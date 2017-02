«Single Elimination нужен киберспорту, чтобы быть понятней»

Темы недели



Перестановки в составе compLexity

Уверен на 100%, что Cancel кикнули за то, что он не соглашался со Swindlezz.

Новая сокровищница Battle Pass

Площадка и формат мэйджор в Киеве

Single Elimination — формат, который нужен киберспорту, чтобы быть понятней. Вы когда-нибудь пробовали объяснить родителям, кто куда падает и с кем играет в этой сетке?

Неудачное выступление Ad Finem на квалификациях

Проблема бустинга

Зачем кому-то покупать аккаунт с MMR выше, чем у него есть? Они не смогут играть, не упав на свой реальный уровень. Так в чем смысл?

Проект недели

Арт недели

Момент недели

Фейл недели

Новая неделя была полна на новости, анонсы и обсуждения. Предлагаем вспомнить самые важные темы прошедших семи дней и посмотреть на ситуацию глазами самого популярного зарубежного форума Reddit.Америку не остановить!решил уйти из compLexity, заявив, что он тащит команду вниз: коллектив не прошёл ни одной квалификации и вдобавок проиграл Team Onyx на Elimination Mode. Товарищи Cancel с ним согласились и отпустили домой в Румынию. Теперь у coL есть две проблемы: им придется играть в открытых квалификациях и нужно найти нового игрока. Первым кандидатом на замену стал Эрик «747» Донг из DooWop, уже успевший показать себя в последних матчах Elimination Mode. Правда, пользователи Reddit мгновенно припомнили ему и склочный характер, и давние грешки. 747 известен тем, что в пабликах платил игрокам противоположной команды, чтобы те выходили из игры. Таким образом он старался забраться повыше в рейтинге MMR. В его игровом мастерстве никто не сомневается, а вот в способности ужиться с— ещё как.Мне кажется, что атмосфера, которую Swindlezz создает в команде, заставляет людей переставать верить в себя. Я не говорю, что Cancel играл потрясающе, но не удивлюсь, если он задавил сам себя. Вероятно, его гнобили за каждую мелкую ошибку747. Пришло время доказать, что ты лучше, чем RTZ.Я много следил за ними последнее время и согласен, что Cancel играл хуже всего в последние месяцы. А ещё я заметил, что Moo на голову лучше «керри», чем «оффлейнер».Swindlezz был прав! Cancel… тоже был прав, потому что свалил.Для эстетов и любителей тратить деньги на светящиеся эффекты Valve выпустила новую сокровищницу. Наборы получили Silencer, Lifestealer, Underlord, Lina, Death Prophet, Broodmother, Batrider и Keeper of the Light. Редким сетом наградили Sniper, а очень редкие предметы получил Disraptor, ездовое животное которого стало птицей. Правда, многие столкнулись с проблемой — сундук невозможно продать или обменять. А вместе с обновлением модели KotL перемешались все сеты на этого героя. Но хотя бы сами наборы практически всем понравились.Арканой на Juggernaut будет маска с тремя стилями, которая будет меняться, как аркана у Monkey King.1,1 GB? Что там? Часть HL3?Сет есть у Underlord, MK получил аркану, сет дали WW… Когда уже Jakiro?* Чёрт, это намного лучше, чем первый сундук. Я очень хочу этого маунта на Disraptor.Я ничего не хочу сказать, но этот сет на Sniper как будто взяли из LoL.Ну а для тех, кто предпочитает потратить свои кровные на реальные развлечения, Valve раскрыла подробности грядущего мэйджора в Киеве. Его даты пришлось немного перенести, теперь основнаястадия чемпионата стартует не 20, а 27 апреля. Принимать соревнования будет национальный дворец искусств «Украина». Площадка рассчитана на три с половиной тысячи зрителей. Порадовали посетителей действительно очень дешёвые билеты: чтобы посетить все дни чемпионата, нужно потратить около 1700 рублей. Разве что многим показалось, что зрителям может быть не очень комфортно в зале — проходы между рядами очень узкие, так что особо не разгуляешься и не подпрыгнешь от радости за любимую команду. Но чем-то придётся жертвовать.Отдельная тема для обсуждения — формат проведения турнира. Нас снова ждёт Single Elimination, а значит не избежать очередных разговоров о несбалансированной сетке. Reddit настаивает на том, чтобы Valve задумались о другом формате группового этапа. Может, обновлённая система сделает посев честнее, а команды не будут играть вполсилы.С ценами на билеты на киевский мэйджор сложилось ощущение, что меня обокрали в Бостоне.На манильском мэйджоре тоже были очень дешёвые билеты. Дневной билет стоил дешевле похода в кино.