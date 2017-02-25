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175 лет назад 2016
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Сергей Чебан
Текст: Александр Бражник

«Киберспортивные турниры расширяют аудиторию большого футбола»

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан – о первом в истории «ОЛИМП Кубке РФПЛ по киберфутболу» и планах по развитию нового направления.
25 февраля 2017, суббота. 14:30. Киберспорт
– На открытии «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» вы сказали, что турнир станет новой страницей в истории футбола в России. В чём, на ваш взгляд, заключается важность этого турнира?
– Футбол продолжает своё развитие, и сейчас мы усиливаемся совершенно новой дисциплиной, которая называется киберфутбол. Появляется новое технологичное направление, когда человек может реализовать себя и как игрок, и как тренер. При этом звучат имена наших спортсменов, и самое главное – человек начинает участвовать в жизни Российской футбольной Премьер-Лиги. Для нас это очень важно.
Появляется новое технологичное направление, когда человек может реализовать себя и как игрок, и как тренер, и самое главное – человек начинает участвовать в жизни РФПЛ.

– Что уже сейчас связывает киберфутбол с большим футболом, и как эти связи могут укрепляться в будущем? – Если вы откроете сайты клубов РФПЛ, то увидите большой интерес, который проявляют болельщики к новой истории в развитии команд. Клубы заключают контракты с киберфутболистами, некоторые даже берут их на сборы. Всё это привлекает новую аудиторию, предоставляет дополнительные возможности клубам, в том числе маркетинговые.

– Почему именно Уфа была выбрана в качестве первого места проведения «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»?
– Несколько клубов выступили инициаторами проведения турнира в их городах, но Уфа сразу предложила и площадку, и очень хорошие технические возможности. Зал «Огни Уфы» прекрасно подходит для организации турнира. К тому же у ребят имеется опыт проведения других киберспортивных соревнований.

– В каких городах ещё планируются киберспортивные мероприятия под эгидой РФПЛ?
– Пока мы говорим об Открытом чемпионате РФПЛ в Казани в рамках европейского отборочного цикла Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP, проводимого под эгидой Международной футбольной федерации. А вообще, мы думаем, что нам удастся организовать мини-турниры или полноценные соревнования во всех городах, где есть клубы Российской футбольной Премьер-Лиги. Пока мы находимся в поиске оптимального формата.
Думаем, что нам удастся организовать мини-турниры или полноценные соревнования во всех городах, где есть клубы РФПЛ.

– Как вы оцениваете аудиторию «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» и атмосферу, которая царит на соревнованиях?
– Так здорово, что аудитория самая разнообразная. Очень радует, что с детьми приходят родители, зрители болеют за игроков в зале целыми семьями. Уверен, что по ходу турнира аудитория будет увеличиваться не только в зале, но и перед экранами телевизоров и мониторами компьютеров.

– Насколько, на ваш взгляд, киберфутбол дорос до телевизионных трансляций?
– Вопрос очень спорный. С одной стороны, эту нишу на телевидении уже занимает телеканал Game Show, в последнее время за продвижение этой темы взялся «Матч ТВ». С другой стороны, аудитория киберфутбола находится в Сети. Мне кажется, мы будем наблюдать взаимное переливание аудиторий, но акцент будет на Интернете.

– В перипетиях соревнований телезрителям помогают разбираться ведущие киберспортивного канала Game Show и известные спортивные комментаторы. Вы специально решили объединить этих специалистов в трансляциях матчей?
– Конечно, это сделано умышленно. Нам нравится, что наши комментаторы профессионально разбираются в футболе и в тонкостях игры. Комментировать матч без футбольной терминологии, без знания предмета невозможно. Очень интересно наблюдать за живым языком киберспортивных комментаторов, за использованием профессионального сленга. И аудитория воспринимает это очень здорово. При этом должен соблюдаться баланс, необходимо привлекать и киберспортивных комментаторов, и профессиональных футбольных.
Очень интересно наблюдать за живым языком киберспортивных комментаторов, за использованием профессионального сленга. И аудитория воспринимает это очень здорово.

– Что, кроме титула, получит победитель?
– Помимо титула, он получит кубок и денежный приз от нашего партнёра – букмекерской конторы «Олимп». Размер вознаграждения мы назовём на церемонии награждения победителей.

– Насколько близки аудитории киберспорта и большого футбола? Они пересекаются, но это не один и тот же зритель.
– Нет, безусловно, и мы это очень хорошо понимаем. Взаимное дополнение, переливание аудиторий как раз и позволят нам добиться той цели, к которой мы стремимся. Мы хотим, чтобы аудитория расширялась. Существуют различные формы боления: это и стадион, и телевизионные трансляции, и Интернет. Для нас очень важно, чтобы все зрители между собой взаимодействовали. Но это долгий путь.

– Такое взаимопроникновение киберспорта и большого футбола как-то может отразиться на играх будущих турниров?
– Наши киберфутболисты — заядлые болельщики. Перед турниром мы спрашивали у ребят: «А что, если вживую сыграть?». И они отвечали, что и на футбольном поле могут себя показать. Я думаю, мы найдём такую форму на следующих мероприятиях, когда между виртуальными поединками будут проводиться реальные футбольные турниры с участием киберфутболистов. Это будет здорово!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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