Король и Принц. Лучший дуэт китайской Дота-сцены

Возвращение короля

«Я плачу не потому, что мы проиграли. Я плачу, потому что подвёл своих поклонников», — написал rOtk после матча.

Наследный принц

«Когда я смотрю игру от его лица, мне кажется, что для него всё происходит как в замедленной съёмке. Ну не может человек так быстро реагировать!» — восхищались им комментаторы на The International 5, когда в матче против Cloud 9 fy практически в одиночку расправился со всеми соперниками.

Как-то один из фанатов написал: «Это юный парень со стилем игры, с которым никто не сравнится. Я сохраню этого парня. И когда в вас появится прежняя страсть, я верну вам лучшего VG.fy».

Финал SL i-League по Dota 2 в Шанхае. Игроки VG.J сидят перед огромным «домашним» залом, битком забитым фанатами в серо-зелёных шарфиках и с табличками. Во время драфта оператор показывает, вызывая волну аплодисментов. Капитан что-то быстро говорит, почти срывается на крик и так живо жестикулирует, что товарищи по команде иногда рефлекторно отстраняются. Камера меняет план. Сразу за ним сидит спокойный сосредоточенныйи смотрит куда-то вдаль, чуть приподняв подбородок. Он поворачивает голову, произносит короткую фразу — rOtK успокаивается и нажимает на кнопку. Они не выиграют тот финал, Team Liquid слишком сильна. Но дадут всем понять, кто король и принц китайской Доты действительно вернулись.В Китае rOtk называют «Старый капитан», хотя ему только 24 года. Просто кажется, что на соревновательной сцене он был всегда. Он громче всех кричит в кабинке, даёт самые интересные интервью, в которых рассказывает практически о чём угодно. Кроме, может быть, подробностей старта собственной карьеры.Семья не слишком обрадовалась увлечению бойкого мальчишки. Родные со стороны отца просто отвернулись от него. Единственным человеком, кто поддерживал мечту и стремления Фана, стала бабушка. Даже сейчас, когда пришёл успех, а все сложности остались позади, он со слезами благодарности вспоминает её помощь. А отец возобновил с ним общение, только когда rOtk добился серьёзных успехов.Первые официальные игры Фан сыграл под ником XB. Результаты были плачевными, так что он решил начать новую жизнь и вернуться со свежими силами и новым никнеймом. Так и появился rOtk — Return of the King — Возвращение Короля.В 2011 году об эмоциональном оффлейнере узнали за пределами Китая — Сю «Burning» Жилей пригласил его играть в Team DK, одну из сильнейших команд региона. Победа за победой, состав закреплялся в топе Китая и мира, повторяя подвиги EHOME и диктуя собственную мету.Они должны были попасть на первый The International, но из-за смены состава и проблем с паспортами лишились этой возможности.Рядом со своими коллегами rOtk временами выглядел неумехой. Умирал в самый ответственный момент или отставал от команды. Зато отлично поднимал командный дух своими криками и серьезно бил по настрою противников, когда на турнирах ещё не было звуконепроницаемых кабинок.«Вы вообще умеете играть в эту игру? Хотите кого-то убить? Давайте, подходите по одному! Куда же ты убегаешь? Кто вы там? Вице-чемпионы мира? Мне не понадобится ни одного артефакта, чтобы убить тебя!» — rOtk кричал в сторону соперников, даже если между ними была огромная сцена или полный зал.Это было даже не для них, это для своих партнёров по команде. Те подхватывали крики и практически подпрыгивали на стульях, колотя кулаками по столу.Фану и всем DK сложно дался переход в Dota 2 . Результаты серьёзно упали, а выступление на втором The International он считает одним из самых отвратительных в своей карьере, хотя команда заняла там 4-е место. Потому что для него важны не призовые и итоговая строчка в таблице, а понимание того, что сделал всё для победы на турнире.