Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Турнир Катовице Польша IEM
Текст: Георгий Ядвидчук

Битва при Катовице. Краткий гид по киберспортивным турнирам IEM

Вторую неделю подряд Польша принимает чемпионаты сразу по трём дисциплинам: CS:GO, Heroes of the Storm и StarCraft 2.
1 марта 2017, среда. 17:30. Киберспорт

Что такое IEM?


Intel Extreme Masters — серия турниров по самым разным игровым дисциплинам. Их проводит компания ESL по всему миру. География стран — от Нью-Йорка до Кёнгидо (провинция в Южной Корее). В 2017 году чемпионаты под эгидой IEM проходят в Польше. С организацией соревнований по StarCraft 2 или Heroes of the Storm помогают сотрудники киберспортивного отдела Blizzard.

В Польше популярен киберспорт?


Очень. Польские фанаты считаются одними из самых шумных (в хорошем смысле). Арена «Сподек» в Катовице регулярно принимает киберспортивные соревнования. Как правило, организаторы собирают полные трибуны.

Кроме того, в Польше много команд по CS:GO и игроков в StarCraft 2. Самый известный и раскрученный состав — Virtus.pro. Золотая польская пятёрка популярна не только в родных стенах, но и во всём мире. В команде выступают одни из самых возрастных и успешных игроков. В SC2 публика любит Гжегожа «MaNa» Коминча и Артура «Nerchio» Блёха.

Что там проходит сейчас?


С 1 марта начался мужской турнир по Counter-Strike: Global Offensive. Завершится чемпионат 5 марта. В этот день также пройдут финальные игры по StarCraft 2 и Heroes of the Storm.

Однако старт соревнований запланирован на разные дни. Групповой этап SC2 состоится 2 марта, а первые игры в Heroes of the Storm запланированы на 3 марта. Кроме того, 2 и 3 марта проведут женский турнир по CS:GO.

До этого с 22 по 26 февраля на стадионе проходил чемпионат мира по версии IEM по игре League of Legends. В турнире победила тайваньская команда Flash Wolves. Она заработала $ 70 тыс.

Много платят?


На мужском чемпионате по CS:GO разыгрывают $ 250 тыс., в то время как на женском всего $ 30 тыс. Другая особенность мужских состязаний — дополнительная $ 1 тыс. за каждый выигранный матч в группе.

На турнир по SC2 тоже выделили $ 250 тыс. В Heroes of the Storm призовой фонд составит $ 100 тыс.

Какой формат соревнований?


По порядку. В мужском турнире по CS:GO участвуют 12 команд. Они разбиты на две группы. Все игры проводят до 1 победы (bo1). Победитель напрямую попадает в полуфинал. Команды со 2-го и 3-го мест выходят в четвертьфинал. В плей-офф матчи до двух побед (bo3).

В женском чемпионате всего 8 команд. В полуфинал попадают те, кто занял первые два места на групповой стадии. В группах также играют матчи best-of-1, в плей-офф — best-of-3.

В StarCraft 2 совершенно другая система из-за специфики игры. В группах — матчи best-of-3. Игрок с первого места попадает в четвертьфинал. Киберспортсмены, занявшие второе и третье места, начнут выступление в плей-офф с 1/12. До полуфиналов игры — до трёх побед (bo5), финал — до четырёх (best-of-7).

В Heroes of the Storm используется олимпийская система с выбыванием после двух поражений (Double Elimination). Четвертьфиналы и первый раунд в нижней сетке — best-of-3, все остальные — best-of-5.

За кем следить?


В мужском CS:GO Virtus.pro и Natus Vincere. Почему поляки? Во-первых, пятёрка выступает сразу после триумфа на DreamHack Masters Las Vegas, который завершился 19 февраля, во-вторых, играет дома. Для каждого участника состава невероятно важно победить на родине.

Украинская команда Natus Vincere переживает очередной спад. Для неё IEM — шанс исправиться за месяцы неудач.

Помимо них советуем обратить внимание на бразильцев из SK Gaming, датчан из Astralis, легендарных шведов из Ninjas in Pyjamas и европейцев из FaZe Clan, к которым совсем недавно присоединился босниец Никола «FaZe Clan» Ковач. Любая из этих команд способна победить в чемпионате.

В женском CS:GO болейте за российский состав EYESports Female и Team Secret. И хотя команда европейская, в ней выступают две россиянки — Ксения «vilga» Клюенкова и Анна «Ant1ka» Ананикова.

В StarCraft 2 единственная надежда СНГ — казахстанец Павел «PiLiPiLi» Пилипенко. Из европейцев сейчас в хорошей форме Nerchio, MaNa и Snute. Из корейцев — Dark, INnoVation, herO и Solar.

В Heroes of the Storm главным фаворитом турнира, пожалуй, считается Tempo Storm. Вопрос только в том: сможет ли кто-то ей навязать борьбу?

