам.
Каждый человек должен помнить: нарушение пользовательского соглашения влечёт наказание. Частые примеры проявления нечестной игры — сигнал для разработчиков. Если вы ничего не можете поделать с ребятами в онлайне, то где гарантии, что турниры по вашей дисциплине проходят честно?
Частые примеры проявления нечестной игры — сигнал для разработчиков.
В реальной жизни люди находят управу на соседа, и не важно, каким способом — законным или «своим». В случаях с играми самоуправство не работает. Зато отток пользователей, инвесторов и организаторов соревнований — прекрасный рычаг давления. Вопрос только, как долго хватит сил терпеть.