«Я всегда говорил маме, что хочу быть Сафельноковым»

Алексей Таранда — в прошлом теннисист, а сейчас первый белорусский тренер в League of Legends, который перебрался работать в Европу.

После этих интервью мне рассказали пару весёлых историй, как другие известные тренеры из американской лиги LCS проваливали свои интервью. Допустим, там один человек не мог назвать даже двоих ребят из состава G2.

Алексей Таранда и главный тренер G2 Esports Джои Стелтенпул.

Например, утром я могу сделать ребятам молочный коктейль, позже подготовить «драфт», стратегию и аналитику, посмотреть игры соперников, составить отчёт после него.

Карлос Родригес и Алексей Таранда

У нас тут все фанаты шахмат. Каждый день идут зарубы.

В современном киберспорте найти хорошего тренера или собрать целый штаб — целая проблема для команды любого уровня. Перед стартом зимнего сезона в европейской лиге LCS руководство клуба G2 Esports заключила контракты сразу с двумя помощниками тренеров: Велдоном Грином и Алексеем Таранда. В 2016 году белорусский специалист тренировал российскую команду Vega Squadron, которую он сделал главным конкурентом M19 и вместе с которой впервые съездил на международный чемпионат IEM. В интервью Таранда рассказал, как перебрался в европейский клуб G2 Esports, как работал с Vega Squadron и чему научился у своих тренеров в теннисе.— Сижу я в Корее на IEM (). Беру телефон, захожу в «Твиттер» и вижу в ленте, что G2 в поисках помощника тренера. Мне стало любопытно, на какой стадии проб меня выкинут, буду ли я цениться на европейско-американском рынке. И, на удивление, моё резюме им очень понравилось. Со мной связались, провели интервью, которое длилось около двух часов. После него был очень позитивный фидбек в мою сторону. Мне сказали, что G2 всё очень понравилось и что со мной вскоре свяжутся. Моё интервью было первым в списке, поэтому я ждал, пока закончат остальные.В итоге мне предложили работу, условия. Обдумав предложение в течение двух недель, я согласился.— Причём это были тренеры, которые были главными в американской LCS. Это забавно.— Да, главное здесь не деньги. Хотя если бы были деньги, то я был бы не против. Во-первых, в СНГ, к сожалению, нет квалифицированных тренеров, у которых можно чему-то научиться. Также средний уровень игры в СНГ не такой высокий, как в Европе. Поэтому, чтобы поднять личный уровень, тренерские знания и поучиться чему-то новому у более сильных игроков, я принял это решение. Знал, что окажусь в некомфортной зоне. Если бы я остался в Vega Squadron, то чувствовал бы себя очень комфортно. Ничего нового, всё знаешь, проблемы решаются быстро, потому что знаешь как. А тут ты приходишь — всё новое: игроки, взгляды, характеры. Всё очень интересно.— На самом деле, мы это обсуждали до первого рабочего дня с главным тренером. Он представил меня игрокам, они приняли меня довольно тепло. С корейцами оказалось проще всего — легко нашёл с ними общий язык. Одна из моих задач, которую я ставил перед собой, — подобрать подход к каждому игроку. Раньше у меня возникали с этим проблемы.Тяжелее всего это было с Йеспером «Zven» Свеннингсеном, потому что он такой игрок, которому пока не объяснишь досконально в цифрах или в теории, как и почему он должен это попробовать, он не будет этого делать. Он просто скажет: «Докажи мне, объясни». Но так было только вначале. Теперь я знаю, как правильно давать аналитику игроку. С Альфонсо «Mithy» Родригесом было всё просто. Это, наверное, самый умный игрок, с которым я когда-либо общался и работал. С ним можно разговаривать 24 часа в сутки по поводу игры и получать от этого огромное удовольствие.— Да, так и есть.— Наверное, многие будут удивлены, но в прошлом году у G2, кроме игроков, главного тренера и аналитика, не было никого. Даже менеджера. Всё делал тренер. Он помогал с приготовлением еды, проводил разборы матчей с командой, продумывал тактику, занимался организацией мероприятий и фотосъёмок. Все обязанности, которые есть у него, я разделяю с ним.То есть на двоих мы разделяем обязанности хозяина квартиры, тренерские и менеджерские обязанности. Все они у меня прописаны в контракте.— Первая проблема, или скорее даже дискомфорт, – я давно регулярно не общался на английском языке. В первую неделю я вникал. Вторая трудность – найти подход к Zven. И третья, которая останется трудностью до тех пор, пока иерархия команд не изменится, — игроки стоят выше тренеров. В Европе сначала идёт владелец организации, потом игроки и только потом тренеры. Если есть какой-то конфликт или игрок что-то не хочет делать, он может сказать: «У меня это не прописано в контракте. Мне всё равно».