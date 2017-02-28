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175 лет назад 2016
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Шансы команд на приглашение на мэйджор по Dota 2
Текст: Яна Медведева

Спорный момент. Кому и за что можно дать приглашение на мэйджор

Почему Ad Finem и Wings не заслужили поездку в Киев и кто готов занять их места в списке претендентов.
28 февраля 2017, вторник. 15:00. Киберспорт
Финал StarLadder i-League StarSeries по Dota 2 был последним турниром перед одним из самых спорных моментов сезона — раздачей приглашений на мэйджор. Перед бостонским чемпионатом Valve открыли конкурс предсказаний, раскрыв, сколько прямых путёвок будет роздано счастливчикам. А сейчас даже это стало тайной. Сложности в расчёты вносят и новые «малые регионы» — СНГ и Южная Америка, — которым тоже необходимо выделить по квоте. Разбираемся, у кого есть шансы избежать квалификаций в Киев, а кто не заслужил поблажек.

Valve никогда не озвучивала своих критериев для приглашения команд, но турнирная практика позволила заметить пару закономерностей. Безусловное значение имеет итоговое место на прошедшем мэйджоре и тенденция к сохранению состава. Также всегда путёвки на турнир получали коллективы, которые выиграли LAN-финал в текущем сезоне. А что ещё может повлиять на вероятность получения инвайта, остается загадкой. Но даже с этими неизвестными можно строить предположения.

Безоговорочные лидеры


OG, как чемпион бостонского мэйджора, точно не останется без приглашения. Да и в течение сезона они показывали отличные результаты: второе место на Dota Pit League и победа в Elimination Mode (хотя он вряд ли пойдёт им в зачёт). В Шанхае они остановились на 3-4-й строчке, но вряд ли это понизило их рейтинги.

По результатам последних месяцев им в спину дышит Evil Geniuses. Может, этому коллективу не удалось сыграть в финале в Бостоне, но зато за следующий месяц американцы отыгрались. Сначала обошли Newbee и Wings на China Top, а потом отомстили OG в финале Dota Pit. После этого они взяли небольшой отдых и пропустили следующие турниры. Но наработанных результатов определённо хватит на прямое приглашение.

Победителей не судят


В первую очередь за прошедший месяц приглашением себя обеспечила Team Liquid. Команда Куро «Kuroky» Салехи Тахасоми выиграла две европейские квалификации, доказав свою силу в регионе, а потом одержала победу на SL i-League. Из мировых лидеров с ними пока не встречались разве что EG и Newbee. Так что Team Liquid может спокойно паковать чемоданы в Киев.

Чуть сложнее обстоит ситуация с победителями другого международного турнира этой зимы — Digital Chaos. В Бостоне DC заняла 3-4-ю строчку (наравне с EG), а потом одержала победу на ESL One, причём уже после введения нового патча. Но вот дальше результаты радовать перестали. Последние места на DotaPit и SL i-League серьёзно испортили их послужной список, а проигранная квалификация на DAC поставила под сомнение лидерство даже в регионе. Но Valve редко волнуют квалификационные мелочи. Если есть LAN-результат, то и приглашение уже в кармане у DC. По крайней мере в прошлый раз так было с Execration.
Последние места на DotaPit и SL i-League серьёзно испортили послужной список DC, а проигранная квалификация на DAC поставила под сомнение лидерство даже в регионе.

В этой же категории может оказаться и Newbee. Всё зависит от того, насколько серьёзно Valve будет рассматривать результаты китайской лиги DPL. С одной стороны — это крупнейшая лига одного из самых сильных регионов. С другой — у неё нет международного значения, так что победа в ней рискует не сказаться на «зачёте» Newbee. Зато за прошедшие месяцы китайцы взяли два серебра — на China Top и ESL One. Valve вряд ли оставит без приглашения Китай, так что Newbee может рассчитывать на путёвку.

И ещё один кандидат, про которого всё время забывают, но он вполне соответствует критериям Valve — iG.Vitality. WCA в этот раз не прославился чудесами организации, так что прошёл мимо многих зрителей. Но от этого он не перестал быть крупным международным турниром с серьёзным призовым фондом, который ушёл в копилку младшего состава iG.V. К тому же на счету этого коллектива победа на квалификации к Starladder и второе место DPL. Когда-то Alliance хватило одной победы на WCA, чтобы обеспечить себе путёвку на мэйджор в Шанхай. Чем же iG.V хуже?

