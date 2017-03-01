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175 лет назад 2016
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Превью турнира IEM Katowice 2017
Текст: Кирилл Овсянников

Главное в жизни определиться. Три истории к финалу IEM Katowice

Natus Vincere вне мирового топа, любимый город Virtus.pro и бразильцы, которые держатся за свои позиции руками и ногами.
1 марта 2017, среда. 14:45. Киберспорт
Мировой финал Intel Extreme Master стартует сегодня в польском городе Катовице. Призовой фонд в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive составляет $ 250 тыс., а претендуют на него сильнейшие команды мира. Впрочем, каждая из них подходит к турниру со своим набором радостей и проблем.

Natus Vincere: внезапный спад?


Несмотря на несколько положительных результатов в конце прошлого года, в 2017-м украинско-российская команда Natus Vincere играет очень нестабильно. Не помогает пока «рождённым побеждать» ни сбалансированный сплав опытных и молодых игроков, ни два по-настоящему блистательных стрелка в составе — Егор «flamie» Васильев и Александр «s1mple» Костылев.

Если групповой этап ELEAGUE Major был многообещающим для представителей СНГ, то решающие его матчи, а также выступление на DreamHack Las Vegas 2017 оставило много вопросов. Во время североамериканского турне стало понятно, что команда испытывает существенные внутренние проблемы — это подтверждают и сами игроки.

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Внутренний кризис — это как не вовремя вырвавшийся из-под крышки пар. Ситуация также усугубляется тем, что Александр Костылев объявил о своих проблемах со здоровьем. По всей видимости, сказывается очень серьёзный турнирный график и постоянное напряжение, в котором находятся представители коллектива. Всё это не добавляет Natus Vincere вистов перед стартом в Катовице. Более того, некоторые аналитики уже поспешили вычеркнуть украинскую команду из списка претендентов на титул.

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Приятные флешбэки Virtus.pro


Герой Адриано Челентано в фильме «Блеф» говорил: «Где был счастлив, туда не возвращайся». Игроки Virtus.pro вот уже несколько лет подряд опровергают слова обаятельного киноперсонажа, выступая хорошо на больших турнирах в Катовице. Можно сказать, что именно в этом городе началась «лавстори» польской пятёрки и российской организации Virtus.pro. Тогда лишь недавно подписанные «медведи» на глазах у многотысячной армии польских болельщиков выиграли свой первый большой титул и солидный денежный приз под новым тегом.

С тех пор прошло уже три года, Virtus.pro завоевали десятки престижных титулов, а также недавно заключили феноменальные по меркам киберспорта контракты, рассчитанные аж до 2020 года. Более того, поляки возвращаются на родину в статусе действующих чемпионов, ведь на DreamHack Las Vegas команда оказалась сильнее всех своих оппонентов.

На предстоящем мировом финале IEM Katowice “виртуса”, похоже, выступят в роли главного фаворита. Тем более играть в Польше легендарным киберспортсменам доводится не так часто.


Вопрос о топ-3 снят?


Турбулентная сцена CS:GO во второй половине прошлого года научила нас не строить прогнозы. Однако результаты зимы 2017 года намекают на то, что сейчас вновь формируется доминирующий на мировой сцене триумвират: поляки Virtus.pro, датчане Astralis и бразильцы SK Gaming.

Аналитики HLTV.org говорят об этом прямо, чем, вероятно, вызывают гнев многочисленных болельщиков команд fnatic, Natus Vincere или North, чьи любимцы, несмотря на все проблемы, всегда нацеливаются на медали.

Для главного триумфатора этой зимы — команды Astralis — любой турнир будет своеобразным тестом на профпригодность в клубе мировых звёзд. Малейшая их ошибка будет воспринята всеми как ожидаемый (или даже неизбежный) откат назад. В общем, датская команда испытывает на себе сейчас большее давление, чем того заслуживает.

С SK Gaming всё сложно. Честь и хвала бразильской команде, что после всех ударов судьбы, смены состава и обидных поражений она не просто остаётся на плаву, но и является реальным фаворитом почти каждого турнира. В том же Лас-Вегасе представители Южной Америки едва ли выступили менее содержательно, чем Virtus.pro, однако в финальном поединке всё же уступили. В Катовице им будет очень сложно взять реванш у поляков, но вдруг волею судьбы и турнирной жеребьёвки это получится у кого-то ещё?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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