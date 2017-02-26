Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Иорданские игроки в Dota 2: Miracle-, Hook-, YapzOr, Feero и другие
Текст: Владимир Чайка

Miracle породил Miracle-. Об иорданских игроках в Dota 2

Как посредством организаторов местного турнира зародилась целая плеяда иорданских «дотеров», которые прославили страну на весь мир.
26 февраля 2017, воскресенье. 14:45. Киберспорт
Николе Тесле принадлежат слова: «Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей вселенной». Летом 2010 года в Иордании проводился турнир по «Доте» для местных команд под названием LOST Dark Rider Challenge, призовой фонд которого составлял всего $ 350. Несмотря на небольшой размер денежного вознаграждения, организаторам турнира удалось проделать титанический труд. Чтобы повысить интерес к турниру, они каким-то образом сумели пригласить трёх известных игроков европейского состава LOST.eu, а именно скандинавов Ducky, MiSeRy и Miracle, тем самым дав стимул для развития местных команд.
Спустя несколько лет Иордания пожинает плоды, заявив о собственном Miracle-, который переплюнул своего шведского тёзку, а также представив другие не менее громкие имена в Dota 2.

Амер «Miracle-» аль-Баркави


Конечно же, главной звездой Иордании является двукратный чемпион мэйджора Амер «Miracle-» аль-Баркави, который за год с небольшим сумел заработать более $ 600 тыс., стать героем десятков, а то и сотен хайлайтов, а также успел обзавестись огромной армией преданных поклонников. С игрой его познакомил старший брат, который также является ярым фанатом Dota 2, но не может похвастаться большими успехами. Соревновательная деятельность аль-Баркави началась в 2015 году, причём не очень ярко. Он стал участником коллектива Balkan Bears, но сумел там продержаться всего каких-то четыре месяца.

После этого Амер решил полностью посвятить себя игре в матчмейкинге, уделяя занятию более 10 часов в день. Как признавался сам игрок, в один момент он даже потерял веру в то, что когда-либо преуспеет на соревновательном уровне. Но в скором времени он занял первую строчку таблицы лидеров по одиночному рейтингу в Европе, чем заслужил внимание со стороны профессионалов. Счастливый билет ему предоставил Юхан «N0tail» Сундштайн, пригласив в состав Monkey Business, который позже стали называться OG. После неудачного выступления на The International 2016 Miracle- перешёл в состав Team Liquid, где играет по сей день. Девятнадцатилетний иорданский талант стал первым в мире, кому покорилась планка в 9 тыс. очков одиночного рейтинга, а также получил звание лучшего игрока 2016 года по версии многих авторитетных изданий.
Девятнадцатилетний Амер «Miracle-» аль-Баркави стал первым в мире, кому покорилась планка в 9 тыс. очков одиночного рейтинга.
YapzOr (крайний справа) в составе No Diggity во время турнира EPICENTER в Москве

YapzOr (крайний справа) в составе No Diggity во время турнира EPICENTER в Москве

Язид «YapzOr» Жарадат


На передовые позиции шаг за шагом пробирается одна из самых ярких «четвёрок» европейской сцены Язид «YapzOr» Жарадат. Долгое время он играл в разного рода середняках, среди которых на слуху были Balkan Bears, Monkey Freedom Fighters, Mama’s Boys и Escape Gaming, но всегда выделялся на фоне одноклубников надёжной игрой и ярким исполнением, чем заслужил особое внимание к своей персоне. В составе последней команды он побывал на первом для него The International прошлым летом. В зимнее межсезонье Язид стал игроком команды B)ears, которая уже с первых игр громко заявила о себе и вполне может стать конкурентом в регионе для таких грандов, как Team Secret, Team Liquid и OG. Жарадат не может похвастаться сотнями тысяч заработанных долларов, как Miracle-, но всё же несколько несколько десятков тысяч игровая карьера ему принесла. В определённые моменты он играл плечом к плечу со своим соотечественником с никнеймом Hook-.

