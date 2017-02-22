Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ЛИГА ЧЕМПИОНОВ — успей заявить состав! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Стартует турнир SL i-League StarSeries по Dota 2
Текст: Яна Медведева

Время возвращений. Главные интриги SL i-League StarSeries

Возвращение европейских грандов, лучший дуэт саппортов и проклятие китайских турниров – каким будет шанхайский чемпионат от StarLadder.
22 февраля 2017, среда. 12:15. Киберспорт
SL i-League StarSeries – последняя остановка перед квалификацией на мэйджор по Dota 2. Команды едут сюда не только «пощупать» новый патч и мету других регионов, но и обеспечить себе возможное приглашение в Киев.
Но как бы ни захватывала гонка за инвайтом, этот чемпионат может похвастать и другими интересными историями и открытиями.

Back to business


Главное событие SL i-League – возвращение на международную сцену Team Liquid. Европейцам понадобилось почти полгода, чтобы найти свою оптимальную форму и состав. Поклонники команды с грустью вспоминают месяцы, которые другие участники Liquid потратили на попытки сыграться с Сэмом «Bulba» Сосэйлом. Сейчас же команда Куро «Кuroky» Салехи Тахасоми подмяла под себя чуть ли не всю Европу и с нетерпением ждёт решающей встречи с OG.
На счету «жидких» серия из 12 побед, три раза по 9000 MMR и серьёзные шансы попасть в тройку лучших на SL i-League.

Этой команде в спину дышит Team Secret, прошедшая тот же путь от начала сезона. Неудачный старт с новым составом, замена – и теперь возвращение на международную сцену. Их дебют прошёл невзрачно в рамках DotaPit, но с тех пор игроки Secret немного пришли в чувство. Вряд ли их запишут в фавориты при наличии в списке участников OG и Liquid, но и к аутсайдерам приравнивать не будут. Если Клемент «Puppey» Иванов не справиться с нестабильностью Пё «MP» Ноа и постоянной неуверенностью в себе Морица «Khezu» Гутманна, то выйти из группы им будет проблематично.

Оба европейских гранда едут в Китай с пониманием, что это их шанс избежать адской мясорубки в квалификации на мэйджор. А если можно заработать путёвку сейчас, то зачем откладывать это на потом?

Легендарное дуо


Легендарная пара китайских саппортов возвращается на международные LAN-финалы. Сю «Fy»Линсен и Лу «Fenrir» Чао играли вместе в составе Vici Gaming с 2012 года. Вместе заняли второе место на The International 2014, получили серебро на DAC 2015 и стали чемпионами нескольких международных турниров. В 2014-м — начале 2015 года именно их называли эталонным дуэтом саппортов, к уровню которого стремились все остальные. Активный и вездесущий fy при поддержке стабильного и уверенного в себе Fenrir умудрялись быть на всех линиях одновременно, спасать и помогать убивать. Именно они стали одними из законодателей «пушащей меты» в 2014 году.

Китайский дуэт распался, когда после неудачных выступлений на турнирах от Valve Лу «Fenrir» Чао решил перебраться в EHOME. Для сообщества это был настоящий удар, а поклонники игроков не стесняясь заявляли, что друг без друга они ничего не добьются. Расставания хватило на девять месяцев, во время которых fy выиграл один турнир, а Fenrir добрался до 5-6-й строчки The International. После чемпионата мира саппорты оказались в одной организации, а затем Vici Gaming снова объединила классический дуэт в составе VG.J.

С момента формирования действующей команды они стали победителями двух китайских квалификаций, обойдя LFY, LGD и оба состава iG. Чемпионат SL i-League станет для Vici Gaming J первым LAN-турниром, на котором легендарная пара саппортов покажет, на что она способна. А поклонники китайской сцены уже готовы вернуть себе свой 2014-й.

Проклятье чемпионов


Wings Gaming после полутора месяцев турнирного перерыва возвращается в строй. Сразу после The International чемпионы мира смогли взять ещё два титула, а потом последовала полоса неудач, включая 9-16-е место на бостонском мэйджоре. Да, китайцы три раза подряд уступили Evil Geniuses, которая усиленно готовилась к встречам, но это не помешало сообществу поставить диагноз: «Время Wings прошло». Соперники изучили их стиль игры и даже приноровились к непредсказуемым драфтам «крылышек». Теперь Wings придётся изобрести что-то новое, чтобы вернуть себе лидерство на международной сцене, ведь на кону может стоять приглашение на мэйджор.
Сразу после The International чемпионы мира смогли взять ещё два титула, а потом последовала полоса неудач.

В первом матче группового этапа SL i-League, как и в финале TI6, противостоять им будет Digital Chaos. Европейцев с американской пропиской в новом сезоне раскачивает, как на русских горках. После триумфа на чемпионате мира они вернулись к посредственным результатам, в Бостоне снова удивили попаданием в топ-4, а потом и победой на ESL One. За этим последовал быстрый и необъяснимый вылет с DotaPit и даже проигранная региональная квалификация. И до сих пор непонятно: это их победы – счастливая случайность, или поражения – неудачное течение обстоятельств?

Встретимся в центре


Амер «Miracle» Баркави, Чжэн «MidOne» Йек Най, Аливи «w33» Омар, яркий новичок Лиу «Freeze» Чан из VG.J – к противостояниям на средней линии на этом турнире будет приковано особое внимание.


Мидер Team Secret за прошедшие квалификации набрал потрясающую форму и на своей спине вытаскивал порой невнятного керри и потеряшку-хардлайнера. Активный w33 уже месяц не видел в оппонентах игроков способнее, чем EternalEnvy, и готов снова ворваться в большую игру. Freeze называют новой надеждой Китая, хоть он и не пробивал потолки MMR. Для него этот чемпионат будет первым крупным соревнованием в карьере. И, конечно же, Miracle, возвращение которого так сильно ждут поклонники «Дота»-сцены в любом регионе.

