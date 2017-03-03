Virtus.pro выбывает, но не сдаётся. Лучшие моменты групп на IEM

Мы отобрали три наиболее впечатляющих игровых момента, в которых звёзды CS:GO блеснули своими талантами.
Karrigan против Immortals
Датский легионер FaZe Clan Финн «karrigan» Андерсен в последнее время редко попадает на первые полосы со своими «хайлайтами». Его роль в команде совсем не та, что была в много лет назад в эпоху Counter-Strike 1.6. Однако, даже находясь в тени своего товарища Николы «NiKo» Ковача, датчанин может раз-другой порадовать своих болельщиков. Вот и на карте de_train против Immortals Андерсен оформил 4 фрага со снайперской винтовки.
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Allu против Ninjas in Pyjamas
Алекси «allu» Ялли известен своим высоким уровнем мастерства ещё со времён Counter-Strike 1.6. Игрок FaZe неплохо показал себя по ходу группового этапа IEM Katowice 2017, а в матче против шведов NiP стал героем собственной команды в пистолетном раунде в защите, оформив «эйс» (в одиночку убил всю команду противника). Примечательно, что финн сделал пять хедшотов (выстрелов в голову).
Neo против Cloud9
Самым ярким эпизодом группового раунда стал момент в исполнении Филипа «NEO» Кубски. Пускай Virtus.pro с треском провалилась на домашнем для себя турнире и показала самую невзрачную игру в этом году, однако легендарные поляки даже в худшей ситуации могут сотворить подвиг. В Катовице это сделал NEO, который смог взять практически безнадёжный раунд один против четырёх игроков Cloud9. Стоит отметить, что последние два убийства были сделаны поляком всего с одним очком здоровья.