Мохамед «Hook-» эль-Шейх


Мохамед эль-Шейх не столь известен своими выступлениями на профессиональной сцене, как его друзья Амер и Язид, но всё же имел определённый опыт. Мало кто знает, но до того, как эти ребята обрели популярность, они все вместе играли в составе любительской команды, которая частенько засиживалась в одном из компьютерных клубов столицы Иордании. Hook- успел поиграть вместе с YapzOr в составе Balkan Bears, а со временем и в Mama's Boys, но после череды неудач отошёл от дел и пока находится в статусе свободного агента. Тем не менее он является игроком высокого уровня, что успел доказать во время турнира национальных команд World Electronic Sport Games 2016. Он возглавил иорданскую команду Aboshamalah, с которой выиграл региональную квалификацию, и завоевал поездку в Китай. Возможно, он ещё получит свой шанс.
Sylas, Hook-, YapzOr, Miracle-, Feero выиграли местный турнир, заработав 1000 иорданских динаров, что примерно равняется 80 тыс. рублей

Sylas, Hook-, YapzOr, Miracle-, Feero выиграли местный турнир, заработав 1000 иорданских динаров, что примерно равняется 80 тыс. рублей

Ферас «Feero» Хруб


Одним из открытий нового года стал малоизвестный иорданский игрок Feero, которого в состав B)ears пригласил Язид Жарадат. Ранее он пробовал себя в командах второго эшелона американского региона, но оставался незамеченным. Достаточно было ему блеснуть в нескольких матчах отборочных на DAC 2017, как профессиональные игроки и эксперты в один голос поспешили напророчить ему большое будущее, сравнивая с Miracle-. Действительно, как и его более известный соотечественник, Ферас может комфортно чувствовать себя как на лёгкой, так и на центральной линии. Главное, чтобы Feero не слишком купался в лучах преждевременной славы, а доказал свою уникальность титулами на крупнейших турнирах по Dota 2.
После блестящего выступления в нескольких отборочных матчах на DAC 2017 профессиональные игроки и эксперты напророчили Ферасу «Feero» Хрубу большое будущее.


>>> Новая надежда. Перспективные новички в Dota 2

Beesa, MagE- и другие


На WESG 2016 сборная Иордании поехала в составе Hook-, Beesa, MagE, SparDa и AfrOmoush. И если последних двух игроков вряд ли кто-то знает за пределами их страны, то Beesa и MagE частенько можно встретить в играх с высоким рейтингом или же увидеть в таблице лидеров европейского региона по одиночному рейтингу. На профессиональном поприще пробовал себя и Альдер «Beesa» Биано, выступая за такие коллективы, как Kaipi и FDL. За это время он успел зарекомендовать себя как высококлассный игрок, а его игре на первой позиции за таких популярных героев, как Slark и Anti-Mage, могут поучиться даже самые опытные «керри». Этот игрок обладает большим потенциалом, но в данный момент он учится в одном из самых престижных английских университетов, что наверняка мешает ему полностью сконцентрироваться на игровой дисциплине.
Игроков Beesa и MagE частенько можно встретить в играх с высоким рейтингом или увидеть в таблице лидеров европейского региона по одиночному рейтингу.

Выход Иордании на WESG 2016 в Гуанчжоу, Китай

Выход Иордании на WESG 2016 в Гуанчжоу, Китай


На слуху в матчмейкинге также иорданский игрок с никнеймом MagE-, которого постоянно можно встретить в матчах с самым высоким рейтингом. Помимо участия в WESG 2016 он имел опыт выступлений за команду E-LAB, в которой долгое время играл известный ливанский игрок Марун «GH-GOD» Мерхей, ныне защищающий цвета Team Liquid. Публичный профиль MagE- свидетельствует о том, что он готов полностью посвятить себя игре и будет ждать своего звёздного часа. Сейчас он уже входит в двадцатку лучших игроков европейского сервера по одиночному рейтингу.