Где смотреть?


Трансляцией мужского турнира по CS:GO на русском языке займётся студия RuHub на двух стримах (1, 2). На английском организацией трансляцией занимается ESL (1, 2).

На русскоязычных трансляциях StarCraft 2 можно услышать Алексея «Alex007» Трушлякова. Без него не обходится ни один крупный турнир. На англоязычном стриме будет работать команда комментаторов, аналитиков и ведущих, среди которых Даниэль «Artosis» Стемкоски, Йоан «ToD» Мерло, Сью «Smix» Ли и другие.

Комментированием матчей по Heroes of the Storm займётся Святослав «HappyZerg» Власюк. Помимо него игры будут транслировать Luffi и Gamanoid. Англоязычный стрим пройдёт здесь

Где можно будет посмотреть женский турнир по CS:GO, пока неизвестно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Counter-Strike: Global Offensive StarCraft 2
Новости. Киберспорт
1 марта 2017, среда
19:05 Вячеслав «Archie2b» Егоров вернулся в Gambit Gaming
18:16 Стартовала регистрация на открытую квалификацию к The Kiev Major
17:51 Fnatic уступила FaZe Clan на IEM World Championship по CS:GO
17:38 Киберспортивная организация Enemy обанкротилась
17:05 В Китае сняли сериал о Dota 2 с участием Сю «Burning» Жилея и Гон «ZSMJ» Цзяня
15:17 Fnatic и Astralis одержали первые победы на IEM Katowice 2017 по CS:GO
14:52 Разработчики Overwatch внесли изменения в матчмейкинг
14:14 Энди Миллер: азартные игры в киберспорте — одна из причин интереса к нему
12:17 Йеспер «JW» Вексель: мы должны были решить проблемы вместе
12:02 Эпитасио «TACO» де Мело: надеемся взять реванш у VP на их домашней арене
11:09 Evil Geniuses и compLexity сыграют в первом матче нового турнира «Царь горы»
10:53 Dignitas подписала женский состав по CS:GO
10:30 Финал SL i-League StarSeries на китайском стриме смотрели 3,5 млн зрителей
28 февраля 2017, вторник
20:14 Геннадий Орлов: киберфутбол — это прекрасное подспорье футболу
17:10 Фанат Counter-Strike: Global Offensive выпустил собственную модификацию игры
16:52 В Job Simulator сделали отсылку к Overwatch
15:47 Rogue стала победителем турнира Alienware Monthly Melee February по Overwatch
14:39 Павел «Brat_OK» Кузнецов: «Старкрафт» не приносил удовольствия
13:52 Следующий сезон Mars Dota 2 League пройдет после The International 7
13:23 Подписывайтесь на киберспортивный «твиттер» «Чемпионата»!
12:40 HLTV обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive
10:44 Питер «dupreeh» Ротманн: по первому контракту я получал зарплату в $ 500
10:40 Глава киберспортивного отдела Electronic Arts перешёл на работу в «Ливерпуль»
10:01 Александру «ComeWithMe» Красунеску вернулся в Prodota Gaming
01:16 Rogue, Splyce, SS и Denial пополнили список участников ECS Dev. League Season 3
27 февраля 2017, понедельник
22:19 Анонсировано дополнение «Экспедиция в Ун'Горо» для Hearthstone
21:44 Правительство Омска связало снижение подростковой преступности с видеоиграми
21:27 Московские кавээнщики извинились за номер о киберспорте и Dota 2
20:33 DAC 2017 пройдёт в шанхайском спортивном центре «Восток»
19:52 Twitch.tv откроет цифровой магазин видеоигр
17:27 Эйдриен «Lifecoach» Кой: я сыт по горло Hearthstone
16:01 Александр «s1mple» Костылев: из-за болей в сердце не могу нормально играть
15:58 Определились все участники HCT Winter Championship 2017
11:36 Дункан «Thorin» Шилдс: не думаю, что Natus Vincere можно считать топ-командой
10:35 Flash Wolves стала чемпионом IEM Season XI World Championship
26 февраля 2017, воскресенье
20:48 Три киберспортивные организации создадут общую турнирную платформу
17:44 Team Liquid одержала победу в StarLadder i-League StarSeries
14:54 Сергей Семак: ЦСКА и «Уфа» – две самые сильные команды, пока в киберфутболе
14:33 Pillars of Eternity собрала рекордную сумму пожертвований c 2015 года
14:21 Андрей «Timon» Гурьев: победа была сложная, у меня был самый тяжёлый путь
13:26 Победитель «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» получил 150 тыс. рублей
12:03 Киберфутболист ЦСКА выиграл первый «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу»
11:56 Team VG.J вышла в финал SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2
11:05 Ufenok77 и Timon вышли в финал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу»
11:00 Team Liquid обыграла TnC Pro Team на SL i-League StarSeries S3 по Dota 2
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+