Наряд особого назначения. Косплей Overwatch в нижнем белье

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Стелла Чуу

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Gaius Cosplay

Первое крупное шоу косплееров проходило на выставке Katsucon в Нэшнел Харбор (штат Мэриленд) с 17 по 19 февраля. На мероприятии модель Стелла Чуу вместе с командой единомышленников из группы Underwatch пришла в крайне необычных костюмах — нижнее бельё и ничего лишнего. Девушка сама набросала дизайн, после чего вместе с друзьями начала реализовывать проект.Как уверяет Чуу, модели не соревновались между собой. Каждый мог одеться в тот костюм, который пожелает. Поэтому так получилось, что на выставку многие девушки пришли в образе Зари. Косплеерам также не запрещалось вносить изменения в эскизы и финальные версии костюмов.«Я хотела, чтобы все чувствовали себя комфортно и находили силы в численности», — заявила Чуу Kotaku.По её словам, самая потрясающая вещь, что случилась на Katsucon, — многие косплееры подходили к ребятам и говорили, что они обрели уверенность, глядя на них. «Они очень волновались из-за того, что им придётся показывать свои тела, так как боялись осуждения. Мне же всегда хочется видеть силу в каждом из них», — заключила Чуу.Правда, Underwatch разгуливала по мероприятию около часа. Затем сотрудники Katsucon «любезно и тактично» попросили разойтись, так как косплееры нарушили правила дресс-кода. После шоу вся компания поехала на студию, где и сняла фотосессию. Снимки делали Анна Фишер и Elysiam Entertainment.