Иордания вырастила целую плеяду высококлассных игроков, которые ещё успеют поставить на уши весь мир. Наверняка многие из них ещё мальчишками присутствовали семь лет назад на том небольшом турнире, который посредством стараний организаторов обрёл особый смысл. Это ещё раз заставляет нас подумать о том, что и малыми возможностями можно достичь большого результата, достаточно только иметь желание.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
26 февраля 2017, воскресенье
14:54 Сергей Семак: ЦСКА и «Уфа» – две самые сильные команды, пока в киберфутболе
14:33 Pillars of Eternity собрала рекордную сумму пожертвований c 2015 года
14:21 Андрей «Timon» Гурьев: победа была сложная, у меня был самый тяжёлый путь
13:26 Победитель «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» получил 150 тыс. рублей
12:03 Киберфутболист ЦСКА выиграл первый «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу»
11:56 Team VG.J вышла в финал SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2
11:05 Ufenok77 и Timon вышли в финал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»
11:00 Team Liquid обыграла TnC Pro Team на SL i-League StarSeries S3 по Dota 2
09:46 В Уфе начались игры полуфинала «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»
08:30 Геннадий Орлов: ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу превзошёл мои ожидания
00:00 Определились все участники плей-офф стадии турнира IEM:Katowice
25 февраля 2017, суббота
18:35 TNC Pro Team и Team VG.J прошли в полуфинал SL i-League StarSeries Season 3
18:11 Определились полуфиналисты «ОЛИМП Кубка РФПЛ» по киберфутболу
16:34 Завершилась групповая стадия «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»
16:03 «ОЛИМП кубок РФПЛ по киберфутболу проходит быстро, динамично, красиво»
15:24 Team Secret покинула турнир StarLadder i-League StarSeries Season 3
14:29 Tricked Esport укомплектовала состав по CS:GO
13:27 РФПЛ: киберспортивные турниры по FIFA могут совместить с игрой на поле
12:49 Николай «glace» Йенсен выведен из основного состава команды Rogue
11:22 Эрик «747» Донг взял отметку в 9000 рейтинговых очков в Dota 2
10:57 Digital Chaos и iG.Vitality заняли последние места на SL i-League
10:37 kefir: «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» организован на европейском уровне
24 февраля 2017, пятница
20:44 Глава Федерации киберфутбола России: наши киберфутболисты не уступают зарубежным
20:20 Андрей «Timon» Гурьев: матч с Ufenok77 будет лучшим в групповом этапе
19:15 Мэттью «no_one» Конгдон вышел из состава Selfless Gaming
18:25 Златан Ибрагимович инвестировал в киберспортивный стартап
18:18 В Уфе состоялась жеребьёвка «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»
17:02 Роберт «Ufenok77» Фахретдинов: все приехали бороться за самые высокие места
15:53 Team Liquid вышла в плей-офф SL i-League
15:35 Overwatch стал игрой года по версии D.I.C.E. Awards 2017
15:15 OG получила приглашение на Manila Masters
13:19 Юйлунь «fancy1» Цай покинул TyLoo и стал свободным агентом
13:10 Digital Chaos уступила Wings Gaming в матче группового этапа SL i-League
11:28 Джонатан «Loda» Берг: сейчас вся ответственность лежит на самих игроках
10:57 Team EnVyUs получила приглашение на cs_summit
09:32 Team Liquid обыграла VG.J на групповом этапе SL i-League
00:26 Виталий Волочай: Киеву не стоило давать этот мэйджор, надо было отдать следующий
23 февраля 2017, четверг
22:49 G2 продолжит борьбу на IEM Katowice
20:44 В открытой квалификации на The Kiev Major введут региональную блокировку
19:31 Жерар Пике запланировал большой киберспортивный проект
18:59 M19 выбыла с чемпионата мира IEM Katowice
16:02 Valve обновила озвучку Witch Doctor и Doom в Dota 2
15:31 Blizzard переведёт арену Hearthstone в стандартный режим
13:30 OG вышла в полуфинал турнира StarLadder i-League StarSeries Season 3 по Dota 2
13:15 Blizzard показала арт с потенциальным новым героем
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+