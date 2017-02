«Я люблю его как мужа, как чемпиона». Киберспортсмен-семьянин

Команда из СНГ Albus NoX Luna впервые за три года попала на чемпионат мира 2016 по League of Legends . Русские и украинцы стоят на одной сцене перед семитысячной толпой, которая без устали скандирует название команды. Неказистые, неспортивного телосложения, но улыбающиеся кумиры молодёжи. Гармаш вместе с ребятами ехал с надеждой победить хотя бы в одном матче, а в итоге эта банда утёрла нос лучшим командам Европы и Америки и за пару дней завоевала уважение на Западе. В первом круге проиграли только корейцам. Впрочем, не обидно. Вице-чемпионы 2015 всё-таки.В заключительный день групповой стадии будущее определялось в матче против ROX Tigers. Второй корейский звёздный состав претендовал на место в финале. Он уже преподал урок выскочкам из СНГ, почему бы не повторить ещё раз? Одна победа — и в плей-офф. Не получилось. Гармаш и компания с первых минут играли дерзко, агрессивно и смело. Корейцы отбивались как могли и даже имели шансы повернуть исход партии. Но на 65-й минуте их страдания прекратились. Пацаны повыскакивали из-за столов — и давай размахивать руками в экстазе. Гармаш попробовал «дать пять» Александру «PvPStejos» Глазкову, но вышло неуклюже. Лучше обниматься. В зале последовали примеру. Только в киберспорте фанаты радуются успеху чужой команды сильнее, чем домашней.Потом два поражения в группе, выход в четвертьфинал со второго места, знаменитая вдохновляющая речь Кирилла «Likkrit» Малофеева и полный разнос в плей-офф от H2k. Домой все возвращались героями. Их встречали сотрудники российского офиса Riot Games (компания, разработавшая League of Legends ), телевидение и фанаты. Если это не успех, то что?Михаил Гармаш полюбил видеоигры с четырёх лет. Но обошлось без фанатизма. Родители держали «на поводке» и не давали спуску. С 13 лет ухищрения и убеждения перестали работать. Гармаш всё чаще начал пропадать в виртуальных мирах. Постоянные болезни только способствовали этому.«Сначала я много играл в фан-карты Warcraft 3 — разнообразные, но отдавал приоритет TD/ TW/RPG (T — Tower, D — Defence, W — Wars). Моими любимыми были TTW/Warlock/Pudge Wars. Первое моё серьёзное достижение — попадание в топ-10 варлокеров Европы. После Warcraft 3 был BLC (Bloodline Champions): я даже смог поехать на финалы Starladder и занять третье место. После этого была уже League of Legends», — рассказывал Гармаш в интервью VC.Родители прекратили давить на сына, когда он впервые привёз с турнира 500 долларов. Для девятнадцатилетнего пацана по меркам 2012 года — хорошие деньги. Дома долго противиться увлечению не смогли. Упрямый ведь. Лучше поддерживать, чем наседать. К тому же университет не бросает, так что грех жаловаться. В Мариуполе он выучился на магистра по специальности «русский язык и литература».«Шанс, что я буду работать по специальности, очень мал: скорее, начну самостоятельно учиться программировать, чем буду работать учителем. Не понравилось, к сожалению», — признавался Гармаш.В его жизни две страсти: киберспорт и семья. Увлечение играми превратилось в работу в 2014 году. Тогда Гармаш впервые засветился с командой Carpe Diem и выиграл весенний сезон SLTV StarSeries. Молчаливый и спокойный во время матчей, агрессивный в игре.«Kira — очень агрессивный игрок средней линии, и если чувствует, что на него не создаётся давления от лесника/саппорта или его оппонент играет слишком осторожно, то будет делать всё необходимое, чтобы переиграть своего визави. Любимый игрок Киры — Faker, отсюда и схожий стиль игры. Он редко устраивает фестиваль фарма до 20-й минуты, поэтому за ним очень интересно наблюдать», — отзывался о нём комментатор Игорь «ATRemains» Радкевич.