«Перекупщики в ЛС!» Как продавали билеты на The Kiev Major

Как это было?

Бывало ли такое раньше?

Что говорят организаторы?

Что теперь?

Многие обладатели билетов ближе к соревнованиям отказываются от поездки и отдают их по себестоимости. Тем, кто не хочет кормить спекулятнов, придётся дождаться таких сообщений на Reddit или других Dota-порталах.

Что делать?

The Kiev Major — главное событие весны для киберспортивного сообщества Dota 2 в СНГ. Русскоязычные трансляции собирают в два раза больше зрителей, чем англоязычные. Здесь всегда рады турнирам по Dota 2 . Особенно если приезжают заморские звёзды вроде Evil Geniuses или Digital Chaos.22 февраля по всему миру начался старт продаж билетов на The Kiev Major. Однако из-за технических неполадок на сайте, перекупщиков и полного хаоса, который образовался из-за неразберихи в социальных сетях, тысячи зрителей не смогли обеспечить себе «проход» на турнир. Разбираемся, что произошло.Поклонники Dota 2 , решившие воспользоваться дельным советом о преждевременной регистрации, начали «атаку» на сайт. Среди них были не только жители СНГ, но и европейцы и американцы. В итоге портал не выдержал наплыва посетителей. Киевляне успокаивали желающих купить билеты рассказами о том, что это далеко не первый подобный случай с сайтом, нужно просто подождать.На время официального старта продаж портал выдавал ошибки. Страницы The Kiev Major появились только спустя час, а попасть на них удавалось единицам. Этим счастливчикам администрация портала предлагала оставить контактные данные для предзаказа. Те, кому удалось добавить билеты в корзины, теряли их в процессе оформления: пока дело доходило до оплаты, сайт или выдавал ошибки, или просто не показывал товар.На различных страницах в «ВКонтакте» появляется сообщение о том, что продажа билетов через сайт запрещена, а купить их можно будет только в кассах. Администрация сайта Karabas публикует список точек, где уже собрались очереди из киевлян, желающих попасть на турнир. В комментариях к этой записи ребята, которые уже стояли возле касс, предлагали купить билеты для желающих. Кто по доброте душевной, кто за вознаграждение.В социальных сетях публикуют информацию о том, что люди в оффлайн-кассах скупают по 50 билетов в одни руки. На русскоязычных и англоязычных форумах появляется фотография с внушительной стопкой билетов — кто-то серьёзно закупился. Следом эту теорию опровергают. Во-первых, в кассах строго выдают только по 4 билета на один день в одни руки. Во-вторых, на фото как раз 16 билетов, так что проблемы никакой. Но те, кто находился на точках продаж, рассказали о действенной системе: нужно просто поменять инициалы во время регистрации и написать другой номер телефона — и можно покупать следующую партию билетов. Она-то и пойдёт на перепродажу.В группе Karabas публикуется радостное сообщение: все билеты на киевский мэйджор проданы за 20 минут! А под ним сотни комментариев от недовольных пользователей, которые за это время не то что не обзавелись заветным квитком, они не смогли даже открыть сайт. Известие о распроданных билетах попадает и на форум Reddit. Зарубежные поклонники Dota 2 встретили это сообщение ещё жёстче: «Раз столько билетов ушло в руки перекупщиков, то аннулируйте их!». Самые ярые противники ситуации даже предложили отменить киевский турнир.Пока одни недовольные сокрушались на форумах, а другие острили на страницах «Твиттера», умельцы нашли способ добраться до заветных билетов. О нём на стриме рассказал Дмитрий «Finargot» Плюснин. Оказалось, что на страницу продаж можно попасть, минуя лишние загрузки, чтобы избежать технических проблем. Там оставалось только дождаться свободного билета и успеть нажать на кнопку. Откуда они взялись в продаже, если Karabas объявил, что всё распродано? Скорее всего, администрация портала увидела, что все билеты ушли в резерв, как только упали в корзины покупателей. Но так как выкупить их удалось далеко не всем, они стали постепенно возвращаться в продажу. Ссылки попали в крупнейшие группы по Dota 2 , а также на Reddit. Самые терпеливые ребята с высоким APM легко раздобыли свои билеты.Иван «Faker» Дёмкин, ссылаясь на своих знакомых, которые всё ещё стояли в очереди, подтвердил, что билеты пока есть в наличии, и попросил «не вестить на сообщения о раскупке».На форумах и сайтах появились сообщения о продаже билетов. Естественно, по завышенной цене. Кто-то накинул 100 гривен, а кто-то поднял стоимость в четыре и более раз. Многие спекулянты пока не выставляют билеты на продажу — они планируют предложить их западным поклонникам Dota 2 . С них можно будет взять подороже, ведь многие желающие уже купили билеты на самолет и забронировали гостиницы, так что никто из них не хочет остаться без самого главного.