Спорный момент


Как ни странно, список спорных приглашений возглавляет вице-чемпион бостонского мэйджора Ad Finem. Конечно, греки полюбились зрителям своим невероятным и эмоциональным выступлением на турнире от Valve, но потом они серьёзно разочаровали свою армию поклонников. После Бостона Ad Finem выиграла всего две серии (против Horde и Vega) и отделалась парочкой ничьих. При этом команда не смогла пройти квалификации на SL i-League и DAC, оказавшись в середине или самом низу турнирной таблицы. Многие зрители уверены: такая команда вряд ли заслужила приглашения на мэйджор. Единственный козырь греков — это второе место в Бостоне, и то все списывают его на лёгкую сетку. К тому же чемпионат проходил ещё на старом патче. Так что вывод Valve по этому вопросу покажет, насколько сильно ценится успех на турнирах разработчика.
После Бостона Ad Finem выиграла всего две серии (против Horde и Vega) и отделалась парочкой ничьих. При этом команда не смогла пройти квалификации на SL i-League и DAC.

Ещё печальней обстоят дела у чемпионов The International 6. Wings до Бостона и после Бостона — это словно две разные команды, особенно когда речь идёт о результатах. Да, на мэйджоре им в соперники попалась Evil Geniuses, но вряд ли перед Valve это оправдает её последнее место. Затем было поражение на China Top, команда отказалась от участия в китайской лиге DPL и сравнительно удачно съездила в Гентинг на ESL. Но вряд ли 3-4-е место на этом чемпионате добавило им вистов. У «крылышек» был шанс исправить положение в Шанхае на Starladder, но и здесь они оступились, не выйдя из группы. Чем они могут похвастать перед раздачей приглашений в Киев? Только серией побед на турнирах до поездки в Бостон и чемпионством TI. Есть ли у этих побед срок годности и посмотрит ли на них Valve?

Последний китайский претендент — это VG.J. Как раз эти ребята по результативности могут утереть нос многим. Они выиграли две региональные квалификации и заняли второе место на SL i-League, обыграв действующих чемпионов мэйджора. Мешают им только две проблемы. Во-первых, в Бостоне они не играли, да и состав относительно свежий. Во-вторых, ни в одной из региональных квалификаций не участвовали другие претенденты от региона — Newbee и Wings (эти ребята обеспечили себе прямые приглашения). Если бы rOtk оставил кубок Starladder в Китае, то вопросов к его команде не возникло. Но теперь ему нужно надеяться, что на него хватит прямых квот. Всё-таки они заслужили возможность отдохнуть ударным трудом.

Региональный интерес


Среди восьми претендентов на приглашение снова не оказалось ни одной команды из Юго-Восточной Азии. Представители региона всё чаще попадают в топ-4 мировых турниров, но до верхних строчек добирались только MVP.Phoenix. Если вдруг Valve решат, что в список приглашённых обязательно должен попасть коллектив из SEA, то претендовать на путёвку будут TNC Pro Team и Faceless. Филиппинцы за это время смогли выиграть WESG и войти в топ-4 Starladder. Зато, в отличие от Faceless, в Бостоне они не бывали. А вот команда Дерила «iceiceice» Коха отличилась попаданием в топ-3 на DotaPit и победой в региональных квалификациях DAC. Она вполне могла поехать и в Шанхай, но ей не хватило всего одной карты. Так что ещё непонятно, кто в SEA главный.

Но в СНГ всех волнует судьба Virtus.Pro. В Бостоне наши ребята были восьмыми, что вряд ли обеспечивает команду приглашением на следующий мэйджор. Но дальше у команды началась чёрная полоса. Сначала 3-4-е строчка на ESL, потом 5-6-е место DotaPit — не чемпионский результат. К тому же команда снялась с отборов на Starladder, решив подготовиться к квалификациям на DAC. Может, сами игроки и были готовы, а вот оборудование на их буткемпе точно нет. Так что из-за технических поражений от них сбежала ещё одна возможность проявить себя. Сейчас с таким багажом вряд ли можно рассчитывать на приглашение, разве что Valve не решат, что на СНГ-мэйджор нужно обязательно пригласить местную команду.

Экспертное мнение


Алан «Nahaz» Бестер, аналитик: Закреплены: OG, EG, DC, Liquid. Вероятны: Newbee. В подвешенном состоянии: Wings, AF, TNC, VG.J. Но возможен и сценарий с 10 приглашениями: OG, EG, DC, Liquid, Nb, Wings, AF, VG.J, TNC, FL».

Бен «Noxville» Штайнхаузен, статистик и аналитик: OG, Digital Chaos, Evil Geniuses, Team Liquid, Newbee, последний слот займет кто-то из четверки TNC, Wings, VG.J и Ad Finem

Виталий «v1lat» Волочай, комментатор: OG, EG, Digital Chaos, Liquid, Newbee, последний слот — VG.J или Wings

Девид «GoDz» Паркер, комментатор: OG, Ad Finem, EG, Digital Chaos, Newbee, Liquid

Дмитрий «Inmateo» Филинов, комментатор: OG, EG, Liquid, Faceless, DC, VG.J

Артур «Goblak» Костенко, бывший профессиональный игрок: уверен, что VP получит приглашение.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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