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175 лет назад 2016
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Обзор лучших фрагов группового этапа IEM Katowice 2017
Текст: Кирилл Овсянников

Virtus.pro выбывает, но не сдаётся. Лучшие моменты групп на IEM

Звёзды CS 1.6 уничтожают оппонентов и в CS:GO: меткий финский парень Allu, задумчивый датчанин Karrigan и польский сорвиголова NEO.
3 марта 2017, пятница. 15:15. Киберспорт
Финал турнира Intel Extreme Masters по Counter-Strike: Global Offensive, проходящий в эти дни в польском городе Катовице, добрался до стадии плей-офф. Выдав целую серию захватывающих матчей и сохраняя до последнего интригу в одной из двух турнирных групп,
соревнования сильнейших киберспортсменов мира запомнились и несколькими яркими моментами.

Мы отобрали три наиболее впечатляющих игровых момента, в которых звёзды CS:GO блеснули своими талантами.

Karrigan против Immortals


Датский легионер FaZe Clan Финн «karrigan» Андерсен в последнее время редко попадает на первые полосы со своими «хайлайтами». Его роль в команде совсем не та, что была в много лет назад в эпоху Counter-Strike 1.6. Однако, даже находясь в тени своего товарища Николы «NiKo» Ковача, датчанин может раз-другой порадовать своих болельщиков. Вот и на карте de_train против Immortals Андерсен оформил 4 фрага со снайперской винтовки.

>>> Три истории к финалу в Катовице

Allu против Ninjas in Pyjamas


Алекси «allu» Ялли известен своим высоким уровнем мастерства ещё со времён Counter-Strike 1.6. Игрок FaZe неплохо показал себя по ходу группового этапа IEM Katowice 2017, а в матче против шведов NiP стал героем собственной команды в пистолетном раунде в защите, оформив «эйс» (в одиночку убил всю команду противника). Примечательно, что финн сделал пять хедшотов (выстрелов в голову).

Neo против Cloud9


Самым ярким эпизодом группового раунда стал момент в исполнении Филипа «NEO» Кубски. Пускай Virtus.pro с треском провалилась на домашнем для себя турнире и показала самую невзрачную игру в этом году, однако легендарные поляки даже в худшей ситуации могут сотворить подвиг. В Катовице это сделал NEO, который смог взять практически безнадёжный раунд один против четырёх игроков Cloud9. Стоит отметить, что последние два убийства были сделаны поляком всего с одним очком здоровья.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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