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175 лет назад 2016
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Судьба команды Fnatic по Dota 2 после ухода Чай «Mushi» Ё Фуна
Текст: Владимир Чайка

На перепутье. Что будет с составом Fnatic по Dota 2

Уход легендарного малазийца Чай «Mushi» Ё Фуна поставил под сомнение перспективы команды Fnatic в Юго-Восточной Азии.
21 февраля 2017, вторник. 11:45. Киберспорт
Начало прошлого года для «Дота»-состава команды Fnatic ознаменовалось большим подъёмом. Малазийцам удалось войти в шестёрку лучших команд по итогам шанхайского мэйджора, а затем и повторить успех в Маниле. Коллектив уверенно закрепился в мировом топе, но после неудачного выступления на ESL One Frankfurt, в преддверии выдачи прямых приглашений на The International 2016, неожиданно оказался вне списка приглашённых в Сиэтл. Тем не менее команда под руководством Чай «Mushi» Ё Фуна сумела пройти региональные отборочные и на самом турнире утёрла нос LGD Gaming, которая и получила тот злополучный инвайт. Несмотря на то что легендарный малазиец не смог переплюнуть своё достижение трёхлетней давности в составе Orange, которое ознаменовалось бронзовыми медалями, четвёртое место на The International 2016 оказалось весьма неплохим результатом. Но дальше началось крутое пике.

>>> Чай Ё «Mushi» Фун. Orangeвый командир малайской «Доты»

В летнее межсезонье команду покинули сразу три игрока, причём по разным причинам. Филиппинец Джардел «Dj» Мампусти решил вернуться в родные пенаты, заявив, что больше не желает играть за пределами своей страны, Адам «343» Шах Хусейн предпочёл взять перерыв в игровой карьере, а Чжэн «MidOne» Йек Най не скрывал желания выступать в более сильной команде. Видимо, каждый понимал, что триумф в Сиэтле был вершиной их возможностей, поэтому в скором времени результаты пойдут на спад. Подтвердил это чуть позже и капитан команды Mushi, который поведал о разногласиях внутри коллектива и заявил, что вне зависимости от результатов на The International 2016 команда не продолжила бы играть текущим ростером.

Трио новичков Джимми «DeMoN» Хо, Нико «Eyyou» Барселон и Марко «Raven» Фаусто, пришедшие из TnC Pro Team, запомнились фанатам Fnatic разве что благодаря документальному фильму True Sight, который поведал о внутренней кухне команды. На обновлённый состав возлагались большие надежды, поскольку в планы Fnatic входили не только доминация в своём регионе, но и первые места на международной сцене, но после непопадания на бостонский мэйджор атмосфера в команде накалилась до предела. Чтобы достигнуть поставленных целей, необходимо было с нуля налаживать отношения друг с другом, а это длительный процесс, на который требуется много времени и сил. Ребята не продержались вместе и двух месяцев.

Во время просмотра эпизодов True Sight, которые продемонстрировали жизнь коллектива изнутри, у многих зрителей сложилось мнение, что лидер команды Mushi был чрезмерно требователен к своим напарникам. Возможно, это и мешало новичкам раскрыть весь свой потенциал. «СМИ часто говорят о том, что я исключительно строгий человек. Но мне кажется, что на самом деле это не совсем правда. В жизни я достаточно открытый и дружелюбный, со своими напарниками по команде у меня всегда были тёплые отношения. Что же касается тренировочного процесса, то я действительно иногда могу быть излишне требовательным. Бывают случаи, когда я немного грубо зову команду на тренировки, а когда мы проигрываем, я иногда серьёзно ругаюсь с коллективом. Когда я чувствую, что сам допустил много ошибок и не отыграл на полную, я часто срываю злость на тиммейтах», — признался в интервью одному из китайских порталов Чай Ё Фун.

Для участия в домашнем ESL One Genting 2017 Mushi и Ohaiyo пригласили к себе в состав корейца Юн «Febby» Мин Кима, перспективного индонезийца Мухаммада «InYourDream» Риски, а также любимца местной публики Энг «YamateH» Вей Пунга, несмотря на не самые тёплые отношения двух звёзд малазийской «Дота»-сцены. Команда провалила турнир, не выиграв ни одной карты. В скором времени стало известно, что Fnatic отказывается от участия в квалификации на Dota 2 Asia Championship 2017, а в составе остаются лишь Mushi, Ohaiyo и Febby.

В конце концов всё завершилось тем, что в начале февраля официальный командный сайт Fnatic сообщил, что легендарный Чай Ё Фун покидает расположение команды, а обновленный состав будет строиться вокруг Ohaiyo и Febby. Ни у кого не возникает сомнений, что Mushi был тем стержнем, вокруг которого Fnatic удавалось выстраивать сильнейшие коллективы в Юго-Восточной Азии, а также пользоваться большой популярностью публики, поэтому вместе с его уходом может закончиться целая эра. В то же время Чонг «Ohaiyo» Синь Ху заслужил за долгую игровую карьеру получить шанс выйти из тени своего именитого напарника и показать всему миру собственные лидерские способности. Но для этого ему надо как минимум собрать боевой состав, что крайне сложно сделать в текущий момент, так как в свободных агентах практически не найти игроков с должным опытом игры на профессиональной сцене.

До старта квалификаций на киевский мэйджор остаётся всего две недели, а никаких известий о новом составе, построенном вокруг Ohaiyo и Febby, пока нет. Исходя из ранее сделанных заявлений Mushi о том, что в первую очередь нужен результат, а не планы на долгосрочную перспективу, варианты возможны разные. Fnatic может тряхнуть стариной и обратиться к былым временам, когда на слуху был их европейский состав. Тем более что кандидатура напрашивается сама собой — новоиспечённый коллектив B)ears, который громко заявил о себе уже с первых игр, едва не завоевав путёвку на DAC 2017. В числе их участников есть и бывший игрок Fnatic Адам «343» Шах Хуссейн.

>>> B)ears — потенциальный европейский гранд в Dota 2

Коллектив под руководством Адриана «FATA» Тринкса имеет хорошие шансы не только для того, чтобы завоевать путёвку в Киев, но и чтобы закрепиться на лидерских позициях на европейской сцене в целом. Первые игры B)ears дают понять, что команде сулит большое будущее, поэтому кинуть глаз на восходящий европейский гранд наверняка успели многие организации. Нет никаких сомнений, что такая именитая организация, как Fnatic, стремится только к чемпионству во всех дисциплинах, а сделать это в Dota 2 команде из Юго-Восточной Азии до сих пор не удавалось ни на одном крупном турнире.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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