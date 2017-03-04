Вошёл: и Пробка в потолок. Анонсирован новый персонаж для HotS

Во время чемпионата по Heroes of the Storm на Intel Extreme Masters компания Blizzard анонсировала нового персонажа. Он выглядит точь-в-точь как зонд из StarCraft 2. В своё время в сообществе базового юнита расы протоссов прозвали Пробкой. В HotS ему дали куда более загадочное имя — Пробиус.Отважный и трудолюбивый робот — специалист дальнего боя, способный моментально нанести сильный урон. Пробиус умеет строить на карте пилоны и фотонные пушки (здания протоссов в StarCraft 2). Единственный ощутимый недостаток — он быстро помирает.Способности:• «Вызвать пилон» — позволяет обозревать окружение и создаёт энергетическое поле, быстро восстанавливающее ману Пробиуса.• «Фотонная пушка» — пушка размещается в пределах энергетического поля пилона и в течение времени существования наносит урон всем ближайшим противникам.• «Разрушительный импульс» — Пробиус выпускает сгусток энергии, который летит по прямой и наносит урон всем противникам на своём пути.• «Пространственный разлом» — временно замедляет противников. При контакте с «разрушительным импульсом» взрывается, нанося урон ближайшим противникам.Героические умения героя бывают двух типов: «перегрузка пилонов» и «нуль-барьер». В первом случае энергетические щиты пилонов становятся больше. Здания также атакуют противников в течение 10 секунд. Во втором — Пробиус устанавливает барьер. Это длится четыре секунды, серьёзно замедляет вражеских персонажей и наносит небольшой урон.Вместе с новым героем разработчики выпустят обновление. Оно затронет текущий функционал игры. В первую очередь, это коснётся верхней панели. Теперь пользователям будет проще понять, кто ещё жив в команде, сколько времени осталось до возрождения персонажа и перезарядки его умений, какие героические способности выбрали пользователи во время матча и многое другое.В HotS также вернётся отображение игроков, находящихся «в ударе». Портреты игроков, героев и панели в статистике будут подсвечиваться как в Overwatch. Подобная функция существовала раньше и в HotS, но со временем разработчики убрали её, так как она засоряла интерфейс. Несмотря на это, авторам нравилась возможность отмечать геймеров по ходу матча.Другим приятным улучшением станет обновление системы оповещения убийств. Оно коснётся как отдельных убийств, так и целой серии. Кроме того, создатели HotS сделают интерфейс и прочие визуальные фишки компактнее и изящнее. Изменятся вкладки статистики и талантов на экране результатов. В общем, «раком» от этого вы быть не перестанете, но ощущения от игры обещают другие.Разработчики планируют вскоре добавить персонажа вместе с крупным обновлением на тестовый сервер. 15 марта Пробиус появится в игре.После просмотра пародийного ролика студии Carbot Animations вы поймёте, почему не стоит недооценивать Пробку.