Подобное происходит каждый год перед The International. У «Кей-Арена», где проходит чемпионат мира, заключён контракт с порталом Ticketmaster, через который и продаются билеты. И из года в год сайт не выдерживает наплыва посетителей со всего мира. Администраторы портала каждый раз приносят свои извинения, а без билетов иногда остаются даже родные и друзья киберспорстменов. После анонса подробностей киевского турнира пользователи Reddit сразу поинтересовались, не станет ли Karabas новым TicketMaster?На манильском мэйджоре организаторы столкнулись с точно такой же проблемой: сайт не пускал посетителей, а те, кому удалось попасть на страницу, не смогли завершить покупку. На устранение проблем ушло несколько часов. Ситуацию обострило то, что и в оффлайн-кассах билеты продавали через тот же зависший сайт, так что люди часами стояли в очередях, ожидая успешного исхода. И все билеты также были распроданы в рекордные сроки, а потом сразу же появились на форумах. Немногие западные поклонники планировали поездку на Филиппины, так что эта история не разлетелась столь широко.На мэйджоре во Франкфурте такой проблемы избежали просто — вход в будние дни на чемпионат был бесплатным. На финальную часть билеты продавали постепенно, а вместительность зала позволила закупиться всем желающим.Организаторы турнира не комментируют эту ситуацию. А вот администрация портала Karabas на вопросы о проблемах отвечает торжественным пресс-релизом о рекордной скорости продаж билетов для Украины.«На все четыре дня мероприятия суммарно выделено 14 000 билетов (по 3500 на каждый из четырёх дней турнира). Весь лимит, выделенный компании Karabas.com, раскуплен фанатами со скоростью 500 билетов в минуту». А остатки всё ещё можно приобрести в кассе НДИ «Украина».Они не отрицают, что сайт столкнулся с техническими проблемами, но уверены, что с их стороны всё было чисто — в одни руки уходило по четыре билета на один день.На точках продаж находились сотрудники, которые старались контролировать ситуацию, однако перекупщики просто просили людей на улицах купить вместо них билеты на турнир. Такие действия пресечь невозможно.Многие желающие действительно остались без билетов на чемпионат. Поклонники греческой команды Ad Finem не смогли пробиться на сайт. Американские фанаты игры не дождались восстановления портала и ушли кто спать, кто на работу. Многие после нескольких часов безуспешных попыток решили, что уж лучше купят билеты у перекупщиков, всё равно их стоимость была очень низкой.Когда билеты закончились в Маниле, уже через несколько часов их продавали на тех же форумах и страницах, где только что жаловались на перекупщиков.Самые радикально настроенные поклонники игры уверены: нужно аннулировать все проданные билеты и организовать продажу ещё раз, но уже под чётким контролем. А может даже перенести турнир в другое место, так как нанятые организаторы сотрудничают со спекулянтами.Другое предложение от пользователей форума Reddit — использовать систему FIFA. Там для покупки билетов необходимо ввести личный фанатский номер, так что её смогут совершить только зарегистрированные пользователи. Это создаёт некоторые неудобства, но зато помогает уменьшить число перекупщиков.Аналитик Dota 2 Бен «Noxville» Штайнхаузен подхватил идею о внутренней системе и предложил использовать для этого Steam-аккаунты.Виталий «v1lat» Волочай предложил иначе организовать систему продаж через подобные сайты: «Объявляешь предпродажу билетов. Люди оставляют заявки месяц. В день Х им приходит ссылка на покупку. Люди без проблем покупают. На втором этапе можно анонсировать продажу оставшихся билетов и также разослать их тем, кто оформит предзаказ».Другие игроки и фанаты уверены, что организаторы турнира просто не рассчитали количество желающих попасть на соревнования. Для СНГ это первый мэйджор, а здесь всегда было много поклонников киберспорта. Турниру в Киеве обрадовались и фанаты из Европы — они легко смогут добраться до места проведения, тем более что цены здесь не кусаются. Найди организаторы площадку попросторней, проблем удалось бы избежать хотя бы частично.Ну а пока остаётся бороться не с системой, а с самими перекупщиками. Виталий «v1lat» Волочай намерен рассказывать обо всех нелегальных продажах билетов на мэйджор правоохранительным органам, а пользователи Reddit призывают не совершать покупок с рук.