Мета нового патча всё еще не закрепилась, так что нас ждет столкновение разных подходов, идей и стилей игры. А учитывая, что каждый из звёздных мидеров может похвастать школой разных регионов, это противостояние может обернуться чем угодно.

Дух шанхайского мэйджора


Борьба за приглашения на мэйджор, новые меты и звёздные команды – всё это хорошо. Но смущает в этом турнире только одно – проходит он в Китае. Чемпионаты без задержек, накладок и технических проблем здесь проводит разве что Mars Media, а к остальным организаторам западный зритель относится с опаской.
После провала шайнхайского мэйджора и отвратительной организации WCA 2015 каждый новый турнир в Китае заранее получает звание катастрофы.

Впрочем, в этот раз обойдётся без KeyTV, которое принято обвинять во всех проблемах местных чемпионатов. Организацией SL i-League занимается ImbaTV, эта компания провела несколько сезонов собственной i-League, поддерживает H-Cup и участвовала в создании WESG. По крайней мере, никто не рассказывал ужасных историй с этих чемпионатов. Помогать во всём им будут представители студии Starladder.

Если турнир в Китае начался с задержкой меньше двух часов, а паузы во время матчей заняли не больше четверти трансляции — это уже успех. Так что порадовать западного зрителя несложно. Осталось сделать так, чтобы все игроки пережили очередной шанхайский чемпионат. Может, именно SL i-League сможет развеять миф о том, что в Китае невозможно провести хороший турнир?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
22 февраля 2017, среда
13:45 В зале The Kiev Major прокомментируют на русском языке
13:22 Билеты на мэйджор-турнир в Киеве раскупили за 20 минут
13:19 Николай «niko» Кристенсен не сыграет на Copenhagen Games из-за бана в «Патруле»
13:02 Генменеджер Virtus.pro: киберспорт не завоюет мир и не займёт место футбола
12:52 Джек Этьенн: я планирую посвятить киберспорту оставшуюся часть моей жизни
12:33 Valve обжаловала иск на $ 2,3 млн от австралийского суда
12:16 Шамиль Газизов: киберспорт набирает популярность в нашей стране
11:15 Стример World of Tanks умер во время трансляции
21 февраля 2017, вторник
22:21 Организаторы D2CL анонсировали старт 11-го сезона
21:25 Heroic и Tricked Esports разрешили спор из-за киберспортсмена
20:52 Адиль «ScreaM» Бенрильтом стал игроком Team EnVyUs
17:49 Определились первые участники ECS Dev. League Season 3
14:00 Деятели индустрии видеоигр сразятся в турнире по Quake
13:24 У игрока в Super Smash Bros. случился сердечный приступ прямо во время турнира
12:44 Студия MoonDuck проведёт турнир по Dota 2 с экономической концепцией
12:31 Российский хакер: моя цель — изменить [CS:GO], но никак не навредить
12:11 Владельцы команд NA LCS сыграли в благотворительном турнире по покеру
11:33 Игрок в League of Legends стримил 72 часа подряд и установил рекорд Гиннесса
11:09 Киберспортсмен Vega Squadron составил рейтинг мидеров LCL
10:49 Natus Vincere потеряла одну позицию в рейтинге HLTV
20 февраля 2017, понедельник
19:32 Представлены номинанты на киберспортивную премию BAFTA
19:17 Польское посольство прокомментировало отсутствие EDG на IEM по LoL
17:30 Организация Vexed заменила двух игроков по CS:GO
16:50 Signature.Trust уступила WG.Unity на Infinity Sky League по Dota 2
16:43 For Honor стала лидером по продажам в Великобритании
16:01 Дели Алли примет участие в благотворительном игровом шоу от Comic Relief
15:45 В России запущена первая корпоративная лига по киберспорту
14:20 OG и Team Secret сыграют в одной группе на SL i-League StarSeries S3
13:17 Bethesda сообщила о работе над тремя новыми проектами
11:23 Антон Черепенников пообещал подарить Mercedes игроку VP за победу на DreamHack
11:15 Фанат Overwatch собрал копию оружия из игры из конструктора «Лего»
11:11 В Париже завершился чемпионат мира по Just Dance
08:51 Virtus.pro стала победителем DreamHack Masters Las Vegas 2017
00:49 Virtus.pro вышла в финал турнира DreamHack Masters: Las Vegas 2017
19 февраля 2017, воскресенье
23:48 Команда FRIENDS стала победителем турнира Dota 2 Champions League
19:22 Team Just.Alpha обыграла M19 в рамках LCL
18:03 Virtus.pro разгромила Natus Vincere в рамках весеннего сплита LCL
12:53 Игры от Blizzard не будут запускаться в Windows XP и Windows Vista
12:42 Фил Спенсер: 2017-й станет потрясающим годом для поклонников Xbox
11:15 Определились все участники полуфинала DreamHack Masters: Las Vegas 2017
04:49 Рустем «mou» Телепов: хочу извиниться перед своими фанатами за ужасную игру
18 февраля 2017, суббота
23:45 Gambit Esports вылетела с DreamHack Las Vegas
19:37 Дэвид «Cop» Роберсон стал новым главным тренером Team Dignitas по LoL
16:06 Даниил «Zeus» Тесленко: игроки North засмеялись, когда им выпали мы
15:00 Антон «KLENOFF» Кленов: в «Локомотиве» на нас сделана определённая ставка
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли M19 занять призовые места на Intel Extreme Masters?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+