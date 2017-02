Машина для игры в Доту. Клинтон «Fear» Люмис и его ученики

Клинтон-ученик

«Я буду играть в компьютер, и мне будут платить за это», — заявил он маме ещё до того, как кто-то всерьёз заговорил о киберспорте.

Это невероятное чувство. Люди в зале вскакивали с мест, кричали «USA!».За 15 лет игры я ни разу в голове не придумывал торжественную речь на случай победы. Я просто стоял и наслаждался моментом.

Клинтон-учитель

«Когда я пришёл в EG, я надеялся продолжить его дело. Пожалуй, дело лучшего керри в мире», — признавался Артур.

«Он должен быть первым, кто попадёт в Зал Славы Dota 2», — писали о, когда он завершил игровую карьеру. 12 лет на профессиональной сцене, почти 2,5 млн призовых и звание одного из лучших киберспортменов дисциплины. Его сравнивали с десятком спортсменов и героями фильмов. А может, сравнивать нужно с ним?Жизнь Клинтона похожа на историю из американских комиксов про супергероя. Тех, что про парня, живущего в небольшом городке с мамой и братом. Про баскетбол и перспективы стать профессиональным спортсменом, хоть и не выдался ростом. Только здесь обошлось без генетических манипуляций, инопланетян или укусов пауков. Просто в жизни Клинтона появились компьютерные игры, которые заняли всё свободное время.Клинтону приходилось играть по ночам, потому что успеха можно было добиться только в европейской команде. В итоге он поссорился с родными и был вынужден уйти из дома. Практически без денег, без работы, без образования. Его карьеру спасли друг и мужчина, сдававший ему комнату. Первый отдал Клинтону старенький монитор, а второй разрешил покопаться в вещах, которые были готовы отправиться на свалку.Так появился тот самый стол, сложенный чуть ли не из досок с подставками из книг. Через 10 лет в дота-сообществе он станет символом упорства и стремления, а пока был просто лучшим подарком в жизни Клинтона.Американский «супергерой» отдал всю свою жизнь играм. Он одним из первых начал получать настоящую киберспортивную зарплату, он видел одни из первых международных турниров. Играл на первом The International в 23 года — сейчас в этом возрасте уже подумывают о том, чтобы заканчивать с играми. За карьеру он прошёл путь от юношеского восторга до зрелого разочарования. От мальчишки в растянутой майке до легенды американской сцены, в честь которого выпускают футболки с золотистыми полосками. «Я женат на игре», — говорил Fear, пытаясь припомнить, что ещё есть в его жизни, кроме игр.В каждом комиксе бывают моменты, когда кажется, что вот сейчас история закончится и герой уже никогда не вернётся на его страницы. В 2013 году Клинтон не смог пробиться на The International 3, провалив квалификации. EG попали-то туда по нелепой случайности из-за очередной замены. В начале 2014 года Fear был вынужден покинуть основной состав команды из-за травмы. Он так увлёкся рейтинговыми играми, что заработал туннельный синдром запястного канала. Каждый клик мышки отзывался адской болью, а о тренировках не могло быть и речи. Тогда он начал думать, что больше не сможет вернуться на профессиональную сцену.«Я не знаю, сколько продлится перерыв. Врачи не разрешают возвращаться к играм. Врачи вообще предпочитают не говорить о будущих перспективах. Закончить карьеру вот так было бы даже страшнее, чем после проигранных квалификаций на TI», — рассказывал Клинтон во время поездки на The Summit.В конце 2014 года на Evil Geniuses снова поставили крест. Команда потеряла своих лучших игроков, а времени на восстановление состава практически не осталось. Сообщество всерьёз заговорило, что, может быть, сейчас, после серии крупных побед, пора уходить? 26 лет — серьёзный возраст, так долго в киберспорте не живут. А Клинтон решил жить.Все эти истории и ложные концовки создавались для самого яркого выпуска. Летом 2015 года Fear приехал на свой четвёртый чемпионат мира — в ранге одного из фаворитов, как он всегда и мечтал. Через две недели рукой в чёрной повязке на локте он поднял над головой чемпионский Аэгис.История не закончилась триумфом. «Нет смысла уходить, когда ты только понял, что действительно можешь побеждать», — заявил Клинтон и остался на ещё один сезон побед, поражений и тяжёлых испытаний. Он вошёл в топ-3 двух мэйджор-турниров, выиграл ещё два турнира и доказал, что и в 27 можно сменить игровую роль и остаться в списке лучших.Свой последний профессиональный матч Клинтон сыграл 14 августа 2016 года. В нижней сетке EG сражались с Digital Chaos за право сыграть в гранд-финале чемпионата мира. Третья решающая карта затянулась практически на 50 минут. На 47-й минуте, когда игра окончательно вышла из-под контроля, Fear купил рапиру — предмет, который способен перевернуть ход матча. Сломать трон противника не удалось, но и артефакт Клинтон врагу не отдал. Так и ушёл с профессиональной сцены с рапирой в закупе. Как настоящий керри.