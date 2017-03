Размер имеет значение. Профессиональные дотеры о рейтинге MMR

Минимальный порог профессионала

Значение MMR в командной игре

Секрет успеха

История Excalibur

Размер имеет значение

Спокойствие, только спокойствие

Рейтинг за деньги или деньги за рейтинг

Тысячи постов на форумах, сотни мемов и бесчисленное количество нервных срывов. Грёзы, пот, иногда даже слёзы. Показатель рейтинга MMR — самая животрепещущая тема в Dota 2 . Ежедневно миллионы игроков по всему миру лезут из кожи вон, чтобы поднять свой одиночный рейтинг до желаемой отметки. В то время как одним удаётся успешно карабкаться по лестнице и пробиваться в мировую таблицу лидеров, другие топчутся на одном месте и сетуют на плохую систему подбора союзников. Всё, что надо знать об MMR — из уст профессиональных игроков.«Любой профессиональный игрок должен иметь хотя бы 7K MMR, а выше 8 тысяч уже действительно не особо имеет значение», — говорит игрок сложной линии Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык. Действительно, на современной «Дота»-сцене большинство игроков имеют одиночный рейтинг свыше 7 тысяч. Даже в таблице лидеров европейского дивизиона последняя строчка, 200-я позиция, обозначена показателем 7200 очков. Тем не менее есть профессионалы, чей рейтинг находится ниже порога 7K MMR, и это вовсе не мешает им добиваться успеха в командных выступлениях. Достаточно вспомнить «твит» бывшего игрока TnC Pro Team Джимми «DeMoN» Хо перед игрой с OG на The International 2016. Тогда филиппинцы оставили у разбитого корыта двукратных чемпионов мэйджора, продемонстрировав, что наличие 9К MMR не гарантирует победу.«Большинство молодых ребят думает, что MMR имеет значение, и во многом они играют ради того, чтобы поднять его. Однако в действительности MMR в командной игре имеет значение очень маленькое», — заявляет один из самых титулованных игроков в Dota 2 Данил «Dendi» Ишутин. Долгое время игрока средней линии Natus Vincere критиковали за небольшие показатели одиночного рейтинга, но всего за две недели при большом желании и достаточном количестве времени он сумел подняться с 7.3K до 8K, доказав сообществу свою правоту.«С другой стороны, что MMR означает, так это количество сыгранных игр; затраты времени на Dota 2 ; старание человека. Потому что поднимать MMR — это не так просто. Всё зависит от количества игр, просто сколько вы играете. И вот тут уже можно сказать, что MMR влияет, потому что вы играете много, соответственно будете какие-то определенные вещи делать на автомате. У вас будет больше места для принятия решений по игре. Тем самым вы будете отличаться от игрока, который ниже вас по показателю MMR. Но командная «Дота» — она другая».Разделяет мнение Dendi и один из самых сильных игроков матчмейкинга Амер «Miracle-» аль-Баркави, который первым в мире покорил отметку в 9 тыс. очков одиночного рейтинга: «Мне кажется, что надо вкладывать как можно больше усилий — невероятно много играть, чтобы добиться успеха. Проще говоря, играйте очень много и придёте к успеху. Я пришёл к этому, когда застопорился на 6.2K, и c тех пор играл значительно большее количество матчей». Получается, что показатель MMR игроков не является определяющим в командных соревнованиях, но тем не менее остаётся едва ли не единственным способом для подающих надежды игроков из паблика заявить о себе на весь мир. В свою очередь, Miracle- признаёт, что игроки с высоким рейтингом вносят свою лепту в развитие «Дота»-сцены: «Думаю, MMR — хороший показатель. В конце концов, да, это всего лишь цифры, но они имеют значение. Потому что если ты игрок с высоким MMR, твои индивидуальные навыки хороши и ты имеешь много опыта. И ты можешь принести его в соревновательную «Доту».