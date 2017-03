Битва при Катовице. Краткий гид по киберспортивным турнирам IEM

Что такое IEM?

В Польше популярен киберспорт?

Что там проходит сейчас?

Много платят?

Какой формат соревнований?

За кем следить?

Где смотреть?

Intel Extreme Masters — серия турниров по самым разным игровым дисциплинам. Их проводит компания ESL по всему миру. География стран — от Нью-Йорка до Кёнгидо (провинция в Южной Корее). В 2017 году чемпионаты под эгидой IEM проходят в Польше. С организацией соревнований по StarCraft 2 или Heroes of the Storm помогают сотрудники киберспортивного отдела Blizzard.Очень. Польские фанаты считаются одними из самых шумных (в хорошем смысле). Арена «Сподек» в Катовице регулярно принимает киберспортивные соревнования. Как правило, организаторы собирают полные трибуны.Кроме того, в Польше много команд по CS:GO и игроков в StarCraft 2 . Самый известный и раскрученный состав — Virtus.pro. Золотая польская пятёрка популярна не только в родных стенах, но и во всём мире. В команде выступают одни из самых возрастных и успешных игроков. В SC2 публика любит Гжегожа «MaNa» Коминча и Артура «Nerchio» Блёха.С 1 марта начался мужской турнир по Counter-Strike: Global Offensive . Завершится чемпионат 5 марта. В этот день также пройдут финальные игры по StarCraft 2 и Heroes of the Storm.Однако старт соревнований запланирован на разные дни. Групповой этап SC2 состоится 2 марта, а первые игры в Heroes of the Storm запланированы на 3 марта. Кроме того, 2 и 3 марта проведут женский турнир по CS:GO.До этого с 22 по 26 февраля на стадионе проходил чемпионат мира по версии IEM по игре League of Legends. В турнире победила тайваньская команда Flash Wolves. Она заработала $ 70 тыс.На мужском чемпионате по CS:GO разыгрывают $ 250 тыс., в то время как на женском всего $ 30 тыс. Другая особенность мужских состязаний — дополнительная $ 1 тыс. за каждый выигранный матч в группе.На турнир по SC2 тоже выделили $ 250 тыс. В Heroes of the Storm призовой фонд составит $ 100 тыс.По порядку. В мужском турнире по CS:GO участвуют 12 команд. Они разбиты на две группы. Все игры проводят до 1 победы (bo1). Победитель напрямую попадает в полуфинал. Команды со 2-го и 3-го мест выходят в четвертьфинал. В плей-офф матчи до двух побед (bo3).В женском чемпионате всего 8 команд. В полуфинал попадают те, кто занял первые два места на групповой стадии. В группах также играют матчи best-of-1, в плей-офф — best-of-3. StarCraft 2 совершенно другая система из-за специфики игры. В группах — матчи best-of-3. Игрок с первого места попадает в четвертьфинал. Киберспортсмены, занявшие второе и третье места, начнут выступление в плей-офф с 1/12. До полуфиналов игры — до трёх побед (bo5), финал — до четырёх (best-of-7).В Heroes of the Storm используется олимпийская система с выбыванием после двух поражений (Double Elimination). Четвертьфиналы и первый раунд в нижней сетке — best-of-3, все остальные — best-of-5.В мужском CS:GO Virtus.pro и Natus Vincere. Почему поляки? Во-первых, пятёрка выступает сразу после триумфа на DreamHack Masters Las Vegas, который завершился 19 февраля, во-вторых, играет дома. Для каждого участника состава невероятно важно победить на родине.Украинская команда Natus Vincere переживает очередной спад. Для неё IEM — шанс исправиться за месяцы неудач.Помимо них советуем обратить внимание на бразильцев из SK Gaming, датчан из Astralis, легендарных шведов из Ninjas in Pyjamas и европейцев из FaZe Clan, к которым совсем недавно присоединился босниец Никола «FaZe Clan» Ковач. Любая из этих команд способна победить в чемпионате.В женском CS:GO болейте за российский состав EYESports Female и Team Secret. И хотя команда европейская, в ней выступают две россиянки — Ксения «vilga» Клюенкова и Анна «Ant1ka» Ананикова. StarCraft 2 единственная надежда СНГ — казахстанец Павел «PiLiPiLi» Пилипенко. Из европейцев сейчас в хорошей форме Nerchio, MaNa и Snute. Из корейцев — Dark, INnoVation, herO и Solar.В Heroes of the Storm главным фаворитом турнира, пожалуй, считается Tempo Storm. Вопрос только в том: сможет ли кто-то ей навязать борьбу?Трансляцией мужского турнира по CS:GO на русском языке займётся студия RuHub на двух стримах ( 1 2 ). На английском организацией трансляцией занимается ESL ( 1 2 ).На русскоязычных трансляциях StarCraft 2 можно услышать Алексея «Alex007» Трушлякова. Без него не обходится ни один крупный турнир. На англоязычном стриме будет работать команда комментаторов, аналитиков и ведущих, среди которых Даниэль «Artosis» Стемкоски, Йоан «ToD» Мерло, Сью «Smix» Ли и другие.Комментированием матчей по Heroes of the Storm займётся Святослав «HappyZerg» Власюк . Помимо него игры будут транслировать Luffi Gamanoid . Англоязычный стрим пройдёт здесь Где можно будет посмотреть женский турнир по CS:GO, пока неизвестно.