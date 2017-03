Team Dignitas, которую мы заслужили. За кого нужно болеть на IEM

Эммали «EMUHLEET» Гарридо

В конце 2016 года организация Team Dignitas попрощалась со своим составом по CS:GO. Игроки перешли под крыло футбольного клуба «Копенгаген», который открыл собственное киберспортивное подразделение и назвал его North. Организация пообещала, что поклонников без состава по CS:GO она не оставит, а свой взгляд направит в сторону Америки.28 февраля состоялся тот самый анонс. Team Dignitas обзавелась командой по знаменитому шутеру. Причём это оказался женский состав! На такой шаг организация пошла впервые за 13 лет.Девушки раньше выступали под названием Team Karma и представляли организацию Selfless. Совсем недавно им приходилось проводить благотворительные стримы, чтобы собрать денег для поездки на турнир, а теперь им предложила контракты организация, которую поддерживает баскетбольный клуб «Филадельфия Сиксерс».Team Dignitas — одна из сильнейших команд Северной Америки и мира в женском CS:GO. Она дважды заняла второе место на eSports World Convention 2016 и забрала главный титул на Copenhagen Games. 2 марта она начнёт выступление на IEM World Championship.Эммали — капитан и создатель команды. Ей 25 лет, семь из которых она отдала Counter-Strike. С 2005 по 2009 год она играла в 1.6, но решила завязать с киберспортом и получить образование. А в январе 2013-го Эммали вернулась в CS:GO. Комментаторы и поклонники называют её «Королева p90». Помимо игровой карьеры она организует серии турниров Socal Revival LAN.Но киберспорт — это далеко не всё, чем она занимается в жизни. Днём Эммали успевает работать медсестрой, а ночи посвящает игре. К тому же не так давно она вышла замуж и завела милейшего пса по кличке Оби.Малышка Линни начала играть в компьютерные игры с семи лет. Её брат много времени проводил перед монитором и однажды пригласил Кэролинн присоединиться. Первой игрой стала Ren & Stimpy: Quest for the Shaven Yak для Sega. 8-летняя девочка запустила Counter-Strike, не особо понимала, что именно нужно делать, но веселилась от души. На первый турнир она зарегистрировалась в 15 лет, а к 21 году уже могла назвать себя профессиональным киберспорстменом.В колледже она изучала биохимическую инженерию, однако бросила учёбу из-за увлечения CS:GO. Да и не пошло у Кэролин с посещением занятий, потому что она постоянно везде опаздывает.Аманде 22 года, и она родом из Канады. В CS 1.6 она впервые сыграла в 2007 году, но в CS:GO перебралась позже многих, только в 2014-м. На своих стримах она любит устраивать благотворительные розыгрыши и акции. При этом успевает поиграть и в Hearthstone, и в Skyrime, и в WoW.Моунира родилась в Квебеке. На фоне подруг по команде её вполне можно назвать новичком — играть она начала только в мае 2014 года, но сразу вышла на профессиональный уровень. До этого просто пару месяцев поиграла с друзьями. Раньше Моунира серьёзно увлекалась League of Legends и Soldier Front.Девушка свободно говорит на двух языках (английском и французском), а её главным оружием называют яркую помаду и неизменные чёрные стрелки. Моунира определённо умеет стрелять глазами!Катрин — самая старшая из девушек. Ей 26 лет. Впервые с играми она познакомилась благодаря старшей сестре. Катрин сидела у неё за спиной и часами следила за движениями, ни разу не прикоснувшись к клавиатуре. А затем сестра предложила ей вместе сыграть в Counter-Strike — так всё и завязалось.Сейчас всё своё свободное время девушка отдаёт CS:GO, иногда заглядывая в Smite или Diablo. При этом она успела получить образование в сфере финансов и бизнес-менеджмента.Катрин позже остальных участниц команды присоединилась к составу. До этого она выступала в UBINITED и CLG Red и даже успела стать чемпионкой мира в 2015 году. Из успешного коллектива она ушла из-за напряжённой обстановки между игроками и потери мотивации.