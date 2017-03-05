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175 лет назад 2016
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Использование багов для успешной игры в Counter-Strike 1.6
Текст: Кирилл Овсянников

Пять самых полезных и надоедливых багов в Counter-Strike 1.6

Какие баги в Counter-Strike 1.6 использовались киберспортсменами для получения преимущества над соперником и как с этим боролась Valve.
5 марта 2017, воскресенье. 15:30. Киберспорт
Counter-Strike 1.6 можно назвать королём киберспорта — именно эта игра сформировала целую индустрию, в которой на сегодняшний день крутятся миллионы долларов. Успешная модификация великой Half-Life обладает множеством достоинств, но вместе с тем детище сотрудников Valve Джесса Клайффа, Мина Ли и Джеймса Олена имеет бессчётное количество больших и малых багов. «Чемпионат» вспоминает самые досадные недоработки разработчиков легендарный игры, часть из которых со временем стали настоящими фишками старой доброй «Контры».

1. Кроличьи прыжки


Движок Half-Life, доставшийся Counter-Strike в наследство, изначально использовался разработчиками Quake. Именно по этой причине движение персонажей в ранних версиях игры было очень похожим на передвижения квейкеров. Профессиональные игроки активно использовали так называемую распрыжку, или «банни хоп», за счёт чего существенно увеличивалась скорость перемещения по карте. Кроме того, в такого прыгающего игрока попасть становилось куда сложнее.

Достигалось такое ускорение, благодаря особой технике прыжков и синхронизации поворотов. До выхода версии Counter-Strike 1.5 овладеть ей было достаточно просто, но летом 2002 года Valve прикрыла эту вольницу, усложнив механику прыжков за счёт замедляющего «гравитационного» фактора, а также сделав практически невозможным разброс при стрельбе в полёте.

Впрочем, и в CS 1.5, и в CS 1.6 нашлось изрядное число умельцев, применявших кроличьи прыжки даже в новых условиях. Более того, появились целые сообщества прыгунов, которые, позабыв о сражениях на de_dust2, de_aztec или cs_assault, тренировали свои навыки на специальных картах с приставкой bhop.

2. Бесшумный бег


Если прыжки с выходом последней версии Counter-Strike свою актуальность для киберспортивных соревнований во многом потеряли, то жульническая техника бесшумного бега много лет была настоящим бичом для организаторов турниров.

Дело в том, что при установке функции приседания на скролл мышки игрок получал возможность перемещаться на полной скорости практически бесшумно, и это существенно дезориентировало соперников.

Для борьбы с этим багом разработчики шли на разные ухищрения, создавая специальные серверные утилиты и даже античиты, которые собирали информацию о настройках игрока. В более поздних обновлениях CS 1.6 специалисты Valve смогли решить эту проблему, поэтому «крутить колесо» стало попросту невыгодно.

3. Бесшумная бомба


Значение звуков в Counter-Strike для реакции на действия соперника сложно переоценить. Именно поэтому баг, благодаря которому можно было бесшумно поставить бомбу, сразу же после обнаружения зафиксировали в правилах всех профессиональных турниров в качестве запрещённого приёма.

Наиболее часто этот баг встречался на турнирной карте de_dust2, когда, зайдя на базу «А», террористы могли установить взрывчатку таким образом, чтобы она упала вниз на первый уровень. Если это происходило достаточно близко к стене, звук бомбы на карте исчезал и возвращался лишь на стадии детонации заряда.

Справедливости ради стоит отметить, что силы спецназа также могли немного схитрить, начав обезвреживание бомбы с удара ножом по земле. Иногда это помогало замаскировать очень характерный звук начала процедуры разминирования и выиграть время.

4. Прозрачный дым


Один из самых долгоживущих и надоедливых багов Counter-Strike 1.6 — так называемый «16-битный дым». Возникал он, когда игрок выставлял в настройках игры использование 16-битных текстур. Дымовые шашки в игре теряли значительную долю актуальности, так как для игрока с данной настройкой дым получался практически прозрачным и для изоляции территории совсем не годился.

Жуликов, использовавших такие настройки, на киберспортивных турнирах ловили с помощью античитов, которые автоматически сохраняли скриншоты игры. Впрочем, многие болельщики со стажем могут вспомнить, как в 2003-2008 годах организаторы интернет-лиг просили игроков делать скриншоты дыма специально перед игрой. На тот момент эта была почти такая же обязательная предматчевая процедура, как ножевой раунд за право выбора стороны. Впрочем, какие-то фанаты игры додумались до ещё более безумного способа подглядывать через дым. Как говорится, комментарии излишни.

5. Баги после падения


Напоследок стоит отметить достаточно специфический баг, связанный с приземлением после падений с высоты. В старом добром Counter-Strike потерять половину здоровья после падения было плёвым делом, однако некоторые игроки использовали очевидные дыры в движке игры и в подобной ситуации умели не только избежать урона, но и получить преимущество, добившись бесшумности передвижения.

Во-первых, часто использовалась особая техника, когда сорвавшийся игрок удерживал кнопку приседания вплоть до последнего момента перед приземлением, после чего нажимался прыжок. Попав в тайминг, можно было спрыгнуть абсолютно с любой высоты и остаться живым.

Во-вторых, для безопасных прыжков использовались различные угловатые текстуры. Для безопасного прыжка на них нужно было приземлиться строго в определённое место, тогда манёвр получался весьма успешным.

Многие баги Counter-Strike 1.6 стали полноценными фишками игры, которые использовались для получения преимущества над соперником. Свой вклад в этот процесс внесли и многострадальные текстуры CS 1.6. Речь о них пойдёт во второй части материала. Не пропустите!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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