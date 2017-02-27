«Ad Finem не может пройти квалификации. За что её приглашать?»

Результаты SL i-League
Главным событием недели стал прошедший LAN-финал турнира Starladder i-League в Шанхае. Это последний чемпионат перед раздачей приглашений — все претенденты выкладывались на полную. Победой своих поклонников порадовала Team Liquid, доказавшая, что готова вернуться в топ после нескольких тяжёлых месяцев. Ну а главным открытием стала VG.J. До этого в регионе она уже показала свою силу, выиграв две квалификации, но выход в финал международного чемпионата и победа над OG даёт ей надежду на прямое приглашение в Киев. Да и дебют мидера коллектива выдался вполне успешным, хоть в финальной серии он и выглядел немного не в своей тарелке.
Странно, что Puppey раскрыл страту с лесным Io уже сейчас. Он должен был сохранить ее до квалификаций на мэйджор.
• Sumail: проваливает на Шторме линию под огромным давлением, а потом возвращается в игру — великолепный игрок. Ana: делает то же самое — отвратительный игрок.
• Люди замечают отличную игру на Earth Spirit от западных игроков, но как много они знают по ES-богах в SEA. Tims и парень из WGU среди лучших.
• Это второй LAN подряд, где DC занимают последнее место. Стоит ли им давать инвайт? — Если они накажут DC, команды просто перестанут участвовать в турнирах перед инвайтами
• Так обидно за MidOne. Он отлично играет, а команда тащит его вниз.
• Думаю, это немного подставной патч. OG уже точно в Киеве, а победитель или финалист турнира тоже получит приглашение. N0tail и Fly во время Elimination Mode говорили, что Gyro — худший герой и как все плохо было, когда они его драфтили.
• 9k саппорт, 9k мид, 9k керри. — И 7k капитан с 9k умом.
• Слава богу, теперь B)ears не придется с ними играть в квалификациях.
• Ad Finem не могут пройти квалификации. За что их приглашать?
Подробности открытых квалификаций на мэйджор в Киеве.
Раз уж речь зашла об отборочном этапе в Киев, то вспомним ещё немного новостей о грядущем турнире. Один из администраторов портала FaceIT раскрыл небольшие подробности квалификаций в регионах. Во-первых, вероятнее всего, в отборы в Южной Америке пригласят только две команды. Остальные будут пробиваться через открытые квалификации. А всего регион на чемпионате представит один коллектив. Но чтобы все не рванули играть американские квалификации, Valve планирует ввести ограничение: как минимум 3 из 5 игроков команды должны находиться в том регионе, где собираются играть отборочный этап. Так что тем, кто хочет покорять «лёгкие» слоты, придётся быстренько ехать в Перу или Бразилию.
• SG нужно пригласить на квалификации. А еще Midas Club играют с таким же составом. Это глупо отправлять их в открытые квалификации, потому что перуанцы не могут продержаться вмест.е
• Я не думаю, что Южной Америке нужно 8 команд в квалификации. Хватит 4-6. Но посмотрим.
• Людям, которые кричат про «потраченный слот». Когда команда из Южной Америки попала на мэйджор, она вошла в топ-12, обойдя C9, Fnatic и два состава Newbee.
• А если у команды все 5 игроков из разных регионов, то где они должны играть? — Где находится их спонсор. — А если его нет?
Отлично. Больше никаких команд, которые проваливаются в своем регионе и про запас регистрируются в другом. Дайте слабым сценам шанс.
Проблемы с билетами на мэйджор
Впрочем, неопределённости с квалификациями не единственная проблема турнира в Киеве. Уже с самого начала он заработал себе не лучшую славу из-за неудачного старта продаж билетов. Сначала сайт не выдержал нагрузки, а затем оказалось, что в кассах города зрители скупают по 50 билетов в одни руки. В итоге многие поклонники игры из-за рубежа даже не успели зайти на сайт, как появилось сообщение о том, что все билеты распроданы. Оказалось, что они просто ушли в резерв и нужно было немного подождать. Но многие расстроились от первой новости и прекратили попытки. Теперь им придётся брать билеты у перекупщиков, ведь многие из зрителей уже забронировали билеты на самолёт и номера в гостиницах.
• Билеты уже можно достать у перекупщиков по цене в 2% раза выше. Отличная работа, Karabas. Ребят, я правда не знаю сайтов, где можно купить эти билеты. Я просто получил от них сообщение и сказал вам цену. Думаю, можно помониторить olx.ua или оставить сообщение в группе Karabas, и кто-то из перекупщиков напишет вам.
