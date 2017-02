Время возвращений. Главные интриги SL i-League StarSeries

Back to business

На счету «жидких» серия из 12 побед, три раза по 9000 MMR и серьёзные шансы попасть в тройку лучших на SL i-League.

Легендарное дуо

Проклятье чемпионов

Сразу после The International чемпионы мира смогли взять ещё два титула, а потом последовала полоса неудач.

Встретимся в центре

Дух шанхайского мэйджора

После провала шайнхайского мэйджора и отвратительной организации WCA 2015 каждый новый турнир в Китае заранее получает звание катастрофы.

SL i-League StarSeries – последняя остановка перед квалификацией на мэйджор по Dota 2 . Команды едут сюда не только «пощупать» новый патч и мету других регионов, но и обеспечить себе возможное приглашение в Киев.Но как бы ни захватывала гонка за инвайтом, этот чемпионат может похвастать и другими интересными историями и открытиями.Главное событие SL i-League – возвращение на международную сцену Team Liquid. Европейцам понадобилось почти полгода, чтобы найти свою оптимальную форму и состав. Поклонники команды с грустью вспоминают месяцы, которые другие участники Liquid потратили на попытки сыграться с Сэмом «Bulba» Сосэйлом. Сейчас же командаподмяла под себя чуть ли не всю Европу и с нетерпением ждёт решающей встречи с OG.Этой команде в спину дышит Team Secret, прошедшая тот же путь от начала сезона. Неудачный старт с новым составом, замена – и теперь возвращение на международную сцену. Их дебют прошёл невзрачно в рамках DotaPit, но с тех пор игроки Secret немного пришли в чувство. Вряд ли их запишут в фавориты при наличии в списке участников OG и Liquid, но и к аутсайдерам приравнивать не будут. Еслине справиться с нестабильностью Пё «MP» Ноа и постоянной неуверенностью в себе, то выйти из группы им будет проблематично.Оба европейских гранда едут в Китай с пониманием, что это их шанс избежать адской мясорубки в квалификации на мэйджор. А если можно заработать путёвку сейчас, то зачем откладывать это на потом?Легендарная пара китайских саппортов возвращается на международные LAN-финалы.играли вместе в составе Vici Gaming с 2012 года. Вместе заняли второе место на The International 2014, получили серебро на DAC 2015 и стали чемпионами нескольких международных турниров. В 2014-м — начале 2015 года именно их называли эталонным дуэтом саппортов, к уровню которого стремились все остальные. Активный и вездесущий fy при поддержке стабильного и уверенного в себе Fenrir умудрялись быть на всех линиях одновременно, спасать и помогать убивать. Именно они стали одними из законодателей «пушащей меты» в 2014 году.Китайский дуэт распался, когда после неудачных выступлений на турнирах от Valveрешил перебраться в EHOME. Для сообщества это был настоящий удар, а поклонники игроков не стесняясь заявляли, что друг без друга они ничего не добьются. Расставания хватило на девять месяцев, во время которых fy выиграл один турнир, а Fenrir добрался до 5-6-й строчки The International. После чемпионата мира саппорты оказались в одной организации, а затем Vici Gaming снова объединила классический дуэт в составе VG.J.С момента формирования действующей команды они стали победителями двух китайских квалификаций, обойдя LFY, LGD и оба состава iG. Чемпионат SL i-League станет для Vici Gaming J первым LAN-турниром, на котором легендарная пара саппортов покажет, на что она способна. А поклонники китайской сцены уже готовы вернуть себе свой 2014-й.Wings Gaming после полутора месяцев турнирного перерыва возвращается в строй. Сразу после The International чемпионы мира смогли взять ещё два титула, а потом последовала полоса неудач, включая 9-16-е место на бостонском мэйджоре. Да, китайцы три раза подряд уступили Evil Geniuses, которая усиленно готовилась к встречам, но это не помешало сообществу поставить диагноз: «Время Wings прошло». Соперники изучили их стиль игры и даже приноровились к непредсказуемым драфтам «крылышек». Теперь Wings придётся изобрести что-то новое, чтобы вернуть себе лидерство на международной сцене, ведь на кону может стоять приглашение на мэйджор.В первом матче группового этапа SL i-League, как и в финале TI6, противостоять им будет Digital Chaos. Европейцев с американской пропиской в новом сезоне раскачивает, как на русских горках. После триумфа на чемпионате мира они вернулись к посредственным результатам, в Бостоне снова удивили попаданием в топ-4, а потом и победой на ESL One. За этим последовал быстрый и необъяснимый вылет с DotaPit и даже проигранная региональная квалификация. И до сих пор непонятно: это их победы – счастливая случайность, или поражения – неудачное течение обстоятельств?, яркий новичокиз VG.J – к противостояниям на средней линии на этом турнире будет приковано особое внимание.Мидер Team Secret за прошедшие квалификации набрал потрясающую форму и на своей спине вытаскивал порой невнятного керри и потеряшку-хардлайнера. Активный w33 уже месяц не видел в оппонентах игроков способнее, чем EternalEnvy, и готов снова ворваться в большую игру. Freeze называют новой надеждой Китая, хоть он и не пробивал потолки MMR. Для него этот чемпионат будет первым крупным соревнованием в карьере. И, конечно же, Miracle, возвращение которого так сильно ждут поклонники «Дота»-сцены в любом регионе.Мета нового патча всё еще не закрепилась, так что нас ждет столкновение разных подходов, идей и стилей игры. А учитывая, что каждый из звёздных мидеров может похвастать школой разных регионов, это противостояние может обернуться чем угодно.Борьба за приглашения на мэйджор, новые меты и звёздные команды – всё это хорошо. Но смущает в этом турнире только одно – проходит он в Китае. Чемпионаты без задержек, накладок и технических проблем здесь проводит разве что Mars Media, а к остальным организаторам западный зритель относится с опаской.Впрочем, в этот раз обойдётся без KeyTV, которое принято обвинять во всех проблемах местных чемпионатов. Организацией SL i-League занимается ImbaTV, эта компания провела несколько сезонов собственной i-League, поддерживает H-Cup и участвовала в создании WESG. По крайней мере, никто не рассказывал ужасных историй с этих чемпионатов. Помогать во всём им будут представители студии Starladder.Если турнир в Китае начался с задержкой меньше двух часов, а паузы во время матчей заняли не больше четверти трансляции — это уже успех. Так что порадовать западного зрителя несложно. Осталось сделать так, чтобы все игроки пережили очередной шанхайский чемпионат. Может, именно SL i-League сможет развеять миф о том, что в Китае невозможно провести хороший турнир?