«Аватар» от видеоигр. 5 причин не пропустить Horizon: Zero Dawn

«Аватар» от мира видеоигр

Самая красивая

Игра на 60 часов

Ролевая игра нового поколения

Игра года?

Если вы следите за нашим киберспортивным разделом, то знаете, что мы иногда позволяем себе обращать внимание на исключительно важные события в соседней видеоигровой индустрии. Так уж получилось, что на эту неделю намечено сразу несколько громких игровых премьер. Про новую консоль от Nintendo и важнейшую для неё игру мы расскажем ближе к выходным, а сейчас — про Horizon: Zero Dawn, божественной красоты эксклюзив для PlayStation 4, который имеет все шансы стать одной из лучших игр этого года. Вот вам несколько причин, почему, если вы увлекаетесь интерактивными развлечениями, пропускать приключенческий постапокалиптический блокбастер никак нельзя.События Horizon: Zero Dawn разворачиваются в постапокалиптическом мире, в котором роботы и люди остались наедине с дикой природой. Главная героиня, молодая рыжеволосая охотница Элой, являясь с рождения изгоем общества, пытается не только выжить в новом мире, но и вернуться к нормальной жизни. Всесобытия игры, разумеется, разворачиваются на фоне неправдоподобных сногсшибательных декораций планеты после природного катаклизма.По сути, сюжет Horizon: Zero Dawn — это очередная вариация на тему вечной истории про чужого или изгнанника, и это, конечно, роднит игру от Guerilla Games со знаменитым фантастическим блокбастером «Аватар» Джейсма Кэмерона. Дополнительное сходство придаёт и внешний вид Horizon. В игре столь же невероятные пейзажи дикой природы, мощные спецэффекты и впечатляющие фантастические существа, населяющие выдуманный виртуальный мир. По «Аватару» к премьере картины в кинотеатрах выходила игровая экранизация, но у Horizon: Zero Dawn с картиной Кэмерона намного больше общего. Самое главное сходство: и от того, и от другого невозможно отвести взгляд.Horizon: Zero Dawn — игра невыносимой, просто нечеловеческой красоты. Возможно, это самая технологичная и красивая видеоигра на сегодня. Студия Guerilla Games уже больше 10 лет славится тем, что прекрасно работает с графикой, но в Horizon им покорился совершенно новый уровень. Бескрайние густые леса, окутанные снегом горы, схватки с роботизированными дикими животными, закаты и восходы — всё выглядит в игре изумительно. В некоторые моменты, даже лучше чем в реальной жизни.Именно поэтому Horizon: Zero Dawn — пожалуй, первый эксклюзив в линейке Sony, ради которого можно подумать о приобретении мощной PlayStation 4 Pro, которая выдаёт картинку в 4К-разрешении. В этом формате игра выглядит еще круче. Если не верите, посмотрите:Чтобы пройти полностью фантастический экшен от Guerilla Games, придется брать недельный отпуск. Сюжетная часть займёт у вас не менее 20 часов, а если захочется исследовать мир игры вдоль и поперёк, хронометраж легко может увеличиться в три раза. Ниже вы можете посмотреть на огромную карту мира — пробежка от одного конца мира Horizon до другого может занять несколько часов.И это весьма важно. Ведь в реалиях современного кризиса, когда игры стоят по 4 тыс. рублей, для многих покупателей именно размер игры и количество предусмотренных разработчиками в ней развлечений, становятся одними из ключевых (если не главными) мотивами к покупке. В Horizon: Zero Dawn можно зарыться с головой на месяц, игнорируя другие выходящие новинки — это по-настоящему огромная игра. По временным затратам её прохождение сравнимо разве что с несколькими сезонами любимого сериала или с поглощением многотомного эпического романа. Поэтому, если вы любите необъятные игры, знайте — Horizon: Zero Dawn вам подходит идеально.Несмотря на то что формально Horizon: Zero Dawn является приключенческим боевиком в открытом мире, разработчикам удалось органично вплести в материю игры и ролевые элементы, создав почти уникальный проект. Например, здесь есть ветвистые диалоги с разными вариантами ответов, которые позволят игроку либо поменять оттенок сюжета, либо пустить его в новое русло, прокачка героев и другие элементы. Это позволяет игроку самому управлять героями в Horizon: Zero Dawn, а не безучастно следить за заранее заготовленными сценарными поворотами. Это сильно роднит игру с классическими RPG.Но в отличие от них Horizon: Zero Dawn не грузит игрока километровыми текстами, мудреными заданиями, не обрушивает на него сотни героев и сюжетных линий — всё подается в виде многочасового интерактивного фильма или сериала, в котором всё просто и понятно структурировано. В этом и кроется одно из главных достоинств игры — уловить суть традиционных ролевых игр, которые всегда славились своими эпическими размерами. Но при этом подать её современно, стильно и молодёжно, чтобы от происходящего не смогли оторваться даже те, кто относится скептически к видеоиграм и не способен высидеть перед телевизором дольше, чем длится эпизод современного сериала.До самого выхода Horizon: Zero Dawn многие (заслуженно) сомневались в Guerilla Games, что им с наскока удастся ударно выступить в новом для них жанре, ведь до этого они делали серию шутеров Killzone. Но у них получилось. Разработчики взяли многие проверенные механики из современных блокбастеров — из Far Cry, из «Ведьмака», из Dragon Age и даже из Grand Theft Auto, — замешали их, снабдив собственными, придумали фантастический мир и выкрутили графику на максимум. Получилось великолепно.Конечно, заикаться о наградах и титулах в конце февраля смешно, но мы уверены, что Horizon: Zero Dawn будет присутствовать в списках лучших игр у многих изданий, может быть, даже на первом месте. У Guerilla Games, при всём уважении к опыту, впервые получилась игра, которую приятно посоветовать всем поклонникам видеоигр. Особенно тем, кто фанатеет от фантастики, роботов и дикой природы.Horizon: Zero Dawn в продаже в России с 1 марта эксклюзивно для PlayStation 4.