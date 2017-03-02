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175 лет назад 2016
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Чемпионат России трансферы РФПЛ FIFA 17
Фото: fckrasnodar.ru
Текст: Андрей Загудаев

Добро пожаловать в РФПЛ. Новички лиги в FIFA 17

Как EA Sports оценила новичков РФПЛ в FIFA 17 — от Бранислава Ивановича до Стофира Сунзу.
2 марта 2017, четверг. 16:05. Киберспорт
В конце февраля в РФПЛ закрылось трансферное окно.
Почти все клубы лиги за зимний период совершили немало сделок, но большинство из них были внутри лиги. Лишь некоторые из команд решились зимой пригласить новичков из других чемпионатов — большинство переходов состоялись все-таки внутри первенства. Мы решили взглянуть, как новых для лиги футболистов оценивает компания EA Sports в своем футбольном симуляторе FIFA 17.

Сразу оговоримся, что про некоторые трансферы написать не получилось по объективным причинам — например, бразильца Эрнани, которого купил «Зенит», просто нет в игре, а значит показать или оценить его было невозможно. Поэтому, если у вас возникнет во время чтения вопрос «А где этот?», знайте — не все так просто.

Иван Пауревич («Уфа»)

Иван Пауревич

Иван Пауревич


Статный (194 см) хорват Иван Пауревич уже играл за «Уфу», но минувшим летом решил уйти в английский клуб «Хаддерсфилд Таун». Там у мощного полузащитника не заладилось, и он вернулся в российский клуб, за который заключил контракт на 3,5 года. Иван из тех футболистов, который играют неброско, но надежно, поэтому не сомневаемся, что он поможет уфимскому клубу во второй части чемпионата. В FIFA 17 Пауревич имеет средние характеристики для «серебряного» игрока — можно выделить его силу и 4 звезды на владении слабой ногой. В остальном — ничем не впечатляющий опорный полузащитник.

Иван Иванов («Арсенал» Тула)

Иван Иванов

Иван Иванов


Болгарский защитник, друг Бориса Ротенберга и Кристофера Самба, тоже раньше выступал в России — в составе владикавказской «Алании». Затем Иванов немало поколесил по Европе, стал чемпионом Болгарии, Сербии и Швейцарии, а последним клубом, где он выступал, был греческий «Панатинаикос». Для «серебряной» карточки у Иванова вполне годные показатели — довольно высокая (для центрального защитника такого уровня) скорость, защитные и физические навыки. Конечно, в РФПЛ есть немало игроков покруче, но болгарин для своего рейтинга (71) вполне неплох.

Виктор Классон («Краснодар»)

Виктор Классон

Виктор Классон


Шведский полузащитник уже отметился забитым мячом в составе краснодарского клуба, поразив ворота «Фенербахче» в Лиге Европы. В FIFA 17 желающим повторить подвиг Классона придется непросто. К сожалению, в игре Виктор — ничем не примечательный атакующий полузащитник совсем без сильных сторон. Впрочем, если карьера Классона в «Краснодаре» будет складываться так же, как и началась, то мы можем надеяться, что уже в FIFA 18 EA Sports значительно обновят игровые характеристики шведа.

Стофире Сунзу («Арсенал» Тула)

Стофире Сунзу

Стофире Сунзу


Замбийский защитник к своим 27 годам успел поиграть во Франции и Китае, остановить Дидье Дрогба в финале Кубка Африки и полюбить печенье. Поговаривают, что им даже интересовался лондонский «Арсенал», но в итоге он оказался в тульском. Судя по характеристикам в FIFA 17, Сунзу — неплохой центральный защитник для своего рейтинга. Он умеет главное: отнимать мяч, толкаться и довольно быстро бегать. Большего от серебряной карточки с рейтингом 72 и требовать глупо.

Боян Йокич («Уфа»)

Боян Йокич

Боян Йокич


Словенский левый защитник в реальном футболе до недавних пор выступал за «Вильярреал», но проиграл соперничество испанцу Косте. Также 30-летний игрок за свою карьеру поиграл за «Сошо», «Кьево» и еще несколько середняков ведущих европейских чемпионатов — не самый плохой послужной список.


EA Sports за довольно ровную карьеру наградила Йокича в FIFA 17 золотой карточкой с рейтингом 76 и приличными характеристиками. Но вот незадача: забыла (или не знала) про его трансфер в Россию. Поэтому, болельщики «Уфы», в футболке любимого клуба вы увидите Йокича только в FIFA 18.

Луис Адриано («Спартак»)

Луис Адриано

Луис Адриано


Бразильский форвард — одно из главных приобретений всего российского первенства в зимнее трансферное окно. Нападающий сделал себе имя в Европе в составе донецкого «Шахтера», а затем выступал за итальянский «Милан». Сейчас Адриано приехал в Россию, чтобы помочь «Спартаку» стать чемпионом. В FIFA 17 у бразильца довольно средние для «золотой» карточки показатели, но EA Sports верят в игрока. Поэтому наградили зимой Луиса Адриано специальной карточкой Ones to Watch с динамическими показателями. Если нападающий будет хорошо играть за «Спартак» и попадать в команды недели в FIFA 17, его внутриигровые показатели будут расти.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Бранислав Иванович

Бранислав Иванович


Знаменитый сербский защитник — пожалуй, самый громкий трансфер зимы. Иванович давным-давно выступал за московский «Локомотив», а потом переехал в Лондон, где играл за «Челси». Несмотря на то, что Ивановича можно без оговорок назвать игроком мирового уровня, в последних выпусках FIFA он не пользовался популярностью. Главная причина: невысокая скорость для крайнего защитника. Надеемся, что Мирча Луческу в «Зените» будет использовать в центре обороны, тогда и в игре у нас есть возможность дождаться обновленной карточки Ивановича на новой позиции.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Боян Йокич Бранислав Иванович Луис Адриано FIFA 17
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