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175 лет назад 2016
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Собака сиба-ину покорила сообщество игроков Overwatch
Текст: Георгий Ядвидчук

Собачий Кандинский. Самый креативный пёс в Overwatch

Сиба-ину по кличке Вокс умеет рисовать и позировать в костюмах персонажей Overwatch. В планах хозяйки собаки – косплей по другим играм.
22 февраля 2017, среда. 16:45. Киберспорт
22-летняя Тейлор и её любимая собака Вокс живут в канадском городе Саскатун. Когда-то Тейлор влюбилась в игры компании Blizzard — World of Warcraft и Overwatch, пошла учиться в университет, а потом решила купить собаку.

Когда девушка пришла на ферму, где разводили сиба-ину, на крыльце её встретила 60-летняя бабуля, а во дворе кружили шесть любознательных собак. В доме сидели ещё два щенка — один что-то увлечённо ел из миски, второй уставился на Тейлор. Он-то с ней и играл первое время, но потом на гостью обратил внимание другой щенок, который оторвался от вкусностей. Он так приставал к девушке и постоянно её покусывал, что выбор был очевиден.

Первую картину Вокс нарисовала полгода назад. Тейлор захотела транслировать процесс творчества на Twitch.tv. Она считала, что это «умилительное и расслабляющее зрелище». Кроме того, все работы сиба-ину выставляются на продажу на сайте Etsy. Каждая картина стоит 30 американских долларов. Полученные деньги уходят на благотворительность для бездомных животных.

В июне 2016-го зрители предложили сделать Вокс первый костюм. Тейлор подошла к процессу серьёзно. И получилась самая настоящая Трейсер из Overwatch. Картинка оказалась настолько виральной, что лайки и репосты посыпались как из ведра. Так за один день Вокс стала самой популярной собакой в Overwatch.

«Реакция была сумасшедшей, в хорошем смысле! Я не ожидала, что костюм Трейсер соберёт больше сотни лайков в «Твиттере». Просто выложила маленькое фото милого косплея для своих 400-500 подписчиков. Неожиданно оно распространилось. Люди писали мне о том, какая Вокс миленькая и замечательная», — рассказывала Тейлор в интервью Omnicore.

Сейчас девушка устраивает художественные трансляции четыре раза в неделю, а каждые полмесяца публикует новый косплей собаки. Вокс этот процесс так нравится, что она готова позировать часами и делать то, что ей скажут.

Сейчас на «твиттер» сиба-ину подписаны 32 тысячи человек, на «инстаграм» — 28,7 тысячы пользователей, а на тwitch — 14 тысяч. Полученные деньги с трансляций идут на краски, вещицы для костюмов и вкусности для Вокс. Остальные средства тратятся на бездомных собак. В будущем Тейлор хочет сделать собачий косплей по вселенной World of Warcraft и «Черепашкам-ниндзя».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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