Но rOtk никогда не сдавался. По нему серьёзно бьют поражения, но каждое из них он воспринимает как ещё один повод стать сильнее. Так его научил лучший друг, Burning. Да и печалит его не столько проигрыш, сколько то, что он посмел разочаровать поклонников. После разгромного поражения в финале DSL он шёл по залу, не поднимая глаз. Было стыдно смотреть в лицо людям, которые кричали: «Мы верим в вас». Оставалось только прятать слезы.Фан никогда не был идеальным игроком или безупречным стратегом. Даже на The International 4, где он привёл команду ко второму месту, rOtk постоянно припоминали его ошибки. Но он всегда был моральным и психологическим центром каждого состава, в котором присутствовал. В любой команде он поддерживал каждого из своих игроков, составлял графики тренировок, брал на себя часть обязанностей менеджера и тренера. Он выстраивал систему вокруг себя. Своими руками.ROtk сыграл в пяти китайских организациях, был капитаном почти десятка команд и съездил на шесть турниров от Valve. Он занимал последние места в квалификациях и уверен, что был в одном пике от победы на The International. Поэтому ему так доверяют в Китае и так верят его опыту.«Он знает об этой игре всё. Как быть лучшим, как быть последним, как уходить и как возвращаться. Он заслуживает того, чтобы стать чемпионом», — слова Burning.ROtk обожают на западе за его агрессию и эмоциональность. Он предлагалпоцеловать его в задницу и называет Кайла «swidlemelonzz» Фридмана исключительно «этот сумасшедший капитан». Фан пытается говорить на английском во время интервью и без переводчика отвечает на простые вопросы. А ещё он искренне уважает каждого из своих партнёров по команде, даже если только что кричал на него во весь голос. Идеальная смесь.Фан дважды говорил о желании уйти из киберспорта. Или хотя бы сделать перерыв, чтобы отдохнуть и решить, хочет ли он возвращаться. В 2015 году его терпения хватило на полгода. На rOtk произвели впечатление новички CDEC на DAC, которым он хотел помочь. В итоге сам решил вернуться и оказался в EHOME. После The International 6 он снова заговорил о возможном уходе, но взял под опеку новый состав VG, получивший поддержку Джереми Лина. Благодаря Фану поклонники в Китае дождались воссоединения легендарной пары саппортов, Сю «Fy» Линсена и Лю «Fenrir» Чао, которым он когда-то впервые показал чемпионат мира.Внешне Fy кажется полной противоположностью rOtk. Спокойный, рассудительный миловидный парень, за которым толпами бегают фанатки что на Востоке, что на Западе. Он сдержан во время интервью, скромно улыбается, когда кто-то говорит о его заслугах, и всегда готов принять критику. Менеджер Vici Gaming назвал его «Тотти + Мальдини от киберспорта» и символом всей команды.Изначально fy в Китае знали, как умелого игрока в публичных матчах, который играл на позиции керри, иногда перебираясь на среднюю линию. Он числился в нескольких полулюбительских составах, но всегда старался пробиться повыше. Поэтому, когда ему в 2012 году предложили место саппорта в новой организации Vici Gaming, он не стал ломаться и легко пошёл на смену роли. Как оказалось, руководство VG давно следило за талантливым парнем. Их даже не смущало, что тот ни разу не открывал Dota 2 . Их попытки завербовать fy сравнивали с китайской легендой о генерале, который трижды приходил к стратегу и смиренно ждал, когда тот сможет принять его и помочь выиграть войну.Впрочем, дебют у команды не слишком задался. VG не смогла пройти квалификацию на The International 3, пережили несколько перестановок, а из начального состава в пятёрке остались только Fy и Fenrir — вокруг них организация строила игру.Но не благодаря таланту игрока поддержи об Fy всерьёз заговорили на Востоке и Западе. В середине 2013 года он принял участие в турнире 1 на 1 RedBull eSports Champions League, потому что играл в VG на первой позиции. На новичка смотрели с усмешкой, а он обошёл сначала, потом Burning, а потом своего товарища по команде. И в итоге получил звание лучшего мидера Китая, хотя на средней линии и не играл.