Новое поле для РФПЛ. В Уфе прошёл турнир по киберфутболу

В день жеребьёвки участников поклонники киберфутбола начали стягиваться ко входу развлекательного комплекса «Огни Уфы» задолго до начала мероприятия. В основном это были совсем юные зрители, сами играющие в FIFA на приставках и компьютерах. Многие из них привели родителей. Особо выделялась группа фанатов футбольного клуба «Уфа», пришедшая поддержать своего игрока.
Девятилетний уфимец Алексей Симонов пришёл на соревнования с отцом. Оба болеют за домашний клуб, оба – в форме любимой команды. «Папу долго уговаривать не пришлось, просто сказал, что это наша Премьер-Лига», – признаётся мальчишка. «На компьютере футбол никогда не смотрел, но статус соревнований сразу заинтересовал», – вторит ему отец. На входе в зал всем раздают яркие буклеты с фотографиями 16 участников соревнований, игроки находятся тут же среди зрителей, и ребята сразу же начинают собирать автографы киберфутболистов прямо в эти проспекты. «Должен быть полный комплект, внукам своим показывать будете», – подбадривает их со сцены ведущий церемонии открытия и руководитель башкирского отделения Федерации компьютерного России Азамат Муратов.
На входе в зал всем раздают яркие буклеты с фотографиями 16 участников соревнований, игроки находятся тут же среди зрителей, раздают автографы и фотографируются с публикой.
Об официальном статусе соревнований в зале говорят многие, но само мероприятие лишено официоза. Зрители свободно общаются с участниками, делают с ними селфи, желают удачи. В развлекательном комплексе царит атмосфера праздника. В фойе можно поиграть в настольный футбол, здесь же проходят уроки по фристайлу с мячом. Спортивный дух в полной мере проявляется в следующие два дня, когда центр действия перемещается к сцене, возле которой огорожена площадка для одновременной игры нескольких участников кубка. Ещё два места для виртуальных спаррингов оборудовано на самой сцене. Отсюда ведутся прямые трансляции игр для зрителей телеканала Game Show и интернет-аудитории. По оценкам организаторов, матчи первого дня соревнований смотрело около 3 млн человек.
Зрители в зале подбадривают киберспортсменов кричалками и даже пытаются делать волну. Телекомментаторы, ведущие репортаж из отдельной комнаты, не видят публику, но хорошо слышат её. «По реакции зала можно судить о накале борьбы, это настоящие спортивные соревнования», – говорит ведущий телеканала Game Show Павел Базылюк в перерывах между трансляциями. Особое внимание приковано к хозяину турнира, игроку футбольного клуба «Уфа», его успешное выступление по ходу чемпионата и выход в финал ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу значительно подогревают и без того немалый интерес к играм. В финале Роберт уступает Андрею «Timon» Гурьеву из ЦСКА и практически сразу на его странице Ufenok77 в «ВКонтакте» появляется запись: «Спасибо всем-всем! Извините».
Успешное выступление хозяина турнира Роберта «Ufenok77» Фахрутдинова и его выход в финал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» значительно подогревают и без того немалый интерес к играм.
Другая драматичная история разворачивается в полуфинале в игре «армейца» Андрея «Timon» Гурьева с Антоном «Klenoff» Кленовым из «Локомотива». Последний не проиграл ни одной встречи в групповом этапе соревнований, став абсолютным лидером с максимально возможным количеством очков в турнирной таблице. Антон катком прошёлся по игрокам «Амкара», «Арсенала», «Крыльев Советов», «Оренбурга», «Спартака», «Терека» и «Урала». Именно ему многие прочили победу. Уже на стадии плей-офф он выбил из борьбы представителя «Зенита» Руслана «SHD» Яминова, но в полуфинальной серии игр уступил будущему победителю турнира. Судьба места в финале решалась в третьей дополнительной встрече. Напряжение достигло такого уровня, что после очередного гола в ворота «Локомотива» Timon вскочил с места, случайно выдернув из монитора кабель. На минуту в зале воцарилась тишина. В итоговом рейтинге Антон Кленов занял 3-4-е место, однако организаторы отметили его игру специальным призом за упорную борьбу.