Обращать внимание на игроков из таблицы лидеров профессиональные команды стали в 2014 году. Тогда европейский состав Fnatic нуждался в замене и бросил свой взор на одного из лидеров европейской таблицы одиночного рейтинга Стива «Excalibur» Йе. Вместе с ним коллектив успешно выступил на ESL One Frankfurt, и многие паберы восприняли это как сигнал к действию. Омар «w33» Оливи, который первым в мире покорил вершину в 8K MMR, признавался, что эта история вернула ему вдохновение для гонки за первенство в таблице лидеров дивизиона по одиночному рейтингу: «История Xcaliburа — для меня это мотивация, я сделаю всё необходимое, чтобы играть в топовом коллективе». Румынский игрок сдержал своё обещание и уже имеет за спиной победы на The Shanghai Major, вице-чемпионство The International 2016, трофей ESL One Genting 2017 и другие награды. Многие игроки, которые сейчас сражаются на международных турнирах и являются кумирами фанатов, пришли из матчмейкинга, вдохновившись историей Excalibur.В начале февраля малайзийский игрок Team Secret Джен «MidOne» Йек Най стал первым игроком из Юго-Восточной Азии, который достиг показателя 9K MMR. К слову, он был первым и в гонке за 8 тысяч очков одиночного рейтинга в своём дивизионе. Передовые позиции в таблице лидеров дали ему шанс заявить о себе на профессиональной сцене, и он успешно справился. Сейчас Джен не скрывает того, что гордится своим упорным трудом, и презирает тех, кто заявляет, что MMR — всего лишь цифры.«О бесполезности MMR для профессионального игрока говорят только те, кто не достиг высоких результатов. Те, у кого есть 8000 или 9000 рейтинга, редко заявляют о его ненадобности, ведь они потратили немало времени и сил, чтобы подняться выше по таблице рейтинга. С другой стороны, если у тебя 9000, то в игре противники будут больше опасаться и, возможно, банить некоторых героев конкретно против тебя. Это не всегда решает исход матча, но в некоторых случаях может стать решающим фактором при выборе героев. Считаю, что MMR – это показатель силы воли игрока. Неважно, насколько легко или трудно тебе побеждать в одиночных играх, без силы воли ты никогда не дойдёшь до отметки в 9K!»MidOne открыто гордится своим рейтингом, а также тем, что по этому показателю он опережает остальных участников команды. Вместе с тем игрок признаёт, что это накладывает на него особую ответственность за результаты всего коллектива.Каждый, кто частенько проводит время за игрой в «Доту», знает, как порой трудно сдерживать свои эмоции, когда в команде появляются чрезмерно негативно настроенные личности. Многие полагают, что воля случая более благосклонна к игрокам с высоким рейтингом, но это не так. Они также имеют дело с этим повседневным явлением. Когда преградой для поднятия рейтинга выступают такие личности, стоит прислушаться к советам от Амера «Miracle-» аль-Баркави: «Нужно много говорить с союзниками и стараться не впадать в уныние. Не выливайте злость. Старайтесь изо всех сил, и у вас всё получится. Если они не унимаются, то я просто игнорирую их. Если такие люди играют за меня, то, как я считаю, задача остальной команды — сыграть очень хорошо, так как с тиммейтами в тильте очень непросто победить. Лучшее решение — поговорить с ними, убрать этот негатив, иначе придётся очень непросто».Где MMR, там всегда интересно. Чемпион The International 2014 в составе Newbee Чэнь «Hao» Чжихао однажды поведал о том, что одолжил на время свой аккаунт владельцу организации. По возвращении оказалось, что одиночный рейтинг упал на 120 очков. Чтобы принести свои извинения за нанесённый ущерб, тот подарил игроку новенький iPhone 7. Весьма неплохая сделка.Регион Юго-Восточной Азии всегда отставал по средним показателям одиночного рейтинга от своих конкурентов. В начале прошлого года владелец крупнейшей филиппинской киберспортивной организации Mineski Рональд «Rhom» Робинс заявил, что будет выплачивать ежемесячно по $ 300 стипендиальных пяти филиппинским игрокам, чей рейтинг будет выше 7 тысяч очков. Результат не заставил себя ждать, и уже через пару месяцев около двух десятков филиппинцев красовались в таблице лидеров.Однажды на популярном форуме Reddit появилась информация, что Эрик «747» Донг предлагал денежное вознаграждение своим оппонентам, чтобы покорить вершину в 8K MMR. Был подкуп или нет — дело второстепенное, так как на днях американец достиг 9 тысяч очков одиночного рейтинга и теперь возглавляет таблицу лидеров в Америке. Игрок и защитил свою репутацию, и получил приглашение в compLexity.Трудно сосчитать, скольким игрокам высокие показатели рейтинга стали билетом на большую сцену. И это прекрасно. Киберспорт открыт для каждого, кто обладает упорством, терпением, непоколебимым духом и волей к победе.