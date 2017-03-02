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175 лет назад 2016
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Что ожидает Клемента «Puppey» Иванова и Team Secret по Dota 2
Текст: Владимир Чайка

Выход из нокдауна. Вернёт ли Puppey былую славу Team Secret?

Как легендарный Клемент «Puppey» Иванов при помощи усиленных тренировок и новых стратегий пытается вернуть свою команду на Олимп Доты.
2 марта 2017, четверг. 10:45. Киберспорт
Свой прошлый день рождения Клемент «Puppey» Иванов отпраздновал победой на The Shanghai Major, став первым игроком в истории, которому покорились The International и мэйджор. После этого у эстонца не было побед на крупных турнирах, зато случилось несколько скандалов с его участием. Год спустя он по кирпичику восстанавливает прежнюю репутацию. 6 марта самый титулованный игрок в Dota 2 отпразднует своё 27-летие.

Миг славы в Шанхае Клемент по-особому разделил вместе с Омаром «w33» Оливи, который в тот день тоже был именинником. Но спустя всего пару дней он указал румыну на дверь, тем самым повергнув в состояние шока всё «Дота»-сообщество. Такое решение Иванов обосновал желанием выиграть The International, для чего исключил из состава w33 и Расмуса «MiSeRy» Филипсена. Время — лучший учитель, но, к сожалению, оно убивает своих учеников…

Puppey с треском провалил защиту чемпионского титула на манильском мэйджоре, заняв последнее место, после чего вновь пошёл на изменения в составе. По этой причине Team Secret пришлось проделать тернистый путь через открытые квалификации на The International 2016. С поставленной задачей игроки справились, но на самом турнире в Сиэтле вылетели в числе первых. У Клемента появилось много свободного времени, чтобы наблюдать за выступлением своих бывших напарников по команде w33 и MiSeRy, которые в итоге стали вице-чемпионами и тем самым утёрли нос легендарному капитану, который не верил в их силу.
Team Secret пришлось проделать тернистый путь через открытые квалификации на The International 2016, но с самого турнира команда вылетела в числе первых.

W33 и Puppey отпраздновали день рождения не только тортом, но и чемпионским трофеем

W33 и Puppey отпраздновали день рождения не только тортом, но и чемпионским трофеем

Следующий удар постиг эстонца уже в начале октября. Джеки «EternalEnvy» Мао, бывший игрок команды Team Secret, опубликовал пост, в котором раскритиковал организацию и Иванова в частности за невыплату заработной платы, а также поделился видео, где тот бросает наушники в монитор и разбивает его. В таком свете Клемента ещё не видели фанаты, так что репутация была подмочена довольно серьёзно. До сих пор Puppey и его детище находятся в нокдауне.

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Team Secret была создана Клементом в августе 2014 года. Тогда в состав вошли такие именитые личности, как Густав «s4» Магнуссон, Таль «Fly» Айзик, Юхан «N0tail» Сундштайн и лучший друг Puppey Куро «Kuroky» Салехи Тахасоми. Коллектив поставил на уши весь мир и уверенно доминировал в своём регионе. Когда в команде числились s4 и Kuroky, Team Secret имела сногсшибательный винрейт на уровне 75% при более чем 250 играх. Всего за два с половиной года существования коллектива через него прошло 17 игроков. С такой текучестью кадров за последнее время, пожалуй, может конкурировать только Natus Vincere.
Нынешние «сикреты» утратили прежний лоск и вряд ли их можно отнести в данный момент к мировым грандам. Удручающая ситуация не даёт покоя Puppey, что прослеживается в его игре и капитанских обязанностях. Клемент — первопроходец, ставший гуру капитанского дела, который то и делал, что задавал модные тенденции в Dota 2. Но последние события ударили по его самоуверенности, и теперь он сам пытается подстроиться под других или же банально продолжает экспериментировать. Это легко проследить, изучив статистику выступлений команды в разные промежутки времени.
Клемент «Puppey» Иванов — первопроходец, который задавал модные тенденции в Dota 2, но теперь он сам пытается подстроиться под других.

Например, победу на The Shanghai Major Клемент и его команда завоевали, использовав всего 36 героев в 19 играх, что свидетельствует об игре несколькими проверенными стратегиями. Для сравнения, соперник по финалу шанхайского мэйджора команда Team Liquid тогда использовала 33 героя в 20 играх. Сейчас же, исходя из финальной части SL & i-League Season 3, Team Secret пошла по стопам Wings Gaming и пытается играть всеми героями подряд, что получается у них не очень хорошо. В 7 матчах они прибегли к услугам 29 героев, аналогичный показатель и у действующих чемпионов мира. Можно было бы списать это на изменчивость меты, но вот Team Liquid, победители турнира, использовали всего на трёх героев больше, только уже в 11 играх.

Об изменениях Puppey говорит и его публичный профиль. Выслушав море критики в свой адрес за неприемлемый подход к тренировкам, который проявлялся в небольшом количестве времени, потраченного на игру, теперь Клемент работает примерно столько же, сколько его азиатские напарники по команде, и даже больше. Зайдя в игровой клиент, можно практически всегда увидеть игры с участием Иванова. В день он проводит более десятка игр, тратя на тренировки по 16-18 часов. Кажется, он поборол свой гонор, выслушав критику, и теперь упорно работает над ошибками.
Team Secret

Team Secret

Близятся региональные квалификации на The Kiev Major, и очень хотелось бы вновь увидеть Team Secret на большой сцене. Для этого Иванову и его подопечным придётся сразить грозных соперников на европейских отборочных, что будет не так просто, учитывая нынешний расклад сил. Puppey кровь из носу нуждается в этом глотке свежего воздуха, чтобы доказать миру своё величие. Нынешняя Team Secret уже демонстрирует неплохой уровень игры, но стабильность ещё хромает. Именитый капитан ещё работает над этим аспектом.
Игрокам Team Secret будет непросто попасть на The Kiev Major, учитывая нынешний расклад сил, но Клементу нужен этот глоток свежего воздуха, чтобы доказать миру своё величие.


>>> Босс среди боссов, или Самый титулованный игрок в Dota

Если раньше он мог себе позволить роскошь выдёргивать лучших игроков из составов, лишь поманив их пальцем, то сейчас ситуация изменилась. Состав Team Secret скорее всего останется неизменным или же обойдётся точечной заменой, так как Клемент рискует банально не найти лучших исполнителей в межсезонье. Да и количество желающих после слов Envy, подтвержденных w33, MiSeRy, UNiVeRSe и другими, поубавилось. Кажется, Puppey осознал, что причина неудач может крыться не только в других, но и в нём самом. Он платил и продолжает платить по счетам за промахи прошлого. Он готов меняться, чтобы исполнить свою мечту — стать первым игроком в истории Доты, который станет обладателем чемпионского Аегиса во второй раз. Он сможет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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