Этот полуфинал стал для игрока ЦСКА Андрея «Timon» Гурьева одним из сложнейших испытаний на турнире. В то же время финальный матч оказался для него не менее принципиальным, поскольку до сих пор в очных встречах с Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым Андрей никак не мог взять верх над соперником. Теперь в его активе есть и эта важная победа. «Я говорил, что хочу стать первым победителем кубка РФПЛ, и я им стал», – сказал киберфутболист после финальной игры. Также он особо выделил свою победу над Сергеем «kefir» Никифоровым из «Спартака» в четвертьфинале соревнований: «Можно не выиграть турнир, но нельзя проиграть в дерби особенно со «Спартаком». Болельщики бы не поняли, после такого лучше не возвращаться домой», – прокомментировал ту встречу первый обладатель кубка РФПЛ после награждения. Кроме титула он стал обладателем денежного приза в размере 150 тыс… В суете официального закрытия турнира игрок не смог ответить, на что потратит выигранные деньги.
«Я говорил, что хочу стать первым победителем кубка РФПЛ, и я им стал», – сказал Андрей «Timon» Гурьев после финальной игры.
Несмотря на вылет из четвертьфинала соревнований, к Сергею «kefir» Никифорову до конца турнира было приковано огромное внимание со стороны болельщиков и журналистов. После Роберта «Ufenok77» Фахрутдинова он был самой желанной «добычей» зрителей для совместного фотографирования и никому не отказывал в общении. По мнению Сергея, турнир был организован на высоком европейском уровне, что даже поразило опытного киберспортсмена, участвовавшего во многих чемпионатах. Игры проводились строго по расписанию, не было никаких заминок с трансляциями, участников поселили в хорошем отеле и вкусно кормили, что немаловажно для статусных турниров.
Первый ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу оказался усилен присутствием на соревнованиях известных персон. Хозяев турнира представляли генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов и главный тренер команды Сергей Семак, посмотреть на состязания из Санкт-Петербурга приехал известный спортивный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов. По его мнению, киберфутбол сейчас – это явление, которое невозможно не замечать. После заявления Джанни Инфантино о поддержке этого направления Международной федерацией футбола свой взор в сторону киберфутбола обратили руководители многих клубов и организаторы киберспортивных соревнований. «Если столько людей уже этим увлечены, сейчас просто надо найти правильный вектор развития, – считает Геннадий Орлов. – Это популяризация футбола, это то, чем я занимаюсь всю свою сознательную жизнь как журналист».
Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан назвал первый опыт проведения официальных соревнований по киберфутболу успешным. По его словам, сейчас в планах Российской футбольной Премьер-Лиги организация мини-турниров и полноценных соревнований во всех городах нашей страны, где есть клубы РФПЛ. В качестве рабочей идеи – проведение соревнований, в рамках которых игроки смогут также продемонстрировать свои возможности на настоящем футбольном поле. «Я думаю, мы найдём такую форму на следующих мероприятиях, когда между виртуальными поединками будут проводиться реальные футбольные турниры с участием киберфутболистов», – говорит Сергей Чебан. «Первый кубок РФПЛ по киберфутболу стал новой страницей в истории отечественного футбола», – добавляет он.
Сейчас в планах РФПЛ организация киберспортивных мини-турниров и полноценных соревнований во всех городах нашей страны, где есть клубы Премьер-Лиги.
Следующий праздник киберфутбола пройдёт в Казани. Через месяц там состоится финал Открытого чемпионата РФПЛ в рамках европейского отборочного цикла Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP. Прошедшие отборочный этап участники сразятся с представителями клубов Российской футбольной Премьер-Лиги за звание чемпиона РФПЛ. Организаторы обещают провести мероприятие с ещё большим размахом.