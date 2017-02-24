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175 лет назад 2016
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Идеи для нового героя в Dota 2
Текст: Яна Медведева

Тайна четвёртого Духа. Лучшие идеи для нового героя в Dota 2

Пользователи Reddit предлагают концепты героев, которые могут занять место таинственного брата-духа.
24 февраля 2017, пятница. 16:00. Киберспорт
С выходом каждого нового героя в Dota 2 компания Valve намекает в комиксе на следующего персонажа, которого добавят в игру. В рассказе о Monkey King появился таинственный четвёртый брат-дух, который на изображении стоит рядом с Earth Spirit, Ember Spirit и Storm Spirit. Пользователи форума Reddit начали создавать концепты своих героев, которые могли бы встать в один рядом с братьями. По их мнению, в зависимости от прочтения мифологии это может быть элемент света, воды или даже смерти. Рассказываем о четырёх самых интересных концептах новых героев.

Kanaloa, The Deep Spirit (автор r3stinpi3c3s)


Глубинный Дух, чей дом был разрушен во время войны. Он мстителен и управляет водными стихиями. Его основные способности направлены на контроль врагов.

Основная характеристика: интеллект
Тип атаки: дальняя
Kraken's Embrace: Deep Spirit вызывает союзника из своего затонувшего дома, чтобы сеять хаос. Призывает несколько щупалец в обозначенной области, которые атакуют случайную цель. Могут атаковать строения. Щупальце можно убить.

* Расход маны: 100/160/220/300
* Перезарядка: 20/15/10/5
* Дальность каста: 400/500/600/700
* Область: 300/350/400/450
* Количество щупалец: 2/3/4/5
* Урон (физический): 40/60/80/100 в секунду

Puddle: Из своих рваных рукавов дух выпускает струю воды, которая, касаясь земли, образует заколдованную лужу. Враг, попадающий в нее, попадает под эффект Hex

* Расход маны: 100/120/140/160
* Перезарядка: 30/26/22/18
* Дальность каста: 400/500/600/700
* Область: 125/150/175/200
* Продолжительность действия Puddle: 2/2,5/3/3,5 секунды
* Продолжительность действия Hex: 1/1,5/2/2,5 секунды

Aquatic Affinity: Дух восстанавливает часть здоровья, находясь в реке. Он может раствориться в реке, получив на неё полный обзор. Затем он способен появиться в любой ее точке, но по окончании действия
вернется в исходную позицию. Пассивная и активная способности перестают работать на 3 секунды после получения урона от врага или Рошана.

* Расход маны: 100
* Перезарядка: 120/90/75/60
* Продолжительность: 3/4/5/6 секунд
* Восстановление здоровья и маны: 1%/2%/3%/4% от максимального запаса

Tidal Wave: Дух вызывает мощную волну, которая уносит врагов, попавших в неё. Останавливает врагов, когда касается их, и оглушает, когда роняет на землю. Враги, оказавшиеся в волне, не могут двигаться или атаковать, но могут использовать предметы и способности. Дух выбирает, где волна образуется и где разобьётся. Волна движется по прямой линии и разрушает деревья. Враги получают эффект ошеломления и урон при соприкосновении с волной и замедляются после этого.

* Расход маны: 250/300/350
* Перезарядка: 90/75/60
* Дальность каста: 400/500/600
* Ширина волны: 600/750/900
* Урон: 300/400/500
* Длительность оглушения: 2/2,5/3 секунды
* Замедление: 60 на 3 секунды

Yin, the Night Spirit (автор: RodsBorges)


Уникальный универсальный герой, которые может изменять свою основную характеристику. Его способности вращаются вокруг возможности парализовать врагов с помощью набора мощных заклинаний.
Night Remnant: Призывает невидимую неконтролируемую копию, которая выслеживает врага. Копия может быть активирован, чтобы проклясть вражеского героя и преследовать его. Проклятие зависит от того, какая характеристика является основной для Night Spirit в этот момент. Если это Сила, то проклятье отключит пассивные способности врага. Если это ловкость, то уменьшает броню. Если интеллект, то накладывает безмолвие. Имеет 3 заряда.

* Продолжительность действия копии: 120
* Дальность применения: 1200
* Продолжительность действия проклятия для интеллекта и силы: 1,5/3/4,5/6 секунд
* Уменьшение брони: -2/-4/-6/-8
* Продолжительность действия проклятия для ловкости: 15 секунд
* Время восстановления заряда копии: 60 секунд

Activate Shadow Remnant: активирует ближайшую копию в радиусе 1200

Nocturnal Serenity: Пассивная способность. Ночью использует ауру, которая влияет на союзников. Если основная характеристика духа сила, но аура дает бонус к восстановлению здоровья и броню. Если это ловкость, то обеспечивает уклонение и дает атакам союзников эффект снижения брони. Если это интеллект, то сокращает время восстановления заклинаний и усиливает способности.

* Бонус восстановления здоровья: +2/+4/+6/+10
* Бонус брони: +3/+5/+10/+15
* Бонус к уклонению: 5%/10%/13%/15%
* Уменьшение брони от атаки: -2/-3.5/-5/-7
* Уменьшение времени восстановления заклинаний: 10%/15%/20%
* Усиление заклинаний: 2%/4%/6%

Shadow Transmutation: Изменяет основную характеристику духа, но потребляет при этом заряд Night Remnant. Имеет две активные кнопки, позволяющие трансформироваться в любую характеристику.

Nightform: Изменяет форму духа в ночного зверя. Форма зависит от основного атрибута и каждая из них имеет уникальный навык, который заменяет Remnant. Если основная характеристика изменяется во время действия ультимейта, меняется и форма. При этом все бонусы исчезают.

