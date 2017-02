«Такого в Counter-Strike не увидишь!» Как прошёл ЧМ по Just Dance

Игра для всей семьи

В то, что Just Dance превратится в компьютерный спорт со своей армией поклонников, звёздами и мировыми турнирами, верилось с трудом.

Танцевальный киберспорт

Девушкам тут не место

В Just Dance парадоксальным образом правят бал парни: среди 18 финалистов, которые приехали в Париж в этом году, оказалось только три девушки.

Париж, я люблю тебя!

Те, кто ругает компьютерный спорт за пассивность и инертность спортсменов, здесь оказываются бессильны: за несколько минут, пока длится трек, с участников сходит несколько потов.

Грязные танцы

У игры очень сплочённое комьюнити, а танцоры больше похожи на одну большую семью.

Проблемы роста

В киберспорте, как и, например, в футболе, есть популярные соревнования и дисциплины и те, что обычно редко купаются в лучах зрительского внимания. Например, почти каждый, кто увлекается компьютерным спортом, без труда сможет отличить «Доту» от League of Legends или назвать сильнейшие команды в CS:GO. Эти люди также прекрасно ориентируются в линейке игр от Blizzard (StarCraft, Overwatch и другие). Но все остальное обычно остаётся для них за кадром. И это обидно, потому что за пределами популярных дисциплин происходит немало интересного. К примеру, Just Dance.Французская компания Ubisoft придумала танцевальный симулятор Just Dance восемь лет назад, но тогда ни о каком киберспорте не было и речи. «Мы создавали семейную игру в самом широком смысле этого слова, – говорит Оливье Адель, руководитель отдела игровой механики Just Dance. – Мы хотели собрать перед телевизором всю семью, чтобы танцевать могли даже дедушки и бабушки. Осознание того, что Just Dance может стать частью соревновательного компьютерного спорта, пришло позже».Действительно, тогда до бума киберспорта было ещё далеко. Наоборот, в тренде были всевозможные музыкальные видеоигры – от Guitar Hero и Rock Band до Dance Central и Just Dance – но играли в них обычно дома в онлайне, о турнирах тогда почти никто не задумывался. Серия от Ubisoft всегда казалась проще конкурентов – то, что она превратится в компьютерный спорт со своей армией поклонников, звёздами и мировыми турнирами, верилось с трудом. Во многом потому, что технологии считывания движений в начале этого десятилетия в видеоиграх были далеки от совершенства. Поэтому первые выпуски Just Dance были больше игрой «for fun», чем серьёзными симуляторами танцев. Это можно понять даже по одному из первых видеотрейлеров игры:Сдвиг произошел несколько лет спустя.Новое (на тот момент) поколение консолей привело на рынок и новые технологии. Особую ставку создатели Just Dance сделали на обновленный Kinect – бесконтактный сенсорный игровой контроллер для консоли Xbox One. Microsoft тогда совершила реальный технологический скачок, который помог в том числе и музыкальным ритм-играм. Танцевальные движения считывались новым устройством значительно лучше, заставляя игроков точнее кривляться перед телевизором.И эти изменения в конце концов привели к тому, что вокруг Just Dance стало выстраиваться сплочённое комьюнити, которому было интересно не просто танцевать, а делать это всё лучше и лучше.Это привело к тому, что в Ubisoft потихоньку начали задумываться о турнирах по Just Dance. Сначала все желания ограничивались локальными соревнованиями в разных странах, первыми стали Бразилия, США, Великобритания, но в какой-то момент и этого стало недостаточно. В комьюнити начали появляться первые звёзды, которые не просто хорошо танцевали, набирая высокие баллы в игре, но и потихоньку становились кумирами для определенной аудитории. В Ubisoft вовремя поняли, что Just Dance готова к рывку в мировое пространство. Так в календаре киберспортивных событий появилось ещё одно соревнование – чемпионат мира по Just Dance.Знакомьтесь, это. В мире Just Dance он примерно как Криштиану Роналду в футболе. Диего красив, разговаривает на трёх языках – португальском, английском и французском, и является самым титулованным танцором мира – он выиграл два первых мировых первенства по игре. Конечно, до популярности профессиональных «дотеров» ему по-прежнему далеко, но среди поклонников Just Dance он супергерой, главный человек, или, как его называют фанаты, просто «король игры».Есть ещё, кстати, и королева – француженка, про которую мы уже как-то писали . В Интернете Дина уделывает по популярности даже Диего. Наверное, потому что девушки в Just Dance на особом счету. Это только кажется, что в игре именно слабый пол должен быть априори на первых ролях – всё-таки обычно танцы больше привлекают именно девушек. Но в Just Dance парадоксальным образом правят бал именно парни. Среди 18 финалистов, которые приехали в Париж в этом году, оказались только три девушки. Адель не понимает, почему так происходит: «Just Dance равномерно популярна у девушек и парней, но именно последние почему-то круче проявляют себя в соревновательной части».