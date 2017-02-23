Свято место. Легендарные карты Counter-Strike 1.6.

cs_747
Карта cs_747, действие на которой по сюжету происходит в ночном аэропорту, где террористы захватили в заложники несколько гражданских, долгое время была одной из самых необычных в игре. Основные события происходили в непривычно замкнутом пространстве салона самолёта.
Карта была откровенно тесной, а геймплей напоминал прохождение миссий в Rainbow 6 или Soldier of Fortune. Однако её популярности это не мешало. Напротив, посетители интернет-кафе и компьютерных клубов по всему миру с удовольствием рубились друг с другом среди пассажирских кресел и в грузовых отсеках авиалайнера. И чем больше было людей на сервере, тем лучше!
Посетители интернет-кафе и компьютерных клубов по всему миру с удовольствием рубились друг с другом среди пассажирских кресел авиалайнера.Примечательно, что разработка карты была начата Леоном Нейвудтом в 1999 году: мапмейкер из ЮАР собрал тот самый авиалайнер в одиночку, но на остальную карту сил у него не хватило. Эстафету подхватил Стивен Супервиль, который существенно переработал интерьер салона и создал локацию аэропорта. При оптимизации, правда, пришлось пожертвовать двигателями самолёта, которые в оригинальной модели реально вращались.
Кстати, cs_747 долгое время была единственной картой, на которой находилось более четырёх заложников. Жертвы террористов обозначались в специальном «худе», который в CS 1.6 вмещал лишь четыре объекта. Словом, фантазия разработчиков немного не влезла в технические рамки игры.
cs_militia
Другой популярной картой, на которой полицейские должны были освободить заложниковстала cs_militia. Мало кто знает, но вилла, которую полицейские пытаются штурмовать в этой локации, сделана по мотивам фазенды одного из разработчиков Counter-Strike Джесса Клиффа. Создатели перенесли в игру даже любимую джакузи Клиффа, в которой каждый мог помочить свои ноги.
При этом задача спасения заложников на этой карте действительно была очень сложной. Во-первых, террористы имели отличные позиции для удержания особняка. Во-вторых, даже добравшись до гражданских, спецназ попросту не мог увести их в безопасное место, скажем, через ту же канализацию. Не самый сообразительный искусственный интеллект отказывался признавать двери и тем более лестницы.
Террористы имели отличные позиции для удержания особняка, и, даже добравшись до гражданских, спецназ попросту не мог увести их в безопасное место.Карта была примечательна наличием видеокамер, которые помогали террористам контролировать подходы к дому, а также имели функцию включения и выключения света в тоннеле канализации.
Также cs_militia вошла в историю как первая карта в Counter-Strike, на которой можно встретить рекламу реально существующего бренда. Логотип пивоварни Beck's Brewery можно найти на кухне внутри дома.
cs_italy
Карта cs_italy, перемещающая игроков на улицы небольшого провинциального городка в Италии, был создана двумя участниками клана [HOTSHEEP] Гленом Купером и Джейсоном Грином. По легенде, в небольшом доме удерживаются несколько заложников, которых должен спасти местный отряд специального назначения.
Локация была выполнена с использованием уникальных и узнаваемых текстур итальянских сельских домиков с терракотовыми крышами. Атмосферности карте добавляет небольшой деревенский рынок, по которому бегают курицы, ставшие легендарными для всех фанатов игры, а также настоящий играющий радиоприемник.
Впрочем, достаточно быстро обнаружилось, что разработчики допустили несколько забавных ляпов. Во-первых, музыка играющая из радиоприемника не итальянская, а испанская – её автор гитарист Агустин Кастельон-Кампос, известный под псевдонимом Сабикас. Название композиции можно перевести как «андалузское отражение». То есть никакой связи с Италией.
Во-вторых, несмотря на то что по сценарию схватка террористов и спецназа происходит где-то в Европе, нарисованные розетки в захваченном доме имеют явно североамериканское происхождение. Однако вопрос о том, сколько же нужно провести времени на этой карте, чтобы начать разглядывать розетки, оставим практикующим психиатрам.
cs_mansion
Карту cs_mansion как только не называют русскоязычные любители Counter-Strike 1.6: и «манисон», и «мэнисон» и даже «мансион». Она была создана Магнусом Линдом ещё для бета-версии 1.0, и, вероятно, являлась самой первой картой в CS, однако в ранних версиях её то видоизменяли, то убирали вовсе.
В наследство от былых времён раннего мапмейкинга карте достались ужасно примитивные текстуры, особенно для неба, а также полное отсутствие какого-либо баланса. Не удивительно, что позже появилось множество ремейков этой карты, в частности очень популярная cs_estate.
Карте cs_mansion достались ужасно примитивные текстуры, а также полное отсутствие какого-либо баланса.Интересной cs_mansion является, в частности, и тем, что каждая комната захваченного террористами дома имела свой выключатель для освещения, а видеокамеры для контроля за ситуацией наконец-то достались не преступникам, а спецназу.
cs_assault
Ну а самой любимой картой в Counter-Strike всех времён и народов безусловно является cs_assault. Карта за авторством Лари Мууриасмени позволяла игрокам сражаться на просторных улицах настоящего города, а также использовать высокие здания и даже автомобильный мост для нахождения хороших снайперских позиций.
По сценарию террористы удерживают трёх заложников на огромном складе. Полицейские могут атаковать здание через три входа: главный, заднюю дверь, а также через вентиляцию. Впрочем, провести успешную операцию им можно лишь при численном перевесе или более высоком уровне мастерства, так как защищающаяся сторона имеет большое преимущество.
На этой без преувеличения великой карте также не обошлось без ляпов. Например, табличка с адресом склада, которая висит возле главного входа, имела в CS 1.6 грамматическую ошибку: правильно было бы написать «72nd Street» вместо «72th Street».
Куда более досадным, во всяком случае для спецназовцев, был существенный баг, благодаря которому террористы могли практически мгновенно оказаться на крыше, в буквальном смысле слова, пройдя через текстуру. Для этого в углу здания один игрок должен был подсадить другого и как бы вытолкнуть того через крышу наверх. Для бегущих на штурм полицейских это было очень большим сюрпризом.
Дико популярная карта не могла избежать клонирования. В течение многих лет появлялись новые локации по мотивам классической карты типа ночной cs_assault2k или зимней cs_assault_santa, а также, конечно, cs_delta_assault, на которой появилась возможность опускать и поднимать главные ворота.