* Перезарядка: 80 секунд
* Продолжительность: 20

Основная характеристика Сила: Пантера

Способность: Dark Roar. Заставляет случайного врага атаковать ближайшую цель, будь то союзник или враг в радиусе 350. Если враг один, атакует Спирита

* Перезарядка: 6,5 секунды
* Продолжительность: 2/3/4

Основная характеристика Ловкость: Змея
Способность: Viciousness. Пассивная способность, дающая бонус к скорости передвижения и уклонению.

* Бонус к скорости: 10/15/20%
* Бонус к уклонению: 15/20/30%

Основная характеристика Интеллект: Моль

Способность: Starry Wings. Позволяет взлететь. Оставляет за героем ядовитый след, который замедляет и наносит урон врагам, пока они находятся в нем.

* Замедление: 15%/35%/50%
* Урон в секунду: 30/50/65

Ryujin, the Water Spirit (автор jovhenni19)


Еще один водный Дух. Однако его способности направлены не на контроль врагов, а на нанесение урона. Может быть использован в качестве танка в команде.

Основная характеристика: Сила
Дальность атаки: 475
Water Remnant: Дух вызывает копии, которые движутся от него на радиус 450. Копии атакуют ближайших противников и на 50% уменьшают их скорость передвижения, которая восстанавливается со временем. Нанесет урон, если отрицательный эффект будет снят или будет использован Flow

* Перезарядка: 22/20/18/16
* Расход маны: 50
* Радиус поиска: 150
* Количество копий: 5 / 6 / 7 / 8
* Снижение скорости передвижения: 50%
* Продолжительность снижения скорости: 8
* Урон: 50 / 100 / 150 / 200
* Радиус нанесения урона: 250

Flow: переносит духа к ближайшей копии от указанной точки и уничтожает его

* Перезарядка: 2.2 / 1.8 / 1.4 / 1.0
* Расход маны: 80

Water Sport: окружает себя водой, позволяя блокировать урон и увеличить скорость передвижения, а также оставляет след позади героя. Водный след толкает любого юнита, который пройдет по нему.

* Перезарядка: 20
* Расход маны: 100
* Увеличение скорости: 15% / 20% / 25% / 30%
* Шанс заблокировать урон: 50%
* Заблокированный урон: 20 / 30 / 40 / 50
* Радиус следа: 200
* Дальность толчка: 200
* Перезарядка толчка: 2
* Продолжительность действия способности: 5 / 6 / 7 / 8

Water Jets: Стреляет водяным снарядом в форме конуса. Если снаряд попадает хотя бы в одну цель, способность перезаряжается.

* Перезарядка: 18
* Расход маны: 150 / 155 / 160 / 165
* Дальность применения: 600
* Начальный радиус: 100
* Дальность движения снаряда: 850
* Конечный радиус: 450
* Количество снарядов: 4
* Урон за снаряд: 40 / 60 / 80 / 100

Water Cycle: Дает бонус к регенерации здоровья. При включенной способности основывается на отсутствующей мане. При включенной способности использует часть здоровья в качестве маны для использования предметов и способностей.

* Бонусное восстановление здоровья: 0.3 / 0.5 / 0.7 за каждые потраченные 10 маны.
* Здоровья использованного в качестве маны: 0.3 / 0.5 / 0.7

Xaku, The Light Spirit


Световой дух, способный нанести огромное количество урона в драке. Отлично сочетается с любыми героями, которые дают дополнительный обзор.

Основная характеристика: интеллект
Дальность атаки: 480
Absorption: дух поглощает свет вокруг себя, временно уменьшая радиус обзора, и отправляет его в выбранную точку. Враги, оказавшиеся между начальной и целевой точками, получают чистый урон и замедление атаки и скорости передвижения на короткое время. Не может быть использовано в точку, скрытую туманом войны.

* Расход маны: 150
* Перезарядка: 15/12/9/6
* Дальность: 1600
* Радиус урона: 225
* Время создания: 1.5
* Урон: 100/150/200/250
* Снижение скорости атаки и передвижения: 100%
* Продолжительность эффекта: 0.75/1.25/1.75/2.25

Light Remnant: дух создает световую копию, которая поднимается в воздух и производит ауру, заставляющую врагов промахиваться атаками. Обзор и аура увеличивается от 0 до 1600 радиуса за две секунды, а замет уменьшается с такой же скоростью.

* Расход маны: 100
* Перезарядка: 7
* Радиус: 1600
* Продолжительность: 4
* Шанс промаха: 20%/40%/60%/80%

Focus: Дух фокусируется на образе ближайших врагов и набирает заряд Focus за каждого видимого противника в радиусе 1600. Каждый заряд Focus умножает основной урон и точность Духа. Чем ближе дух, тем сильнее бонус. Пассивная способность.

* Минимальное увеличение урона/точности за заряд: 5%/7%/9%/11%
* Максимальное увеличение урона/точности за заряд: 15%/21%/27%/33%

Photon Burst: Дух собирает энергию и выпускает ее наружу. После короткой задержки снимает все негативные эффекты и наносит чистый урон всем видимым врагам в области в зависимости от текущего урона. Чем ближе враг находится к Духу, тем больше он получает урона.

* Расход маны: 200
* Перезарядка: 40/30/20
* Минимум атаки, превращающейся в чистый урон (радиус 1600): 40%/70%/100%
* Максимум атаки, превращающейся в чистый урон (радиус 0): 120%/210%/300%
* Задержка: 2.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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