Помогает разобраться в ситуации один из наших двух участников мирового первенства, победитель онлайн-тура Владислав Шаповалов, с которым мы беседуем уже после окончания турнира: «Мне кажется, что парни просто менее стеснительны. Танцевать в Just Dance часто приходится перед большой аудиторией, даже в Сети тебя постоянно обсуждают, может, многим девочкам элементарно непросто выдержать такое давление». Самому Владиславу, впрочем, в Париже было тоже непросто как в соревновательном, так и в личном плане. Во время последнего поединка он сделал прямо на главной сцене предложение своей возлюбленной. Она, конечно, сказала «Да!». В этот момент один из комментаторов на Twitch.tv растрогался и произнёс главную фразу: «Такого точно не увидишь в Counter-Strike!»Не верите? Посмотрите сами:В спортивном планеповезло меньше. Он проиграл три поединка из четырёх и задолго до окончания турнира потерял шансы на выход в полуфинал.Второй российский участник Данила Попов, наоборот, до последнего сражался за титул. Но в итоге поражение в четвёртом раунде перечеркнуло надежды нашего танцора на награды. Но, несмотря на это, Данила остался доволен собой: «Я буду продолжать и уверен, что в будущем у меня есть шансы на более высокий результат. В этот раз были сильные соперники и подвело судейство». К судейству, впрочем, мы ещё вернёмся.Мировое первенство, как вы поняли, проводилось уже в третий раз в родном для игры Париже. Здесь базируется студия разработчиков, а также издателя игры Ubisoft.Соревнования в Just Dance сильно отличаются от обычного киберспорта. Те, кто ругает компьютерный спорт за пассивность и инертность спортсменов, которые сидят часами перед мониторами, тут будут бессильны. Здесь за несколько минут, пока длится трек, с участников сходит несколько потов. Особенно это заметно во время так называемых сложных треков. Например, участники обычно отказываются от Walk This Way от Run DMC и Aerosmith – одной из сложнейших с хореографической точки зрения композиций.Мировое первенство по Just Dance проходило в два этапа. Сначала все 18 участников соревновались между собой по так называемой швейцарской системе , проведя на первом этапе по четыре поединка. Лучшая четвёрка формировала две полуфинальные пары. Далее – матч за третье место и финал. Очки в каждом танце выставлялись самой игрой (1 балл) и двумя судьями (ещё 2 балла). Поединки проводились до двух побед.С первой дуэли фавориты взялись за своё, но, увы, в какой-то момент в распределение ролей на турнире вмешалось неудачное судейство. По идее организаторов, один из судей должен был отвечать за хореографию, другой – за настроение и попадание в образ. Но на деле все судили, как хотели (кроме, пожалуй, финала). В итоге за чертой полуфинала остались и Диего, и Дина, и многие другие сильные танцоры.По словам многих участников, финал вышел худшим в истории первенства. В итоге победил турецкий танцор, но все, кто пристально следил за ходом событий, прекрасно понимали, что на турнире были участники намного сильнее, которые стали жертвой либо собственных незапланированных ошибок, либо невнятного судейства. До сих пор на страницах многих танцоров в соцсетях гуляют шутки про размытые формулировки, которыми судьи комментировали танцы. Многие недовольны, но всё же не раздувают скандал, а готовятся, как настоящие спортсмены, дать бой в следующем году.Но на самом деле никакие проблемы не смогли омрачить праздник мирового финала Just Dance. Эта киберспортивная дисциплина, повторюсь, действительно отличается от всего вокруг. У игры очень сплочённое комьюнити, которое на протяжении трёх дней отчаянно поддерживало всех участников. Они вместе ходили обедать, вместе танцевали, вместе фоткались друг с другом и безостановочно следили за каждым движением своих кумиров. Сами танцоры тоже больше были похожи на одну большую семью, чем на два десятка киберспортсменов, которые рвут друг друга ради победы.Это всё выливалось в особые представления, которые случались почти на каждой песне. Атмосфера в зале напоминала финал культовой картины «Грязные танцы», в котором все пускались в пляс. Ну посмотрите, как это чудесно:По сравнению с Just Dance, угрюмые и до невозможности серьёзные поединки по Call of Duty или League of Legends, которые проводились по соседству, выглядели скучно. Если киберспорт хочет стать настоящим шоу, то Just Dance – это одна из тех дисциплин, которая будет автоматически взрывать любой зал в любом уголке света. В отдельные моменты турнир напоминал не столько киберспортивное мероприятие, сколько ТВ-шоу про танцы, которыми сегодня завалено российское телевидение. Без жёстких правил и отбора, но с неповторимым настроением. Для того чтобы не пуститься в пляс во время этих танцевальных шоу, нужно быть совсем чёрствым или безразличным человеком.Несмотря на все плюсы, конечно, Just Dance на сегодняшний день остаётся очень нишевым киберспортом. Тут пока нет больших денег или миллионных армий поклонников. Сейчас это напоминает одну большую дружную семью. Все друг друга знают, подбадривают и почти не ругаются. Такая коммуна людей, объединённых общим интересом.Тем любопытнее наблюдать за тем, что будет дальше. Что произойдёт с Just Dance, когда появятся чёткие регламенты, когда борцы за здоровый образ жизни влюбятся в игру и станут её ставить в пример, когда придут мощные спонсоры, а Диего и Ко станут действительно звёздами мирового киберспорта. После увиденного в Париже хочется, чтобы у игры рано или поздно всё получилось.