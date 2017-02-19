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175 лет назад 2016
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Топ-5 самых перспективных профессиональных игроков в Dota 2
Текст: Яна Медведева

Новая надежда. Перспективные новички в Dota 2

Пять игроков из разных регионов, которые могут покорить профессиональную сцену в 2017 году.
19 февраля 2017, воскресенье. 17:30. Киберспорт
16 февраля портал E-Ranking подвёл итоги 2016 года и выделил девятку лучших новичков в Dota 2. Список возглавили Анатан «Ana» Пхам, Чжэн «MidOne» Йек Най и Чжоу «NoNo» Хайян. «Чемпионат» составил собственный рейтинг игроков из разных регионов, у которых есть все шансы оказаться в этом топе через год.

Эрик «747» Донг, Америка


Эрика вряд ли можно назвать новичком в полном смысле этого слова: за его спиной с десяток американских команд и даже поездка на ESL One New York в 2015 году. Но закрепиться на профессиональной сцене «747» так и не смог. Сказалась и вечная нестабильность местной сцены, и характер самого игрока.
Его выгоняли из команд, даже пожертвовав приглашением на квалификации к мэйджор-турниру. Но как утверждает сам Эрик, последний год он потратил не только на совершенствование личного мастерства, но и на работу над характером. Первое уже дало плоды – Донг может похвастаться высокой строчкой в таблице лидеров MMR, имея в запасе 8800 очков. А вот второй аспект теперь проверят в compLexity Gaming, где сейчас он проходит тестовый период. Если вспыльчивый «747» сможет найти общий язык с Кайлом «melonzz» Фридманом, это поднимет его карьеру на новый уровень. Правда, руководству coL придётся закрыть глаза на все тёмные истории, вроде подкупа игроков ради лишнего MMR.

Лиу «Freeze» Чан, Китай


Прошлый год на китайской «Дота»-сцене прошёл под звездой Sccc: 9K MMR, высокий скилл и умение играть в команде. Пришло время кому-то составить ему конкуренцию. Новая надежда Китая — Freeze из VG.J. Лиу Чан почти два года выступал в младших составах EHOME, а в ноябре «под прикрытием» перешёл под крыло rOtK. Сначала он играл с аккаунта аналитика команды и только в конце ноября официально присоединился к VG.J. На квалификациях к DAC в Китае он стал лучшим по показателям KDA, меньше всего умирал и «фармил» на уровне со своим «керри». При этом его товарищи по команде уверены, что Freeze только набирает обороты. Сейчас он один из самых активных игроков китайской профессиональной лиги CDEC с отличными перспективами.
На квалификациях к Dota 2 Asia Championships 2017 в Китае Лиу «Freeze» Чан стал лучшим по показателям KDA и «фармил» на уровне со своим «керри».

Юсуф «Yabyoo» Курниаван, Юго-Восточная Азия


На звание главной надежды Азии вполне мог претендовать InYourDream, но он решил покинуть состав Fnatic в последний момент. Так что попробуем заменить его другим индонезийским талантом. Yabyoo играет в составе Rex Regum Qeon уже больше года, но, несмотря на скромные результаты команды, это игрок-хайлайт. По уровню личного мастерства он не отстаёт от киберспортсменов из WG.U, а иногда даёт жару и Faceless. Не его ли ищет Fnatic?

Ферас «Feero» Хруб, Европа


С начала 2017 года прошло всего полтора месяца, а этого парня уже можно назвать звездой европейской сцены. Feero дебютировал на профессиональной сцене в 2015 году, но играл во второсортных американских командах, да ещё и под другим ником. Вторую жизнь талантливому «мидеру» и «керри» дали Адриан «Fata» Тринкс и Язиед «Yapzor» Жарадат, пригласив его в B)ears. После квалификаций на DAC стало ясно, что они не прогадали. Парня уже сравнивают с Miracle и Sumail, он легко меняется линиями с опытным Fata и с удовольствием создаёт шоу на карте. Ему осталось только набраться опыта, чтобы не делать детских ошибок.

Владимир «Chappie» Кузьменко, СНГ


Юному «керри» Team Empire прочили светлое будущее ещё когда он играл в составе Comanche. Отличный пул героев, умение стоять и в лёгкой линии, и в «миду», помноженные на трудолюбие, дают значительные результаты. Его Meepo стал визитной карточкой новой Империи, практически не выходит из пиков и имеет 100% винрейт после выхода патча 7.00. На квалификации к DAC он стал одним из лучших «керри» в своём регионе по всем показателям. В апреле Владимира ждёт дебют на международной сцене в Китае. Отличный вариант, чтобы зажечь новую звезду.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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