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175 лет назад 2016
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Репортаж с соревнований IEM по StarCraft 2 в Катовице
Текст: Георгий Ядвидчук

А зерги здесь тихие. Почему StarCraft 2 не мёртвая игра

Соревнования по StarCraft 2 проводятся в рамках IEM c 2012 года. В Катовице можно прочувствовать атмосферу самой популярной стратегии.
5 марта 2017, воскресенье. 13:30. Киберспорт
В небольшом зале нет свободных мест. Помещение очень похоже на кинотеатр, только со сценой, которая светится как новогодняя ёлка. На ней установлены две стеклянные будки, в которых ничего не слышно. Наверху большой экран, где показывают, как игроки из Европы и Кореи (преимущественно) борются за кубок, звание лучшего и $ 100 тыс. призовых, положенных за первое место. В самом помещении не показывают кино и не устраивают научных презентаций. Хотя каждый раз ждёшь, что сейчас кто-нибудь выйдет и начнёт рассказывать про квантовую гравитацию: атмосфера располагает. Вместо этого показывают студию, где джентльмены в костюмах объясняют, почему Ли «INnoVation» Шин Хёнг провернул гроссмейстерскую комбинацию.

StarCraft 2 – единственная игра, где про микро- и макроразвитие можно рассказывать часами. Это первая киберспортивная дисциплина, которую начали сравнивать с шахматами. Десятки разнообразных стратегий, продвинутая экономика и мастерство управления процессами в десяти местах сразу. Решения принимаются за доли секунд. Если проморгал, пакуй вещи – пора домой.

На экран выводят Бьёна «ByuN» Хюн Ву. Только что чемпион мира 2016 года проиграл в четвертьфинале IEM в Катовице со счётом 1:3. Он в отчаянии – спрятался за монитором и плачет. Камера ловит момент, когда Хюн Ву колотит себя по голове: он проиграл, он не разгадал замысел, он не смог победить. Как бы кореец ни прятал лицо, видно, как слёзы текут по щекам. В командных играх, бывает, можно обвинить других в поражении, но в одиночных дисциплинах такое не пройдёт. Зал заводится и скандирует имя Бьёна. Сам игрок ещё не скоро отойдёт от произошедшего и не сразу начнёт собирать вещи – для него турнир закончен.

Смотреть со стороны, как ведут себя киберспортсмены в других играх, обычно неинтересно. Они сидят неподвижно и едва жмут кнопки. В StarCraft 2 клавиатура превращается в фортепиано. Разница только в том, что игроки не исполняют бетховенскую пьесу «К Элизе». Самые мастеровитые умеют одновременно разведывать карту, развивать базу, управлять атакой в двух, а то и в трёх разных местах и при этом успевать заказывать подкрепление. На экране так часто сменяются планы, что можно сойти с ума и заработать эпилептический припадок.

Лондонские исследователи даже доказали, что стратегии в духе StarCraft делают людей умнее и позволяют развивать гибкость мозга. Хочется верить, что это не те британские ученые, которые ежегодно устраивают фестиваль дичи.

На входе в зал, где показывают StarCraft, всегда толпится кучка зевак. Её размер обычно редко зависит от выступающих на сцене. В Польше любят StarCraft не меньше, чем Counter-Strike: Global Offensive. Когда узнают, что скоро выступает соотечественник, зал будут вежливо штурмовать. Местные болельщики очень дружелюбные. Они готовы поддерживать всех, но за своих будут «топить» по-особенному.

«Сообщество StarCraft – семья. Пускай маленькая, но семья. Здесь все поддерживают друг друга», – говорят о себе фанаты соревновательной дисциплины. По залу проходят ребята в костюмах строителей и раздают надувное оружие одного из персонажей вселенной игры Зератула. О такой штуке мечтают дети, которые пришли сюда с папами. Взрослые мужики тоже не отказываются, когда им протягивают надувную игрушку. И не важно, что ты бородат и тебе за 30. Молодость не заканчивается.

Когда смотришь на то, что происходит в Катовице и на других турнирах по StarCraft 2, сложно представить, что кто-то может произнести: «StarCraft 2 мёртв». Правда, в киберспортивном сообществе любят обсасывать тему о кончине стратегии. Это достаточно распространенное мнение, после которого сразу добавляют: в игру никто не играет, она больше не популярна, как раньше, жанр RTS сложный и никому не нужен. Забитый зал и еще 30 тысяч человек на трансляции с этим не согласятся.

«Меня всегда немного умиляли истории про былое величие, – говорит комментатор SC2 Алексей «Alex007» Трушляков. – Со StarCraft действительно начинался большой киберспорт. В Корее в 2000-2002-м, в современном виде – в Европе и Америке в 2010-2011-м. Но популярность игры всегда держалась примерно на одном уровне – просто популярность киберспорта, как сферы, растет последние годы, как на дрожжах».

Сейчас показатели игровой активности в SC2 находятся примерно на уровне 2013-2014 годов, утверждает Трушляков. Часть любителей многопользовательской игры перетекла в кооперативный режим, поясняет он.

Глава по киберспорту Blizzard Ким Фан уверяет, что компания будет поддерживать развитие SC2 так долго, насколько возможно. Планы расписаны до 2018 года, и все киберспортсмены про них знают.

«Blizzard пытается замотивировать молодых игроков, что просто отлично, — считает киберспортсмен Александр «Bly» Свисюк. — На этом турнире платили даже за 44 место $ 600. Пускай это немного, но все же раньше за 44 место ничего не платили. Что мне не нравится, это призовые за первое место – $100 тыс. Думаю, что призовой должен отличаться не в 150 раз между первым и последним местом. Если подвести итог, Blizzard действительно очень старается, и это похвально. Больше хороших RTS нет и, не думаю, что появятся».

Свисюку 28 лет. По меркам StarCraft он возрастной игрок. С каждым годом становится всё сложнее соревноваться с более молодыми соперниками. «Они намного быстрее, и так как им это более интересно, им не надо искать мотивацию», — говорит киберспортсмен. Несмотря на это, он готов и дальше продолжать играть. «Пока получаю кайф от процесса, буду продолжать», –заявляет Свисюк.

Алексей Трушляков не отрицает, что SC2, как киберспортивная дисциплина, уступает по популярности сразу нескольким конкурентам как в общемировом масштабе, так и в русскоязычном регионе. Тем не менее игра по-прежнему имеет престижный статус и массу очевидных преимуществ.

«SC2 интуитивно понятен любому человеку, даже ни разу не игравшему в стратегии реального времени, – поясняет комментатор. – Игры высокого уровня смотрятся очень зрелищно и с графической, и со стратегической точки зрения. SC2 по-прежнему является очень глубокой в тактическом плане дисциплиной, да и вообще квинтэссенцией индивидуальной игры и эдакого хардкора в мире киберспорта. Поэтому для многих людей StarCraft становится не только классическим зрелищем в довесок к хлебу, а и настоящей пищей для ума. В конце концов, не просто так учёные доказывали, что StarCraft делает людей умнее».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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StarCraft 2
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