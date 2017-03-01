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175 лет назад 2016
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История игрока в Hearthstone Эйдриана «Lifecoach» Коя
Текст: Георгий Ядвидчук

«Ты динозавр и слишком стар для киберспорта»

Семьянин, отец двух дочерей и миллионер. Самый возрастной киберспортсмен, который погрузился в карточную игру Hearthstone и преуспел.
1 марта 2017, среда. 11:46. Киберспорт
Эйдриан «Lifecoach» Кой — самый нетипичный киберспортсмен. В 32 года он открыл для себя Hearthstone — карточную игру от Blizzard. Поначалу просто увлёкся. Прельщал подход разработчиков. Авторы предлагали простые и понятные механики, а также глубину решений. Первая игра в жанре, которая не просто выстрелила, а уже третий год подряд бомбит из всех орудий. Так и появилось безобидное хобби, на которое уходило несколько часов в день, а всё остальное — на домашние дела, семью, близких и друзей.

Со временем, когда у Коя стало получаться всё лучше и лучше, он решил попробовать себя на турнирах и в стриминге. В итоге бородатый интеллигент даже не заметил, как стал популярным в сообществе. Жена, Мириам Кой, не противилась увлечению, а дети не особо-то и мешали. Молодой папаша умеет распоряжаться временем и правильно расставляет приоритеты. Он часто повторяет, что время — слишком ценный ресурс, его нельзя разбазаривать почем зря. Поэтому Кой старается каждую минуту провести с пользой. Ждёшь следующую партию? Встань да разомнись.

Эйдриан наполовину немец, наполовину японец. Кою нравится восточная культура, Токио и местный стиль жизнь. И хотя он по жизни интроверт, не избегает шумных компаний. Просторная квартира в Вене постоянно заполнена гостями. Последние несколько месяцев там постоянно бывает игрок compLexity Ян «SuperJJ» Янсен. Порой даже кажется, что он поселился у Коя. Их новым совместным увлечением стали видеоблоги. Кой показывает, как живёт: вот тут мы катаемся на сноуборде в горах или на лонгборде по району, закупаемся в магазине, учим играть жену в «Гвинт». Эйдриан всегда открыт для чего-то нового. Он не стесняется приглашать погостить к себе и других профессиональных картёжников. С кем-то просто хочет потусоваться, а кому-то, как Тайсу «ThijsNL» Молендайку, готов помочь подготовиться к чемпионату.

«Полагаю, я сформировал определённый образ жизни. Ненавижу рутину. Я не употребляю алкоголь, наркотики, не занимаюсь саморазрушением. Я всегда мотивирован и делаю всё для того, чтобы сохранять это состояние. Всегда надо быть нацеленным на то, что восхищает и мотивирует тебя. Это не работа, а наслаждение, хобби. Даже не то что хобби… Занятие, которым ты страстно увлечён», — заявил Кой.

Ник Lifecoach тоже взялся не с потолка. В интервью порталу Gamurs Эйдриан признался, что он инструктор по персональному росту. Работа приносит ему какие-то деньги, как и контракт с клубом G2 Esports, по которому полагается зарплата. Кой посвятил бы тренингам больше свободного времени, если бы не Hearthstone.

Однажды Коя закидали вопросами про то, как 30-летний мужик может тратить время на игры и при этом зарабатывать. Эйдриан говорил, что не смотрит телевизор. Так что те пять часов, которые уходят у обычных людей на просмотр ящика, он тратит на Hearthstone. К тому же он хорошо знаком с карточными играми. С 25 лет Кой зарабатывал на жизнь покером. Он ни на что не отвлекался, не тусовался, отказывал себе в любых развлечениях. Всё ради цели обрести финансовую независимость. За несколько лет покерист сколотил состояние в $ 8 млн, потом занялся инвестициями в недвижимость и акции, что принесло ещё денег. Во сколько оценивается состояние, неизвестно. Однако жена продолжает работать, но за покерный стол — никогда.
С Мириам Кой и Яном Янсеном

С Мириам Кой и Яном Янсеном


Эйдриан во время любого процесса философствует. Он и к игре подходит не так, как другие. Главное не просто разбрасывать карточки, а выработать отношение к процессу, выстроить систему целей и ценностей. Для детей — лучший отец, для зрителей — фокусник. Во время трансляций Кой показывал, каким может быть Hearthstone. Если есть время подумать, предсказать возможные ходы и выстроить тактику, он будет ждать, пока не загорится фитиль. За это его в сообществе прозвали Ropecoach.

«Я не против того, чтобы обучать сообщество игре. Именно это всегда было на первом месте. Моя цель — научить стольких людей, скольких получится, и помочь развиваться профессионалам… Нужно всегда смотреть, куда ты идёшь. Hearthstone не был такой масштабной игрой, как сейчас. Мы все находимся в одной лодке. И я очень благодарен за такое отношение, а также за то, что ощущаю себя частью небольшой семьи, внутри которой ты рад каждому», — признавался Эйдриан.

Отсюда и ещё одна привычка — не брать денег с пользователей. Кой просит не вносить «пожертвования», потому что он ведёт трансляции для удовольствия. Партнёрство с Twitch и то оформил после уговоров зрителей. У тех появилась хоть какая-то возможность отплатить сэнсэю за бесплатные уроки логики и мастерства.

25 февраля Эйдриан признался, что устал от Hearthstone. За три года накопилась усталость, да ещё начал давить груз неоправданных ожиданий. И это на фоне роста популярности «Гвинт». Он часто переживал из-за желаний разработчиков сделать Hearthstone более дружелюбной для новых пользователей. Дошло до того, что они ослабили интересные механики и типы колод. Эйдриану стало просто скучно. Если что-то надоедает — надо бросать. Если завлекает — кидаться в омут.

«Начиная с этого дня вы больше не увидите меня рассуждающим о Hearthstone, потому что я сыт по горло. Я думал обо всём этом и понял — за три года они [разработчики] ничего не сделали для профессиональной сцены. Скорее наоборот, они всегда идут в неверном направлении. На текущем этапе я предполагаю, что они не способны ничего изменить или не желают это делать», — сказал Кой.

Эйдриан оставил дверь приоткрытой. Как только будет возможность, он вернётся. От Blizzard никто не уходил — все возвращаются. А пока Кой продолжит играть в «Гвинт», вести активный образ жизни, заниматься спортом и растить дочерей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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