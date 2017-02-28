«Аватар» от видеоигр. 5 причин не пропустить Horizon: Zero Dawn

«Аватар» от мира видеоигр
События Horizon: Zero Dawn разворачиваются в постапокалиптическом мире, в котором роботы и люди остались наедине с дикой природой. Главная героиня, молодая рыжеволосая охотница Элой, являясь с рождения изгоем общества, пытается не только выжить в новом мире, но и вернуться к нормальной жизни. Все события игры, разумеется, разворачиваются на фоне неправдоподобных сногсшибательных декораций планеты после природного катаклизма.
По сути, сюжет Horizon: Zero Dawn — это очередная вариация на тему вечной истории про чужого или изгнанника, и это, конечно, роднит игру от Guerilla Games со знаменитым фантастическим блокбастером «Аватар» Джейсма Кэмерона. Дополнительное сходство придаёт и внешний вид Horizon. В игре столь же невероятные пейзажи дикой природы, мощные спецэффекты и впечатляющие фантастические существа, населяющие выдуманный виртуальный мир. По «Аватару» к премьере картины в кинотеатрах выходила игровая экранизация, но у Horizon: Zero Dawn с картиной Кэмерона намного больше общего. Самое главное сходство: и от того, и от другого невозможно отвести взгляд.
Самая красивая
Horizon: Zero Dawn — игра невыносимой, просто нечеловеческой красоты. Возможно, это самая технологичная и красивая видеоигра на сегодня. Студия Guerilla Games уже больше 10 лет славится тем, что прекрасно работает с графикой, но в Horizon им покорился совершенно новый уровень. Бескрайние густые леса, окутанные снегом горы, схватки с роботизированными дикими животными, закаты и восходы — всё выглядит в игре изумительно. В некоторые моменты, даже лучше чем в реальной жизни.
Именно поэтому Horizon: Zero Dawn — пожалуй, первый эксклюзив в линейке Sony, ради которого можно подумать о приобретении мощной PlayStation 4 Pro, которая выдаёт картинку в 4К-разрешении. В этом формате игра выглядит еще круче. Если не верите, посмотрите:
Игра на 60 часов
Чтобы пройти полностью фантастический экшен от Guerilla Games, придется брать недельный отпуск. Сюжетная часть займёт у вас не менее 20 часов, а если захочется исследовать мир игры вдоль и поперёк, хронометраж легко может увеличиться в три раза. Ниже вы можете посмотреть на огромную карту мира — пробежка от одного конца мира Horizon до другого может занять несколько часов.
И это весьма важно. Ведь в реалиях современного кризиса, когда игры стоят по 4 тыс. рублей, для многих покупателей именно размер игры и количество предусмотренных разработчиками в ней развлечений, становятся одними из ключевых (если не главными) мотивами к покупке. В Horizon: Zero Dawn можно зарыться с головой на месяц, игнорируя другие выходящие новинки — это по-настоящему огромная игра. По временным затратам её прохождение сравнимо разве что с несколькими сезонами любимого сериала или с поглощением многотомного эпического романа. Поэтому, если вы любите необъятные игры, знайте — Horizon: Zero Dawn вам подходит идеально.
Ролевая игра нового поколения
Несмотря на то что формально Horizon: Zero Dawn является приключенческим боевиком в открытом мире, разработчикам удалось органично вплести в материю игры и ролевые элементы, создав почти уникальный проект. Например, здесь есть ветвистые диалоги с разными вариантами ответов, которые позволят игроку либо поменять оттенок сюжета, либо пустить его в новое русло, прокачка героев и другие элементы. Это позволяет игроку самому управлять героями в Horizon: Zero Dawn, а не безучастно следить за заранее заготовленными сценарными поворотами. Это сильно роднит игру с классическими RPG.
Но в отличие от них Horizon: Zero Dawn не грузит игрока километровыми текстами, мудреными заданиями, не обрушивает на него сотни героев и сюжетных линий — всё подается в виде многочасового интерактивного фильма или сериала, в котором всё просто и понятно структурировано. В этом и кроется одно из главных достоинств игры — уловить суть традиционных ролевых игр, которые всегда славились своими эпическими размерами. Но при этом подать её современно, стильно и молодёжно, чтобы от происходящего не смогли оторваться даже те, кто относится скептически к видеоиграм и не способен высидеть перед телевизором дольше, чем длится эпизод современного сериала.
Игра года?
До самого выхода Horizon: Zero Dawn многие (заслуженно) сомневались в Guerilla Games, что им с наскока удастся ударно выступить в новом для них жанре, ведь до этого они делали серию шутеров Killzone. Но у них получилось. Разработчики взяли многие проверенные механики из современных блокбастеров — из Far Cry, из «Ведьмака», из Dragon Age и даже из Grand Theft Auto, — замешали их, снабдив собственными, придумали фантастический мир и выкрутили графику на максимум. Получилось великолепно.
Конечно, заикаться о наградах и титулах в конце февраля смешно, но мы уверены, что Horizon: Zero Dawn будет присутствовать в списках лучших игр у многих изданий, может быть, даже на первом месте. У Guerilla Games, при всём уважении к опыту, впервые получилась игра, которую приятно посоветовать всем поклонникам видеоигр. Особенно тем, кто фанатеет от фантастики, роботов и дикой природы.
Horizon: Zero Dawn в продаже в России с 1 марта эксклюзивно для PlayStation 4.