«Это не слишком важно для меня. Да и мне просто повезло. Cty играет намного лучше меня», — скромно отметил fy в интервью после турнира.После этого в Китае к нему привязалось прозвище Принц. Свою роль сыграло не только природное очарование игрока, но и совпадение фамилий. Его, как и Burning, зовут Сю, а раз легендарный керри это император, то талантливый новичок станет его наследным сыном. Именно ему прочат занять место на троне восточной Доты, и для его воспитания Император послал своего лучшего друга — rOtk. Параллелей очень много, и каждый новый трансферный период превращается в следующую страницу истории о Принце fy.Своё право на это звание Линсен оправдал сполна. Он стал чемпионом нескольких крупных турниров и добрался до второго места на своём первом The International. В течение уже трёх лет его считают лучшим саппортом Китая, особенно если речь идёт об игре на Rubick.Его тандем с Fenrir стал эталоном взаимодействия дуэта героев поддержки. А ещё примером настоящей дружбы, которая не заканчивается, даже если игроки оказались в разных командах. Fenrir старше Линсена на несколько лет, так что заботится о нём как о младшем брате.В марте 2016 года Fy решил, что уже в силах и сам взять опеку над молодыми игроками. Он принял решение перейти во второй состав Vici Gaming и поиграть с новичками профессиональной сцены. В предыдущих командах он всегда находился на границе столкновения мнений, а сейчас смог все взять в свои руки. На первом же LAN-финале fy привел VG.R к чемпионству, опираясь на опыт своего тренера Mikasa.Затем посыпались поражения, а вместе с ними тонны критики и обвинений со всех сторон. На чемпионате мира Vici Gaming.Reborn выбыла одной из первых, потому что играла в неполном составе. Fy обвиняли в плохой игре, в неправильных решениях, в провальных драфтах, хотя выбором героев (пиками) занимался уже не он. На всё это он отвечал стойким молчанием и короткими фразами «мы будем работать над собой». Но после поражения на MDL в октябре 2016 года даже этот молчаливый парень сорвался:«Я не знаю, когда это началось, но обвинить меня во всем — стало единственно правильным выбором. Когда я захожу на сайт или форум, чтобы посмотреть, что пишут о нас, что причиной наших поражений всегда был я. А если мы побеждаем, то я единственный, кто ничего для этого не сделал. Хотя мне казалось, что я один из лучших игроков состава».Тогда он написал, что не хочет продлять контракт с Vici Gaming. Раз организации и ее поклонникам не нравится то, как он играет и что он делает для команды, не стоит терпеть друг друга. Остальные турниры в составе VG.J Линсен доиграл, чтобы избежать проблем и штрафов.Его контракт с VG закончился в декабре 2016 года. Через пару недель Vici Gaming объявила, что под флагом ее нового состава VG.J она объединит старых друзей — rOtk, Fenrir и fy, которые давно понимают друг друга без слов. Линсену теперь не нужно кого-то учить и заботиться о стратегиях, этим займется «старый капитан». Он же снова может посвятить себя игре, а поклонники замерли в ожидании атаки от лучшего дуэта саппортов и новых чудес от fy-GOD на Rubick.«Они сошлись, вода и камень...». Со стороны это действительно кажется историей об fy и rOtk. Всё ещё юный и в чём-то неопытный саппорт учится у капитана, а тот в ответ заряжает своей неуемной энергией. Хладнокровный fy уравновешивает вспыльчивого rOtk, не позволяя эмоциям управлять командой. Когда они выходят на сцену, Фан дурачится, а Линсен стоит в стороне, скрестив руки на груди. Когда садятся за компьютеры, rOtk машет руками, что-то объясняя игрокам, а fy помогает принять взвешенное решение. Но когда дело доходит до игры, они становятся командой.За два месяца в новом составе VG.J выиграли две региональные квалификации и заняли второе место на своем первом международном турнире. Теперь они снова готовы покорять чемпионаты от Valve. А фанаты ликуют: Король действительно вернулся, а Принц fy сохранил в себе того самого парня, с которым никто не мог сравниться.