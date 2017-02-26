Miracle породил Miracle-. Об иорданских игроках в Dota 2

Амер «Miracle-» аль-Баркави
Конечно же, главной звездой Иордании является двукратный чемпион мэйджора Амер «Miracle-» аль-Баркави, который за год с небольшим сумел заработать более $ 600 тыс., стать героем десятков, а то и сотен хайлайтов, а также успел обзавестись огромной армией преданных поклонников. С игрой его познакомил старший брат, который также является ярым фанатом Dota 2, но не может похвастаться большими успехами. Соревновательная деятельность аль-Баркави началась в 2015 году, причём не очень ярко. Он стал участником коллектива Balkan Bears, но сумел там продержаться всего каких-то четыре месяца.
После этого Амер решил полностью посвятить себя игре в матчмейкинге, уделяя занятию более 10 часов в день. Как признавался сам игрок, в один момент он даже потерял веру в то, что когда-либо преуспеет на соревновательном уровне. Но в скором времени он занял первую строчку таблицы лидеров по одиночному рейтингу в Европе, чем заслужил внимание со стороны профессионалов. Счастливый билет ему предоставил Юхан «N0tail» Сундштайн, пригласив в состав Monkey Business, который позже стали называться OG. После неудачного выступления на The International 2016 Miracle- перешёл в состав Team Liquid, где играет по сей день. Девятнадцатилетний иорданский талант стал первым в мире, кому покорилась планка в 9 тыс. очков одиночного рейтинга, а также получил звание лучшего игрока 2016 года по версии многих авторитетных изданий.
Девятнадцатилетний Амер «Miracle-» аль-Баркави стал первым в мире, кому покорилась планка в 9 тыс. очков одиночного рейтинга.
YapzOr (крайний справа) в составе No Diggity во время турнира EPICENTER в Москве
Язид «YapzOr» Жарадат
На передовые позиции шаг за шагом пробирается одна из самых ярких «четвёрок» европейской сцены Язид «YapzOr» Жарадат. Долгое время он играл в разного рода середняках, среди которых на слуху были Balkan Bears, Monkey Freedom Fighters, Mama’s Boys и Escape Gaming, но всегда выделялся на фоне одноклубников надёжной игрой и ярким исполнением, чем заслужил особое внимание к своей персоне. В составе последней команды он побывал на первом для него The International прошлым летом. В зимнее межсезонье Язид стал игроком команды B)ears, которая уже с первых игр громко заявила о себе и вполне может стать конкурентом в регионе для таких грандов, как Team Secret, Team Liquid и OG. Жарадат не может похвастаться сотнями тысяч заработанных долларов, как Miracle-, но всё же несколько несколько десятков тысяч игровая карьера ему принесла. В определённые моменты он играл плечом к плечу со своим соотечественником с никнеймом Hook-.
Мохамед «Hook-» эль-Шейх
Мохамед эль-Шейх не столь известен своими выступлениями на профессиональной сцене, как его друзья Амер и Язид, но всё же имел определённый опыт. Мало кто знает, но до того, как эти ребята обрели популярность, они все вместе играли в составе любительской команды, которая частенько засиживалась в одном из компьютерных клубов столицы Иордании. Hook- успел поиграть вместе с YapzOr в составе Balkan Bears, а со временем и в Mama's Boys, но после череды неудач отошёл от дел и пока находится в статусе свободного агента. Тем не менее он является игроком высокого уровня, что успел доказать во время турнира национальных команд World Electronic Sport Games 2016. Он возглавил иорданскую команду Aboshamalah, с которой выиграл региональную квалификацию, и завоевал поездку в Китай. Возможно, он ещё получит свой шанс.
Sylas, Hook-, YapzOr, Miracle-, Feero выиграли местный турнир, заработав 1000 иорданских динаров, что примерно равняется 80 тыс. рублей
Ферас «Feero» Хруб
Одним из открытий нового года стал малоизвестный иорданский игрок Feero, которого в состав B)ears пригласил Язид Жарадат. Ранее он пробовал себя в командах второго эшелона американского региона, но оставался незамеченным. Достаточно было ему блеснуть в нескольких матчах отборочных на DAC 2017, как профессиональные игроки и эксперты в один голос поспешили напророчить ему большое будущее, сравнивая с Miracle-. Действительно, как и его более известный соотечественник, Ферас может комфортно чувствовать себя как на лёгкой, так и на центральной линии. Главное, чтобы Feero не слишком купался в лучах преждевременной славы, а доказал свою уникальность титулами на крупнейших турнирах по Dota 2.
После блестящего выступления в нескольких отборочных матчах на DAC 2017 профессиональные игроки и эксперты напророчили Ферасу «Feero» Хрубу большое будущее.
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Beesa, MagE- и другие
На WESG 2016 сборная Иордании поехала в составе Hook-, Beesa, MagE, SparDa и AfrOmoush. И если последних двух игроков вряд ли кто-то знает за пределами их страны, то Beesa и MagE частенько можно встретить в играх с высоким рейтингом или же увидеть в таблице лидеров европейского региона по одиночному рейтингу. На профессиональном поприще пробовал себя и Альдер «Beesa» Биано, выступая за такие коллективы, как Kaipi и FDL. За это время он успел зарекомендовать себя как высококлассный игрок, а его игре на первой позиции за таких популярных героев, как Slark и Anti-Mage, могут поучиться даже самые опытные «керри». Этот игрок обладает большим потенциалом, но в данный момент он учится в одном из самых престижных английских университетов, что наверняка мешает ему полностью сконцентрироваться на игровой дисциплине.
Игроков Beesa и MagE частенько можно встретить в играх с высоким рейтингом или увидеть в таблице лидеров европейского региона по одиночному рейтингу.
Выход Иордании на WESG 2016 в Гуанчжоу, Китай
На слуху в матчмейкинге также иорданский игрок с никнеймом MagE-, которого постоянно можно встретить в матчах с самым высоким рейтингом. Помимо участия в WESG 2016 он имел опыт выступлений за команду E-LAB, в которой долгое время играл известный ливанский игрок Марун «GH-GOD» Мерхей, ныне защищающий цвета Team Liquid. Публичный профиль MagE- свидетельствует о том, что он готов полностью посвятить себя игре и будет ждать своего звёздного часа. Сейчас он уже входит в двадцатку лучших игроков европейского сервера по одиночному рейтингу.
Иордания вырастила целую плеяду высококлассных игроков, которые ещё успеют поставить на уши весь мир. Наверняка многие из них ещё мальчишками присутствовали семь лет назад на том небольшом турнире, который посредством стараний организаторов обрёл особый смысл. Это ещё раз заставляет нас подумать о том, что и малыми возможностями можно достичь большого результата, достаточно только иметь желание.