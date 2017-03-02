Добро пожаловать в РФПЛ. Новички лиги в FIFA 17

Сразу оговоримся, что про некоторые трансферы написать не получилось по объективным причинам — например, бразильца Эрнани, которого купил «Зенит», просто нет в игре, а значит показать или оценить его было невозможно. Поэтому, если у вас возникнет во время чтения вопрос «А где этот?», знайте — не все так просто.
Иван Пауревич («Уфа»)
Иван Пауревич
Статный (194 см) хорват Иван Пауревич уже играл за «Уфу», но минувшим летом решил уйти в английский клуб «Хаддерсфилд Таун». Там у мощного полузащитника не заладилось, и он вернулся в российский клуб, за который заключил контракт на 3,5 года. Иван из тех футболистов, который играют неброско, но надежно, поэтому не сомневаемся, что он поможет уфимскому клубу во второй части чемпионата. В FIFA 17 Пауревич имеет средние характеристики для «серебряного» игрока — можно выделить его силу и 4 звезды на владении слабой ногой. В остальном — ничем не впечатляющий опорный полузащитник.
Иван Иванов («Арсенал» Тула)
Иван Иванов
Болгарский защитник, друг Бориса Ротенберга и Кристофера Самба, тоже раньше выступал в России — в составе владикавказской «Алании». Затем Иванов немало поколесил по Европе, стал чемпионом Болгарии, Сербии и Швейцарии, а последним клубом, где он выступал, был греческий «Панатинаикос». Для «серебряной» карточки у Иванова вполне годные показатели — довольно высокая (для центрального защитника такого уровня) скорость, защитные и физические навыки. Конечно, в РФПЛ есть немало игроков покруче, но болгарин для своего рейтинга (71) вполне неплох.
Виктор Классон («Краснодар»)
Виктор Классон
Шведский полузащитник уже отметился забитым мячом в составе краснодарского клуба, поразив ворота «Фенербахче» в Лиге Европы. В FIFA 17 желающим повторить подвиг Классона придется непросто. К сожалению, в игре Виктор — ничем не примечательный атакующий полузащитник совсем без сильных сторон. Впрочем, если карьера Классона в «Краснодаре» будет складываться так же, как и началась, то мы можем надеяться, что уже в FIFA 18 EA Sports значительно обновят игровые характеристики шведа.
Стофире Сунзу («Арсенал» Тула)
Стофире Сунзу
Замбийский защитник к своим 27 годам успел поиграть во Франции и Китае, остановить Дидье Дрогба в финале Кубка Африки и полюбить печенье. Поговаривают, что им даже интересовался лондонский «Арсенал», но в итоге он оказался в тульском. Судя по характеристикам в FIFA 17, Сунзу — неплохой центральный защитник для своего рейтинга. Он умеет главное: отнимать мяч, толкаться и довольно быстро бегать. Большего от серебряной карточки с рейтингом 72 и требовать глупо.
Боян Йокич («Уфа»)
Боян Йокич
Словенский левый защитник в реальном футболе до недавних пор выступал за «Вильярреал», но проиграл соперничество испанцу Косте. Также 30-летний игрок за свою карьеру поиграл за «Сошо», «Кьево» и еще несколько середняков ведущих европейских чемпионатов — не самый плохой послужной список.
EA Sports за довольно ровную карьеру наградила Йокича в FIFA 17 золотой карточкой с рейтингом 76 и приличными характеристиками. Но вот незадача: забыла (или не знала) про его трансфер в Россию. Поэтому, болельщики «Уфы», в футболке любимого клуба вы увидите Йокича только в FIFA 18.
Луис Адриано («Спартак»)
Луис Адриано
Бразильский форвард — одно из главных приобретений всего российского первенства в зимнее трансферное окно. Нападающий сделал себе имя в Европе в составе донецкого «Шахтера», а затем выступал за итальянский «Милан». Сейчас Адриано приехал в Россию, чтобы помочь «Спартаку» стать чемпионом. В FIFA 17 у бразильца довольно средние для «золотой» карточки показатели, но EA Sports верят в игрока. Поэтому наградили зимой Луиса Адриано специальной карточкой Ones to Watch с динамическими показателями. Если нападающий будет хорошо играть за «Спартак» и попадать в команды недели в FIFA 17, его внутриигровые показатели будут расти.
Бранислав Иванович («Зенит»)
Бранислав Иванович
Знаменитый сербский защитник — пожалуй, самый громкий трансфер зимы. Иванович давным-давно выступал за московский «Локомотив», а потом переехал в Лондон, где играл за «Челси». Несмотря на то, что Ивановича можно без оговорок назвать игроком мирового уровня, в последних выпусках FIFA он не пользовался популярностью. Главная причина: невысокая скорость для крайнего защитника. Надеемся, что Мирча Луческу в «Зените» будет использовать в центре обороны, тогда и в игре у нас есть возможность дождаться обновленной карточки Ивановича на новой позиции.