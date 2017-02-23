Защитники Отечества. Праздничный косплей
Самые необычные работы в честь 23 февраля: костюм танка и стиль милитари.
23 февраля 2017, четверг. 17:00.
Киберспорт
Сделать косплей танка — практически невыполнимая задача, и всё же с ней справляются люди с изощрённой фантазией. Из картона, фольги и подручных материалов они мастерят, как ведущие программы «Очумелые ручки». Иногда получается не очень качественно, но смешно. При обращении к военной тематике девушкам необязательно наряжаться в громоздкие костюмы (хотя есть и такие), их косплей вообще может базироваться на минимуме одежды. Праздничная подборка военного косплея адресована людям с хорошим чувством юмора, поклонникам World of Tanks
и ценителям женской красоты.