В СНГ, я знаю, в большинстве команд или хотя бы в половине тренер стоит превыше игроков. Он может кого угодно посадить на скамейку или оштрафовать. А тут если тренер хочет кого-то наказать, то он должен обращаться к владельцу или главному менеджеру. При этом тебе могут сказать: «Слушай, не мешай, пожалуйста. Делай свою работу. Не трогай никого». Надеюсь, скоро отношение поменяется, и тренеры будут выше цениться, как в традиционном спорте.— Всё зависит от ситуации. Обычно он ведёт себя разумно. В конфликтных ситуациях больше поддерживает нас, чем игроков.— Ребята встают в 11-12 часов из-за того, что тренировки заканчиваются поздно. Бывает, что кто-то просыпается раньше, готовится к играм или в зал ходит. Первое собрание в 13:30, на котором проводим упражнения, которые мы делаем ежедневно, и командный завтрак. В 3 часа начинается первый тренировочный матч. Потом перерыв с 18 до 19. Вместе с тренером готовим на всю команду курочку, рис, салат. Поужинали, поболтали, обсудили первый блок игр. Пошли опять потренировались. Обычно с 22 до 23:30 заканчиваем второй блок тренировочных матчей. Игры часто задерживаются, потому так поздно и выходит. Затем у ребят свободное время – кто стримит, кто смотрит сериалы, кто играет в шахматы или на гитаре.— Тут чуть ли не best of 11.— У нас два человека рубят на гитаре — Лука «Perkz» Перкович и Йеспер. Но в каком стиле они играют, не знаю.— Корейцы предпочитают свою кухню, хотя и пасту болоньезе очень любят. У Zven — стейки, наверное. На самом деле тут у кого что. Всё от настроения зависит. У них каждый день то это любимое, то другое.— Сейчас нет. Но через месяц такое вполне можно будет сказать про организацию в целом.— С подразделениями организации мы вообще не общаемся, разве что с финансовым менеджером и владельцем. Мы используем специальную программу для общения внутри G2. На общем канале, где 42 человека, мы обсуждаем какой-то турнир или стрим. Отношения в организации весьма тёплые. За ночь, бывает, мемасиков кто-нибудь в чат накидает. Утром выхожу из комнаты в отличном настроении.— Весьма негативно. Первоначальная задача стояла выиграть LCL (). Мы не сделали это — я ушёл. Поэтому негативно и отнеслись ко мне, так как, не закончив работу, я решил покинуть пост главного тренера. Ребята отнеслись нейтрально к ситуации. Считаю, что ни делается — всё к лучшему. Сейчас парни лидируют в LCL и, я надеюсь, возьмут трофей зимнего сезона.— Я без понятия, что там пока происходит. Пока они играют очень печально. Нет того огонька, той агрессии, уровня макроигры. Они не переигрывают соперника как 1 на 1, так и 2 на 2.— Да, за русской лигой слежу. Матчи смотрю если не целиком, то моментами, потому что иногда отвлекают. Только игры Vega Squadron смотрю от начала и до конца. Надеюсь, наше расписание будет совпадать.— Он очень добрый и приятный мужчина, который ради команды готов сделать всё и пойти на всё. Мне нравится, что он живёт недалеко от командного дома Vega Squadron, поэтому всегда навещает, продукты покупает, проверяет, как дела, как атмосфера. Очень приятно, когда глава организации — часть команды. Если в команде проблемы, всегда есть плечо Босса, есть человек, на которого можно положиться.— Когда мы приехали в дом, то называли его или Алексей, или Вега. А он нам говорил, что дотеры его Боссом называют. Мы про себя подумали: Босс, Босс, ну не звучит, это не то, некомфортно. Но потом заехали дотеры на буткемп и называли его Боссом. Мы как-то привыкли к этому и тоже перешли на Босса. Даже сейчас, когда мы переписываемся, я его так же называю.— Очень сильно, до корня. Как только он подписал состав по League of Legends , то начал серьёзно в неё играть. Наверное, около полугода он играл больше в «Лигу», чем в Dota 2. Ему хотелось узнать, как всё работает, что за чемпионы, что мы пикаем, а что нет, как проходят тренировки. Всегда приезжал на них.— В моём понимании владелец — это владелец. Он не должен до конца вмешиваться в дела команды. Он может быть близким сторонним наблюдателем и следить за всем, но во время тренировочного процесса или турнирных матчей он не должен влезать в разговоры между игроками и тренерами. Да, он может дать наставляющую речь перед стартом серии, но не между играми. И надо следить за тем, чтобы речь была правильной и не зажала игроков, чтобы они не начали волноваться после неё.— Мне? Физически – нет (). Если доставалось, то заслуженно.— Нет, навязывать свои принципы он не пытается. Но та энергия, которая была у Карлоса во время его киберспортивной карьеры, чувствуется, когда он общается с командой.