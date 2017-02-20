Мальчишник в Вегасе. Топ-5 лучших моментов прошедшего DreamHack

5) Xyp9x против NiP
Открывает пятёрку лучших моментов турнира Андреас «Xyp9x» Хёйслет, прекрасно показавший себя в игре против Ninjas in Pyjamas. В датско-шведском противостоянии Astralis выглядели куда более состоятельно, нежели их оппоненты, и заслуженно добились победы на обеих картах в четвертьфинале. На de_inferno Хёйслет заработал 25 фрагов, пять из которых — в одном раунде во время защиты датчанами малой базы.
4) NiKo против Virtus.pro
Одним из самых ярких матчей турнира стало противостояние Virtus.pro и Mousesports. Немецкие «мышки» продемонстрировали небывалую прыть против гранда мировой сцены, а главным заводилой стал Нико «NiKo» Ковач. Босниец заслужил звание одного из сильнейших кибератлетов турнира, а реализованные им моменты будут смаковать ещё очень долго.
3) oskar против FaZe
Другим игроком, позволившим Mouz взлететь так высоко, стал Томас «oskar» Щастны. В решающей игре группового раунда чех настрелял 33 фрага, демонстрируя во всей красе владение снайперской винтовкой и отменную реакцию. Именно благодаря этому игроку Mousesports вышли напрямую в четвертьфинал.
2) s1mple против Renegades
Приятно, что рейтинг красивых моментов турнира не обошёлся без вклада со стороны представителей СНГ. Украинец Александр «s1mple» Костылёв, вероятно, очень разочарован результатом выступления Natus Vincere на турнире, однако одним эпизодом он точно может гордиться. Пускай очень красивые пять фрагов были сделаны в матче против не хватающих звёзд с неба австралийцев Renegades, но сам момент получился действительно ярким.
1) Snax против SK Gaming
Вполне логично, что самый красивый момент турнира в Лас-Вегасе случился в финальном матче, а его автором стал будущий чемпион. Януш «Snax» Погоржельски дал мастер-класс, как нужно защищать базу на de_cobblestone, убив четырёх игроков SK Gaming. Пускай на этой карте Virtus.pro уступила бразильцам, зато смогла одержать победу на двух других картах. Интересно, покатает ли своего меткого товарища Виктор «TaZ» Войтас на «Мерседесе» E-класса, который тому обещал владелец VP Антон Черепенников в случае победы «медведей» на турнире.