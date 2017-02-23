«Поверь мне, я знаю, как выигрывать». Антон Черепенников — о TaZ

Как словак спас Virtus.pro

Организация Virtus.pro существует с 2003 года. С момента основания у команды всегда был состав по Counter-Strike.

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Человек, который не просил большего

Войтас не собирается завязывать с игрой. Он просит просто верить в него, потому что знает, как побеждать.

Это не подарок игроку Virtus.pro, они всегда были в равных условиях, и я их одинаково ценю. Это мой личный подарок человеку.

20 февраля игрок Virtus.proузнал из «Твиттера», что ему подарят Mercedes E-класса, если команда победит в чемпионате DreamHack Masters в Лас-Вегасе., а управляющий партнёр холдинга ESforceVP взяла трофей, а глава клуба сдержал слово. Правда, после такого поступка потребовалось объяснить общественности мотивы поступка. Рассказываем, что написал Черепенников про Виктора Войтаса и подбор нового состава по CS:GO.«Начало 2013-го было достаточно удачным для организации, тогда там играли ANGE1, Kucher, Dosia, AdreN и GuardiaN. Это был именно тот состав, который прервал победную серию NiP. Контракты в киберспорте тогда только появлялись, и, конечно же, чаще всего взаимоотношения между игроками и организациями держались на юридически ничего не стоящих документах», — вспоминает Черепенников.В итоге четверо игроков команды ушли в Astana Dragons. Как заявил управляющий партнёр холдинга ESforce, ребята нарушили слово и поддались на прибавку в несколько сотен долларов. В составе остался только. Он отказался от перехода в Natus Vincere и сказал, что будет ожидать набор новой пятёрки.«Мы думали закрыть состав полностью после стольких сил и денег, вложенных в тот состав, просто не хотелось идти дальше», — написал Черепенников. Однако именно Ковач, по его словам, спас Virtus.pro.В те годы золотая польская пятёрка дрифтовала в океане после очередного крушения. Команда долго ничего не могла выиграть — проблемы с организациями, спонсорами, верой в будущее. Черепенников хотел пригласить костяк состава AGAiN —«Но самый главный спор был в составе. PashaBiceps сомневался, будет ли он играть дальше, TaZ и NEO настаивали на национальной команде без изменений, а я хотел во что бы то ни стало оставить GuardiaN, и было очень рискованно брать молодых и неизвестных byaly и Snax. Больше трёх месяцев мы спорили с TaZ чуть ли не каждый день. Не помню, сколько раз мы расходились ни с чем, желали друг друг удачи, а потом каким-то образом опять пытались договориться.В конце концов TaZ сказал: «Антон, я знаю, что ты тоже играл в Counter-Strike профессионально, но я много лет не просто играл, я выигрывал. Поверь мне, я знаю, как выигрывать, и я сделаю это, если ты мне поверишь. Мне нужен национальный состав, где мы говорим на одном языке и за который я ручаюсь», — рассказывал Черепенников.Ему понадобилось время, чтобы всё обдумать и поговорить со словаком. Тот принял позицию Виктора Войтоса, ушёл в Natus Vincere и пообещал напомнить полякам о себе в будущем.Черепенников поверил в «тасманского дьявола».За время пребывания поляков в Virtus.pro в команде возникали критические ситуации. Но владелец клуба всегда настаивал на удержании пятёрки: «Ищите компромиссы, делайте, что хотите, но вы должны играть вместе». Несмотря на 30-летний возраст, Войтас не собирается завязывать с игрой. Он просит просто верить в него, потому что знает, как побеждать. И после победы на DreamHack Masters готовится принять новый «Мерседес».«Виктор уже выбирает комплектацию. Я хочу сказать, что благодарен ему за его работу лидера. На самом деле это очень сложная ноша и труд. Это не подарок игроку Virtus.pro, они всегда были в равных условиях, и я их одинаково ценю. Это мой личный подарок человеку, с которым я лично работал несколько лет, который убедил меня поверить именно в этот состав.На слово этого человека можно рассчитывать, а ведь это так редко бывает в современном киберспорте. Ну и самое важное, что в наших личных беседах он не просил для себя большего, а всегда просил, чтобы у всех игроков были одинаковые условия. Well deserved», — отметил Черепенников.