• А я думал, часть билетов зарезервируют для зарубежных фанатов.
• К сожалению, большинство иностранцев будет покупать билеты у спекулянтов. И им будет плевать, заплатят они 4 доллара или 10.
• Это должна была быть моя первая поездка на дота-турнир. Спасибо, что сломали все планы. Сначала перенос, теперь это дерьмо.
• Все потому что PGL решили, что будет круто провести турнир в театре на 3500 зрителей в центре Европы с билетами за 30; в стране, куда не нужно делать визу.
Кто может стать новым героем True Sight?
Но зрители ждут не только старта квалификаций и самого турнира, но и жаждут посмотреть продолжение True Sight. В прошлый раз Valve показали взаимоотношения внутри Evil Geniuses и конфликт в Fnatic. Теперь у фанатов новые герои — все хотят посмотреть документальные фильмы об OG или Team Liquid. А тем временем внимательные поклонники команды Таля «Fly» Айзика заметили на видеороликах в инстаграме коллектива операторов с профессиональным оборудованием. Может, True Sight быть? Но кто тогда станет вторым героем?
• CompLexity, пожалуйста. — Команда, которая выгоняет игроков посередине серии? Да, мы любим драмы, так что было бы забавно.
• Хочу посмотреть на Faceless. Это интернациональная команда, будет интересно последить, как они общаются.
• Ad Finem как андердоги, OG как фавориты и wanteD как новая команда.
• Secret были бы намного интересней, чем OG и Liquid — Правда, их может не оказаться на мэйджоре
Не думаю, что Kuro — это тот человек, которому понравятся камеры вокруг 24/7.
Новый турнир Midas Mode.
А для тех, кто устал от серьёзных, но однообразных турниров, студия MoonDuck приготовила новый формат — Midas Mode. Игра станет не только стратегической, но и экономической. На старте турнира каждая команда-участница получит определённую сумму виртуальной валюты, мунбаксов. Ими ей придётся оплатить всех выбранных и запрещенных героев, поставленные паузы и многое другое. Причём стоимость персонажей будет меняться в течение чемпионата в зависимости от их успешности и популярности. Тем, кто останется на мели, придётся выбирать героев случайным образом. Или подзаработать на ежедневных заданиях. Например, выбрать только летающих героев или забрать барак до 15 минуты. Вместе с организаторами турнира задания будут придумывать и зрители.
• Наконец-то! Изощренный турнир для таких людей, как я.
• Звучит невероятно весело. Думаю, после крупных турниров — это отличная идея, команды же захотят отвлечься.
• Идея для ежедневного заработка: Игроки должны следовать рекомендуемому билду на героя.
• Банить определенные артефакты: играть без bkb, без сапогов, без регена на старте, без предметов с аурами.
• Можно просто награждать команду за то, что она в течение игры не использовала скан или глиф
Проект недели.
Если вы смотрите доту, играете в доту и читаете про доту, то вам стоит попробовать и новое развлечение — тесты про доту. Пользователь Reddit под ником dotneter создал целую серию подобных, где успешность измеряется в MMR, а достигнув приличного уровня можно открыть новые испытания. Игрокам предлагают вспомнить основные характеристики героев, стоимость предметов, их состав и количество маны, которое тратится на разные заклинания. Приза в конце не будет, но зато где-то можно будет взять 9k MMR. Пройти тесты можно по ссылке.
Арт недели
Valve открыли предзаказ новых фигурок для коллекционеров или просто любителей красивых вещиц. QoP стоит 46 долларов, Lina — 76 долларов. Фигурки отправятся к владельцам в августе
Момент недели
Крутых моментов на прошлой неделе было действительно много, но среди них отличились OG и VG.J в полуфинальном матче Starladder. Команды провели отличную драку, а n0tail показал великолепное владение Armlet of Mordiggian
Фейл недели
Reddit в течение недели увлёкся новым флешмобом. Пользователи форума смотрели стримы Джеки «EteranalEnvy» Мао и собирали разные моменты от крутых до самых странных. А читателям нужно было выбрать, что сотворит в этот раз EE — нечто глупое или гениальное?
EE съест 4 манго и умрет или EE покажет новую стратегию на Medusa через манго?
EE зайдет в крипов с 15 здоровья и умрет или EE увернется от койла иллюзиями?
EE прыгнет и умрет как идиот или EE убьет волну крипов и всех героев под вышкой?