— В первую очередь это английский язык. Я не уверен, что у тренеров в СНГ-регионе достаточный уровень английского. Я знаю, Алексей Холин, тренер Vaevictis eSports, общается внутри команды на английском, так как у них играют хорват и чех. Мне кажется, не все тренеры смогли бы заниматься даже этим.— В первую очередь это Велдон Грин, который сейчас работает с нами. Мне понравилось, как он работал тренером с CLG и TSM, но ещё больше как спортивный психолог. В плане стратегического тренера всегда нравились Ким «kkoma» Чжон Кюн из SK Telecom T1, Нил «PR0LLY» Хаммад из H2k, Тони «Zikzlol» Грэй из Cloud9 и Бок «Reapered» Хангю из Cloud9. Этот человек просто монстр. Бывший тренер команды Edward Gaming, с которой он побеждал на чемпионате MSI и обыгрывал SKT. Он машина. Он знает, как натренировать коммуникацию между игроками, как выстраивать макроигру и синергию между ребятами.— При найме на эту должность люди уже знают, чего хотят от помощника. Они уже знают, в чём именно будут помогать тренеру. Если тренер где-то не успевает, не хватает времени, ты должен будешь закрывать эти «окна». В каждой команде по-разному. Но в первую очередь, чтобы быть помощником тренера в киберспорте, ты должен гореть и любить игру.— Карьера игрока как-то и не начиналась. Я просто стримил, мне предложили сыграть плей-офф второй лиги StarLadder. Сыграли, прошли. Но так как я был без опыта, меня никуда не хотели брать, поэтому взяли какого-то другого игрока в основную лигу. Потом он отказался, ко мне обратились снова. Но поскольку мне не нравилась атмосфера в команде, ушёл в Hard Random Academy. Думал, что поучусь и получу удовольствие от игры. Но тогда мы провалили стадию плей-офф и никуда не прошли. Во время длительного перерыва я решил, что могу попробовать себя в роли аналитика и тренера. На меня тогда ещё давили родители из-за того, что я много времени сидел за компьютером. Мне было 19 лет, и тогда Carpe Diem связались со мной, и я решил попробовать.— Оно закончилось тогда, как началось увлечение киберспортом. Я скучаю по нему. И поэтому сейчас одна из моих задача — сбросить пару килограмм, что дал мне киберспорт, и вернуться на корт уже как полупрофессионал, полулюбитель. Надеюсь, к 2018 году у меня всё получится.— Конечно, отдали родители. В шесть лет у меня не было денег, чтобы пойти в секцию самому. Я их попросил, в семье до меня никто в теннис не играл. Я всегда говорил маме, что хочу быть Сафельноковым (Сафин + Кафельников).— Я обычно слежу за туром. Интересуюсь перестановками по рейтингу, кто с кем играет, скоро ли закончит карьеру Федерер, что там в женском теннисе и так далее. Плюс все мои друзья и молодые ребята, против которых я играл раньше, в топ-50 или в топ-100. Когда был кубок Дэвиса в Беларуси, следил за турниром. Это интересно, красиво. Ещё могу сказать, что я большой фанат футбола. За «Арсенал» болею лет 10, если не больше.— Думаю, этот вопрос надо задавать не мне, а фанатам М19. Вообще, как бывший тренер команды Континентальной лиги я привык к высоким стрессовым ситуациям. Так что матчи «Арсенала» смотрю со спокойной душой.— Когда мне было 14-15 лет, меня взяли в старшую группу по теннису Беларуси. И вот я пришёл на тренировку, на которой у меня ничего не получалось: ракетка из рук валилась, мяч не долетал до сетки. У нас на кортах было всё строго: два раза кидаешь ракетку — и тебя выгоняют. Первый раз после ошибки я тюкнул ракетку о корт — мне тренер сделал предупреждение. Через 10 минут был долгий розыгрыш, который я в итоге проиграл, и снова ударил ракетку. Тренер говорит: «У тебя удар с правой не получился. И я знаю почему. Дай покажу». Он берёт мою ракетку. Я подумал, что сейчас он покажет имитацию удара, ноги не так согнул или ещё что-то. А он разламывает мою ракетку об один из двух столбов, на которые натянута сетка. Это было моё наказание за то, что я его не послушал. Тогда я пустил слезу, потому что ракетка стоила 180 долларов. На тот момент у меня не было контракта, и я знал, что родители будут на стороне тренера. Я чуть обиделся и поехал на турнир с двумя ракетками. Через какое-то время я понял, что он был прав, и спасибо ему за этот урок.Ещё была история в Америке с тренером по физподготовке нашей университетской сборной по американскому футболу. Как-то раз я разговаривал по телефону с родителями и задержался на 1 или 2 секунды. Тренер всегда нас ждал возле входа с часами и в 6 утра закрывал двери. Если ты опаздывал, то после тренировки гонял тяжеленную тележку с плиткой по стадиону. Он мог бежать рядом с тобой и подгонять. И было неважно, насколько тебе хреново. Ты её гонял до посинения. После такого занятия я больше никогда не опаздывал.