«Пару недель назад мы говорили с Клинтоном о качествах, которыми должен обладать игрок. Мы прошли через типичный список вроде трудолюбия, ума, спокойствия. Но мы оба согласились, что есть не менее важное качество, которое может быть только врождённым: некоторые игроки просто победители по своей природе. Вы ждёте от них успехов, вы ждёте от них отличных выступлений, они развиваются независимо от происходящего вокруг, и давление никогда не влияет на них. Артур как-то назвал это кровью EG. Даже если команды, в которых играл Клинтон, были не слишком успешными, вы бы никогда не сказали, что он был плох. Клинтон — победитель. В Клинтоне течёт кровь EG», — говорил о нём Чарли Янг.А сам Fear попрощался с игрой одним коротким твитом:“Наследие»Fear не завязал с киберспортом. Вряд ли кто-то отпустил бы его так просто. Свой опыт он будет передавать на позиции тренера всё там же, в Evil Geniuses. Вряд ли для этого нашлась бы более достойная кандидатура. Тем более что он уже воспитал как минимум четверых чемпионов.Первым его учеником стал Джимми «DeMoN» Хо, с которым Клинтон играл ещё в первую доту. Сумасшедший, непредсказуемый и вечно смеющийся «classic Jimmy» казался полной противоположностью рассудительному и спокойному Fear. Они словно уравновешивали друг друга.«Он как бы был моим наставником. Однажды он сказал мне, что если я хочу с кем-то поговорить, то он всегда выслушает. Для меня он как брат по Доте. Без его помощи меня бы тут не было, я в этом уверен», — рассказывал DeMoN в фильме Free to Play.Клинтон научил его собираться в критический момент и прислушиваться не только к себе. Благодаря Fear Джимми узнал, как быть лидером-другом, которому доверяют. Именно это через несколько лет он принёс в филиппинскую команду TNC, которая стала главным открытием The International 6.Благодаря Клинтону мир узнал «гения драфта» Питера «PPD» Дагера. Без поддержки старшего товарища Пит никогда бы не стал столь сильным лидером, способным привести команду к титулу чемпионов мира.«Всякий раз, когда люди спрашивают меня о взаимоотношениях в команде, я называю Клинтона со-капитаном. Я всегда могу на него рассчитывать, когда нужно принять важное решение. Он всегда был моей опорой, и я знал, что могу понадеяться на него, когда опустятся руки. Fear помог мне раскрыть мой потенциал», — делился PPD.Первые две недели в составе SADBOYS рядом с Клинтоном Питер называл самыми важными в своей карьере. Он мог просто наблюдать за тем, как Fear управляет командой, как он говорит с игроками и как располагает к себе. Мог следить за этим и учиться.Когда в матче против EHOME на The Interantional 6 Evil Geniuses потеряли первую сторону, Питер был готов сдаваться. Это была только первая карта, и тянуть время он не видел смысла. Но Клинтон уверил его, что это не конец и ещё можно выиграть. Эта карта вошла в историю как первая победа против мега-крипов в плей-офф чемпионата мира. Fear был прав, они выиграли. Сейчас Питер называет это одним из главных уроков, который ему преподал Клинтон.учился у Fear премудростям игры. Клинт был его кумиром наравне сБлагодаря своему наставнику он научился уступать инициативу или первую роль на карте. Когда Артур впервые ушёл из EG, конфликт раскрылся во время одного из фановых стримов. Немного выпившие игроки обсуждали случившиеся перестановки.«Ты ушёл просто потому, что тебе не дали сыграть на Terrorblade? Потому что кто-то занял твое место под солнцем? Это для тебя значит быть профессиональным керри?» — возмущался Клинтон.«Прости, я был не прав», — единственное, что смог ответить Артур.Через полгода он вернулся в команду, а подобных обсуждений больше не возникало.Сейчас в Evil Geniuses растет новый наследник Клинтона — Сумаил «SumaiL» Хассан. Пакистанский мальчишка вошёл в состав американской команды неуправляемым ураганом, но Fear научил его контролировать свои эмоции и направлять умения в нужное русло. Для 15-летнего чемпиона Клинтон стал главной опорой в игре, человеком, к которому можно обратиться за помощью и советом. А ещё Fear воспитал в нём чувство ответственности не только за себя, но и за всю команду.Когда Evil Geniuses проиграли матч за выход в гранд-финал The International 6, первое, что сделал Сумаил — это извинился перед Клинтоном. За то, что плохо отстоял линию, что умер без денег на выкуп. За то, что не смог подарить ему очередной чемпионский титул.С Клинтоном вместе они уже не играют, но за каждое поражение Сумаил продолжает извиняться перед своим учителем. Пусть Fear теперь тренер, но от этого он не перестал быть его опорой и другом. А ещё ему можно пожаловаться на плохих тиммейтов в рейтинговой игре, на неудобные кроссовки и надоедать ему своим пением.Несколько дней назад Клинтону исполнилось 29 лет. Серьёзный возраст для киберспорта. Сейчас у него есть всё, о чем только может мечтать профессиональный игрок. Он стал чемпионом мира, нашёл своё место после окончания карьеры и теперь может серьёзно заняться здоровьем своей руки. С ним даже стремятся поиграть в доту профессиональные спортсмены. Это ли не успех?А ещё под Новый год он сделал предложение своей девушке Саре. Может, когда-нибудь его новым учеником станет его сын?