Стоимость перелёта — 600 долларов, стоимость билета — 30 долларов Если выйдешь сегодня, можешь успеть дойти пешком.Я хочу, чтобы групповой этап имел больше значения. Он не наказывает команды, которые плохо выступают, и не награждает тех, кто играет хорошо.В большом спорте всегда был Single. И никто особо никогда не жаловался и не просил поменять на Double.А мне нравится Single. Больше напряжённых игр и историй вроде Ad Finem. Столько хайпа никогда раньше не было.Обсуждение системы проведения мэйджора вывело пользователей форума на размышления: а заслуженно ли Ad Finem получила своё второе место? Может, им просто повезло оказаться в слабой части сетки? Подтвердили опасения последние результаты греков: вице-чемпионы бостонского турнира проиграли 14 из 17 карт за прошедшие месяцы. Сами игроки шутят, что так они снова хотят стать андердогами — такая у них стратегия. Только вот сообщество стало задумываться о том, стоит ли Ad Finem приглашать на следующий мэйджор или есть кандидатуры достойнее? Team Secret и Team Liquid отлично показали себя на квалификациях к DAC, а у них впереди еще LAN-финал Starladder. Может, стоит заменить греков?Мы всегда находим «хорошие команды» к концу патча, а потом они исчезают.Помните, все говорили, что OG — команда одного патча. Они доказали, что мы были неправы. Так что я дам Ad Finem немного времени и посмотрю, что у них есть, чтобы быть командой мирового уровня.Вы серьёзно удивлены их результатам? Это их нормальная форма на протяжении всего прошедшего года.В Бостоне они сыграли по картам 4-5 в группах и 7-5 в плей-офф (в общем 11-10). Единственный прорыв — это победа над DC 2:0.Ad Finem не палят страты перед Киевом!Каждый день Reddit пестрит одинаковыми сообщениями «я играл с парнем, который купил аккаунт», «со мной сейчас играл бустер», «я проиграл из-за парня, купившего себе буст»! Некоторые пользователи форума ещё не верят в существование такой услуги, но стримы на Twitch и множество объявлений и сайтов в интернете говорят об обратном. Один из реддиторов даже провернул целое исследование, найдя десятки аккаунтов с подозрительной статистикой и историей игр — сначала сплошные победы, а потом огромная красная полоса с редкими просветами. При этом изменяется и продолжительность игры, и набор героев, и даже APM! В общем, Reddit сделал всё возможное, чтобы доказать Valve существование этой проблемы и указать на конкретные примеры. Может, так разработчики займутся её решением. А то надоело в списке игр постоянно смотреть на матчи ботов, которые поднимают уровень аккаунтов для калибровки.Ты пытаешься что-то доказать людям, которые не верят, что аккаунт можно купить? Да просто загугли «dota 2 купить аккаунт 5k» и найдёшь кучу сайтов, которые их продают. А если они их продают, значит, кто-то покупает.Забавно, что многие игры на забущенных аккаунтах играются в России.Думаю, проблема уже не в тех, кто покупает аккаунты, а в том, что все оправдывают свои плохие игры тем, что в их команде кто-то «купил акк».Мой друг купил аккаунт. У него было 2k, он взял аккаунт с 4k. В итоге винрейт ниже 40%, потому что он проиграл большинство игр и практически скатился обратно.На этой неделе на Reddit засветился проект Moba Directory. Идея проста — помочь игрокам одной MOBA адаптироваться в другой. В списке есть Dota 2 League of Legends , Heroes of the Storm, Vainglory, Dawngate и Paragon. Все герои этих игр подробно описаны, а их способности разобраны на характеристики-теги. По ним система автоматически подбирает похожих героев из разных MOBA. Например, если вы любите поиграть на Lina в Dota 2 , сайт предложит вам попробовать Ao Kuang из Smite или Вейгара в League of Legends . Неплохой способ познакомиться с новыми вселенными!<Пользователь с ником Olivi поделился своей идеей и исполнением новой плюшевой игрушки по мотивам Dota 2 — Spirit Breaker. Плюша уже находится в Мастерской и ждёт одобрения и попадания в Secret Shop на следующем крупном турнире.после перехода на позицию тренера стал одним из самых популярных стримеров. А на трансляциях такого игрока не обходится без серий убийств.Во время одного из стримов Fear легко сделал Rampage, но реддиторов порадовали не столько способности игрока, сколько его невозмутимость.Правило «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» прекрасно работает и в Dota 2 . Этак команда доказала, что если встрял один игрок, то его товарищам иногда стоит быть или расторопней, или просто не лезть!