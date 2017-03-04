Не заработал — не пое(ха)л. О чём говорят приглашения на мэйджор

Чемпионское признание
Один раз чемпион — весь год чемпион. Valve наглядно показала, что даже средние результаты в течение прошедших месяцев не умаляют того, что ты смог одержать победу на главном турнире года. При этом продемонстрировала, что не сомневалась в необходимости пригласить Wings — инвайт «крылышкам» улетел первым, хотя на прошлом мэйджоре место они заняли последнее.
Что ж, выбор организаторов понятен. Не пригласи они Wings сейчас, The International в глазах зрителей и команд превратился бы в тот же мэйджор, только с призовым фондом в пять раз больше. К тому же чемпионы мира сохранили состав, а после победы на TI взяли ещё парочку титулов. Это даёт им право на несколько осечек в течение сезона.
Не стала Valve обесценивать и значимость самих мэйджоров. Ad Finem, которая не может похвастаться результатами после второго места в Бостоне, едет в Киев по прямой путёвке. Зрители и комментаторы негодуют, а Reddit из места воспевания греков превратился в форум по их уничижению.
Но если не пригласить AF сейчас, в новом сезоне эта ситуация обрастёт сторонними проблемами. Во-первых, на главных турнирах значимым оказалось бы только одно место. Зачем тогда все эти разборки, если задача выделить одну команду, да ещё и в single elimination? Во-вторых, команды, забравшиеся повыше на мэйджоре, начали бы избегать последующих турниров, чтобы случайно не испортить себе карму. Сторонние чемпионаты потеряли бы сильных участников, а зрители — возможность посмотреть интересные соревнования не только раз в четыре месяца.
Правда, не все считают, что это приглашение пойдёт Ad Finem на пользу.
Перевод: Муриэль «Kipspul» Хёйсман, аналитик: «А как насчёт другого непопулярного мнения? Приглашение Ad Finem плохо скажется на них в долгосрочной перспективе (недостаток давления и слабый результат в Киеве)».
СНГ без СНГ
«СНГ-мэйджор с одной СНГ-командой. Как так?» — главная претензия всех зрителей региона. Многие хотели бы посмотреть на знакомые команды на домашней сцене, но Valve рассудили, что результаты важнее географической принадлежности. Зал и без того будет забит.
На прямую путёвку от СНГ могла претендовать разве что Virtus.pro, набравшая силу перед бостонским турниром. Но на самом чемпионате VP поделили 5-8-е места, что еще не дает права на поездку, а после не смогли покорить организаторов результатами. Они не попали в финалы международных турниров и не засветились на региональных квалификациях, как сделали претенденты из других регионов.
Самые «оптимистично» настроенные зрители порадовались наличию СНГ-квалификации, которая обеспечила хотя бы одного участника от региона на киевской сцене. Зато именно им достанется вся любовь болельщиков (и вся ненависть в случае раннего вылета). Главное, чтобы зрители в Киеве после поражения команды из СНГ не перестали приходить на турнир.
Китайский мэйджор
Что бы ни происходило на турнирах от Valve, Китай всё равно едет на мэйджор огромной делегацией. На этот раз им достались три приглашения и ещё две квоты с квалификации. Сразу пять команд на чемпионате. В общем-то, никто бы не обратил на это внимание, если бы не плачевные результаты китайцев на прошедших турнирах. По словам статистика Бена «Noxville» Штайнхаузена, на мэйджорах после TI5 в среднем в топ-4 попадали 0,8 команд из Китая, а в топ-8 — 1,8. И это при участии пяти и более представителей региона!
На чемпионате в Бостоне пять из шести китайских команд заняли последние строчки. Шестая, кстати, прошла дальше, потому что играла со своими соотечественниками.
Сами игроки из Китая рассказывают, что не слишком ответственно относятся к этим чемпионатам. Все их силы направлены на The International, который пройдёт летом, а мэйджоры — это просто тестовая площадка для проверки готовности и стрессоустойчивости.
Вряд ли кто-то будет оспаривать заслуженность приглашений Wings, Newbee и VG.J, но стоит ли к ним добавлять еще две квоты с квалификаций?
Перевод: Сованн «Skim» Ким: «Что произойдёт, если Китай на самом деле выиграет мэйджор или войдёт в топ-2? Они получат восемь слотов?»
Не заработал — не пое(ха)л
«Faceless или TNC?» — задавались вопросом зрители и комментаторы, пытаясь предсказать, кто получит прямые приглашения на мэйджор. Со всеми путевками расклад был ясен, оставалось только понять, кого позвать из Юго-Восточной Азии. Правда, сам факт наличия двух квот из SEA-квалификации уже намекал, что всем придется побороться за поездку.
Перевод: Конрад «quantumpope» Джанзен: «Если Юго-Восточная Азия получила две квоты, то у них нет шансов на приглашение».
Valve сделали разумно. Они не стали выделять лучшие команды в регионах. Они выбрали лучшие команды в мире. А Faceless и TNC вряд ли могут по списку достижений соперничать с другими кандидатами. Филиппинцы могут похвастать победой на WESG — отличное достижение, если бы этот чемпионат не был национальным. Его правила отсекли большинство сильных соперников. Faceless успели отметиться на DotaPit, но третьей строчки на одном турнире без прочих заслуг оказалось мало. Хотя их сегодняшняя форма позволяет замахнуться на серьезные результаты. Но пока только через квалификацию.
Разочарование по-американски
В течение нескольких квалификаций в Америке Valve испытывала одни и те же проблемы: где набрать команды, которые не сменили состав и могут сразу попасть в региональную стадию? С задачей справлялись сравнительно успешно, разыскивая кандидатов в самых низах. Но нововведение этого сезона превратило ситуацию из необычной в комичную. В отборах в Южной Америке нашлось всего два кандидата на приглашение, а в Северной с трудом наскребли пять. Но так было до сегодняшней ночи.
Пока все строили планы на квалификации, Америка в очередной раз покорила всех своей неорганизованностью. Оказалось, что приглашенные Team Red на самом деле сменили состав после регистрации и теперь их нужно лишить квоты. А WanteD под предводительством Питера «PPD» Дагера просто объявили о роспуске команды, отдав свое место на милость Valve. Теперь в региональной квалификации в Северной Америке осталось три приглашенных команды… Немногим больше, чем у «младших братьев» из Перу и Бразилии.
Перевод: Габриэль «Lyrical» Круз, комментатор: «Ну что, открытые квалификации в Северной Америке будут насыщеннее, чем региональные в Южной».
Откровенно говоря, не доросла ещё Америка до разделения на две квалификации. Желание заработать на развивающемся рынке и избежать проблем с пингом понятно, но происходящее делает из региона настоящее посмешище. Почему бы просто не закрепить определённое количество приглашений за Южной и Северной Америкой и не предоставить им разные открытые квалификации? А проблем с пингом можно частично избежать нормальными прописанными правилами. Как-то же играли раньше американцы с европейцами!
Какими бы спорными ни были ситуации с инвайтами и малыми регионами, именно они позволяют понять в логику организаторов. В этот раз они доказали, что чемпионство на TI и отличный результат на мэйджоре — достаточные основания для приглашения. А регион твоей прописки абсолютно неважен, если речь идёт о прямой путёвке на турнир. Зато зрителей ждет крутой отборочный этап, где в СНГ и Европе команды будут драться за один слот, а Китай снова попробует перевернуть всё с ног на голову.