В том же 2014-м сыграли свадьбу с Викторией, родилась дочь, которую назвали — Кира (в честь никнейма игрока). В итоге пришлось перестраиваться. Хотелось оставаться и лучшим киберспортсменом в регионе, и лучшим отцом. Обычно профи в League of Legends избегают отношений, потому что это сказывается на количестве тренировок и качестве игры. Однако в 2016-м Kira держал планку. Он дважды побеждал в Континентальной лиге, квалифицировался на чемпионат мира, где дошёл до четвертьфинала. Лучше 2016-й провели только сборная Исландии по футболу и английский «Лестер».Единственное, о чём жалеет Гармаш из-за всех этих турниров — не увидел, как Кира сделала первые шаги. Киберспортсмен признаётся: «Семья делает меня лучше как личность».«Я до ужаса горжусь им и пытаюсь поддерживать, как могу. Раньше проблем было больше, поскольку я не рассматривала его работу как что-то серьёзное. Но, глядя на то, как он старается и насколько ему это важно, прониклась», — рассказывала Life супруга Виктория Гармаш.Они познакомились ещё в детстве, в городе Моршин. Виктория поехала туда вместе с родителями по путёвке. На дне рождения с ней все хотели потанцевать. Гармаш долго не церемонился — закинул на плечо и унёс в сторону речки. «Ты вот это тут не смотри, что вокруг тебя все бегают. Я у тебя есть один. И когда ты вырастешь, будешь моей женой». И забыл.Сам киберспортсмен не очень-то любит вспоминать об этой истории. Слишком мило и романтично. Не в его стиле.«Когда он дома, то помогает во всём и, наверное, делает даже больше меня. А я его нагло эксплуатирую в отместку за долгое отсутствие. Он, кажется, не против. Миша вообще всегда старается быть рядом, когда он нужен. Может пренебречь своим сном (а это для него одно из самых важных занятий) ради нас. Поэтому если встаёт вопрос: тратить ли три дня на то, чтобы добраться домой на пару суток, я говорю ему оставаться на месте. Хочется, чтобы он был чемпионом. А для этого нужно уметь жертвовать эгоизмом», — объясняла Виктория.Одна беда с ним — он не умеет различать свои вещи. Однажды останавливался в гостях у комментатора Михаила «Olsior» Зверева. Домой привёз чужие трусы. Пришлось начать фотографировать чемодан с одеждой. Правда, и это не всегда спасает.Сезон-2017 начался так же отвратительно, как и у «Лестера». Команда сменила организацию, стрелка и менеджера, переехала в усадьбу в Калужской области за 1,3 млрд рублей. Семья осталась на Украине. Спасают звонки по «скайпу», которые длятся по часу. Матчи в Континентальной лиге тоже проходят не шибко весело. С трудом забрались на 4-е место, которое делят с Team Just Alpha. А ещё поражение на чемпионате мира по версии IEM Katowice. Такой слабохарактерной, как на том турнире, команда давно не выглядела.«Если настанет момент, когда мне придётся выбирать между профессиональным спортом и семьёй, я выберу семью», — признавался киберспортсмен.Гармаш обещает, что останется в киберспорте, но в другом качестве. Он точно не будет тренером, так как не лезет так далеко в дебри, как другие ребята в команде. Однако пока он просит не хоронить его карьеру. Кирилл Малофеев его в этом поддерживает: «Может, мы и продолжаем падать, но рано или поздно, так или иначе, у нас получится».Главные слова про Гармаша сказал его бывший менеджер по Hard Random и Albus NoX Luna Алексей Холин: «Kira — это тот игрок, который никогда не задирает высоко нос, а просто играет в игру, весело и задорно настраивая свою команду на победу. Да, иногда он играет чересчур агрессивно и это стоит игр, но и приносит победы. Играй он по-другому, смогли бы вы его запомнить?».