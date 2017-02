«Наш главный враг — мы сами». Три героя чемпионата мира IEM

Чем прежде всего будет интересен российским фанатам киберспорта стартующий в Катовице чемпионат Intel Extreme Masters по League of Legends.

Самая яркая и самобытная команда — нестабильная команда

G2 Esports и шанс отыграться за чемпионат мира

Победят опять корейцы?

Чемпионат мира по версии Intel Extreme Masters — по-прежнему один из центральных турниров года в дисциплине League of Legends . И хотя лучшие команды Кореи отказались от участия ради победы в местной лиге, для других — отличный шанс пошуметь и устроить представление перед многотысячной толпой на польской арене «Сподек». Для нас не так важны кубок и $ 70 тыс. за первое место, как участие российско-украинского состава M19 и приезд команды G2 Esports, в чей штаб входит Алексей Таранда (в прошлом тренер российского клуба Vega Squadron). В декабре 2016 года он променял СНГ-чемпионат и деньги на карьерный рост в европейской организации.Игроки M19 (в прошлом Hard Random и Albus NoX Luna) на протяжении всей карьеры твердят: «Наш главный враг — мы сами». Можно выбрать правильную стратегию на матч, сбить с толку соперника, доминировать 30 минут, но стоит лишь допустить одну ошибку — и всё посыпется. М19 так хорошо знакома с этим, что ей пора давать мастер-классы по закидыванию игр.Александр «PvPStejos» Глазков — главное звено, вокруг которого всё строится. Если у него всё получается, команда из андердога превращается в фаворита. M19 умеет дерзить соперникам любого уровня и играть задиристо. В ключевые моменты пятёрка принимает рискованные решения, в то время как другой противник покрутил бы у виска. Во многом это происходит благодаря Кириллу «Likkrit» Малофееву — самому креативному игроку поддержки в регионе. За нестандартными решениями — к нему.М19 провалила начало зимнего сезона Континентальной лиги. Но это стандартный сценарий для команды. Куда важнее, что она покажет в Польше на IEM. Тогда и станет понятно, было ли случайностью попадание в восьмёрку команд чемпионата мира в 2016 году. Пока это самая опытная команда в СНГ. Своим успехом она мотивировала остальных пахать на полную. Vega Squadron, Virtus.pro и Vaevictis Esports уже готовы рубиться за место на троне M19.Лучшая команды Европы в лиге EU LCS за год ни разу не проиграла в 36 матчах подряд. Этот рекорд — и их мотиватор, и их проклятье. Зато на зарубежных соревнованиях у G2 ничего не клеится. Пятое место на Mid-Season Invitational, 13-16-я строчка на чемпионате мира. Не таких результатов ждут фанаты и руководство. А ещё эти оправдания между турнирами, что со стороны игроков, что со стороны клуба.IEM в Катовице — возможность исправиться за все неудачи в прошлом и привезти трофей домой. Для владельца и основателя клуба Карлоса «ocelote» Родригеса кубок тоже имеет принципиальное значение. За время карьеры игрока ему ни разу так и не покорился ни один чемпионат серии IEM.Главное отличие старой G2 от нынешней — философия прагматизма. Раньше команда просто не знала, что делать со своей популярностью, как спокойно выступать на международной сцене. К старту зимнего сезона-2017 клуб увеличил тренерский штаб. К главному тренеру Джоуи «YoungBuck» Стелтенпулу присоединились два помощника — Велдон «Weldon» Грин из TSM и Алексей «Sharkz» Таранда из Vega Squadron. С их приходом команда стала больше времени уделять разборам и меньше мудрить по ходу матча.С учётом того, что ни SK Telecom T1, ни Samsung Galaxy не приедут на турнир, у G2 нет соперников, которых команда не смогла бы пройти. Если не сейчас, то когда?Самый популярный вопрос, который задают аналитики до турнира. В League of Legends так привыкли, что команды из Южной Кореи доминируют над всеми, что сложно представить кого-то другого на их месте. Китайцы пытаются завалить рынок деньгами и использовать любые возможности для усиления клуба, но сейчас у них ничего не получается.За последние четыре года только корейские команды становились чемпионами мира. Из них три раза SK Telecom T1. При этом SKT принадлежит и титул IEM. Но команда отказалась защищать трон в 2017 году. Вице-чемпионам 2016 года Samsung Galaxy тоже плевать на трофей. И всё потому что победа в лиге LCK важней и престижней, чем поездка в Польшу.Результаты чемпионата в Южной Корее важнее всего остального. Не важно, кто сильнейший в Европе или Северной Америке. Важно, кто в тройке LCK. Сейчас в Корее играют три «суперсостава» и все остальные.Kongdoo Monster (10-е место в LCK) и ROX Tigers (8-е место в LCK) пригласили вместо именитых команд. В своей лиге их разрывают на части. И если у «монстров» просто слабый состав по местным меркам, то у «тигров» пятёрка собиралась с нуля. От них никто ничего не ждёт. 20 февраля ROX подписала Кима «MightyBear» Минсу, ушедшего из Vitality. И с этим парнем у команды есть шанс выравнять положение не только в лиге, но и набрать очков на международных чемпионатах.За годы в League of Legends азиатские команды всех научили: не стоит нас недооценивать, независимо от того, какое место мы занимаем, мы всё равно сильнее остального мира. Узнаем 22-26 февраля, сработает ли это правило ещё раз.