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175 лет назад 2016
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Главные события недели по версии Reddit
Текст: Яна Медведева

«Я рад, что ХВОСТ теперь будет сказочно богат»

Зачем «Анжи» нужен Александр «XBOCT» Дашкевич, как Valve борется с бустерами и этический вопрос ставок — в главных темах Reddit за неделю.
6 марта 2017, понедельник. 13:45. Киберспорт

Темы недели

Приглашения на мэйджор


Перед стартом открытых квалификаций на The Kiev Major Valve выдала на чемпионат 8 прямых приглашений. В список счастливчиков вошли OG, Evil Geniuses, Digital Chaos, Team Liquid, Ad Finem, Wings Gaming, Newbee и VG.J. Приглашение некоторых команд у сообщества до сих пор вызывает вопросы, но Valve снова пошла по лёгкому пути: компания пригласила всех, кто хоть немного заслуживал путёвки на турнир, независимо от региональной принадлежности. Но в итоге в Киев снова отправятся пять команд из Китая и только одна из СНГ.

• Выигрываешь TI, оставляешь тот же состав, играешь сравнительно хорошо. Получаешь приглашения весь год!
• Проблема Ad Finem в том, что она ничего не добилась ни до, ни после мэйджора. Поэтому её попадание в финал выглядит случайностью.
• Ни одной SEA-команды. Вот что происходит, когда все твои звёзды разъезжаются в другие регионы.
• Я понимаю, что вы заботитесь о росте, но какого чёрта Южная Америка получает столько же слотов с квалификаций, как и Европа?
• Почему все так легко отдают слот B)ears? Я не то чтобы не согласен, но они сыграли всего одну квалификацию и заняли там второе место.
• Не вижу никакой трагедии в том, что Secret не попадут на мэйджор. Проигрывать TNC и не входить в топ-4 на мелких LAN-турнирах…
Пора переезжать в Южную Америку, чтобы заработать денег за последнее место на мэйджоре.

«Анжи» и «ХВОСТ»


Новость о том, что футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с Александром «XBOCT» Дашкевичем, долетела и до англоязычного сообщества. Об «Анжи» они знают немного и воспринимают его как клуб, который бесполезно разбрасывается деньгами. Вот и инициативу с командой по Dota 2 они восприняли как очередную блажь. Зато искренне рады за Хвоста, которого снова увидят на соревновательной сцене. И который пополнит свой карман завидной зарплатой.

• Как по мне, это смешно. Это если бы Fear после окончания карьеры пошёл играть за какой-нибудь мексиканский футбольный клуб. «Анжи» известен тем, что пытается выиграть, подписывая до идиотизма огромные контракты с престарелыми звёздами или нераскрытыми талантами. Но рад, что «ХВОСТ» теперь будет сказочно богат.
• Мне кажется, он будет чем-то вроде Maelk в North. Я уверен, что ХВОСТ может заняться организационными вопросами, он хорошо знаком со сценой, но не думаю, что он будет играть.
• Я сначала думал, что это шутка. «Анжи» купил Роберто Карлоса в 2012-м, когда он почти закончил карьеру. Теперь они то же самое сделали с Хвостом.
• Воу, Хвост заработает миллионы без всяких обязательств.
• На этой странице я не понимаю ничего, кроме крутой фотографии.

Борьба с бустерами


Для тех игроков, которые далеки от соревновательной сцены, минувшая неделя тоже была богата на события. Во-первых, проблема бустеров и купленных аккаунтов стала одной из главных тем Reddit. Форум предлагал множество решений: от бана IP тех, кто заводит ботов для калибровки до введения Prime, как в CS:GO. Одним из вариантов воспользовалась Valve — максимальный MMR калибровки аккаунта серьёзно опустили, теперь он составляет 3500 MMR.
А это значит, что нельзя просто завести ботов, искать игру на пустом сервере и получить почти 5000 MMR, а потом продать аккаунт. Теперь для тех же цифр придётся попотеть. Ну и как приятный бонус — запрет на групповой поиск. Он не даст ботоводам калибровать аккаунты.

• Prime не слишком хорошо работает в CS:GO. Это удобно только для тех, кто уже играет. Новичкам приходится часы проводить среди «смурфов» и ботов, чтобы поднять нужный уровень, на котором можно купить Prime. Это тормозит рост.
• А это ведь ещё увеличит время поиска игры, потому что не все станут использовать Prime.
• Основной метод прокачки новых аккаунтов — это использование ботов. Их отправляют их играть групповой рейтинг для калибровки. Так что Valve начинает бороться с бустерами и ботоводами.
• Круто, теперь можно поиграть на моём старом аккаунте. Я его забросил, когда там появились сотни ребят с купленными аккаунтами.
Не думаю, что люди будут покупать аккаунты с 3500 MMR. Их придётся «бустануть» перед продажей, а это уже не так легко. И к тому же обойдётся дороже для покупателя.

Отключение группового поиска


А теперь подробнее об эксперименте Valve. В минувшие выходные издатель отключил возможность группового поиска в рейтинговых играх. Причина проста — пользователи Reddit постоянно жалуются, что им приходится играть против тех, кто зашёл в игру вдвоём или втроём. Это создаёт нечестные условия, ведь кому-то нужно налаживать коммуникацию, а кто-то свободно общается и взаимодействует. А из-за разных показателей MMR часто чувствуется разница в личном мастерстве. Valve решила попробовать оставить соло-игроков в гордом одиночестве в их рейтинге и посмотреть, как это скажется на времени поиска и что об этом подумают пользователи. А тем, кто хочет играть с другом, пока придётся посидеть вне рейтинговых игр (в «анранкеде»).

• Кого теперь будут обвинять в своих поражения реддиторы. — перуанцев и русских. Как и всегда.
• Я, может, представляю тут меньшинство, но я всегда играл в Доту вдвоём с другом. Мы всегда старались для команды, никого ни в чём не обвиняли и не игнорировали собственные ошибки. Просто наслаждались игрой в Доту. И будет очень обидно, если нам придётся торчать в «анранкеде».
• Просто нужны две опции: «Только соло» и «Мне плевать, дайте срочно игру».
• Наконец-то я смогу вернуться в игру после недель, когда кругом были одни «абузеры» и «бустеры».
• Не почувствовал изменений нового патча, потому что у меня нет друзей.

Ставочный вопрос


Немного свежих драм на Reddit. Статистик команды Ad Finem, который помогал ей на бостонском мэйджоре, на своей странице в «Твиттере» поделился скриншотом со ставками с турнира.

Аналитик ставил на победу своей команды и немного на этом подзаработал. Другие представители сообщества, и в том числе реддиторы, осудили такой подход. Ведь у статистика есть внутренняя информация о командах и игроках других составах, которая дает ему преимущество. Имеет ли он право делать ставки, хоть и не подписывал контрактов с Ad Finem?

• В ставках на спортивные события есть очень строгие правила для турниров, в которых ты участвуешь. Например, в Австралии жокея сняли, потому что он поставил на собственную лошадь. А когда я работал в одной из контор, мои постоянным клиентом был футболист. В итоге ему запретили делать ставки на любые футбольные матчи.
• Технически его никто не нанимал, он просто помогает. Так что никаких проблем нет.
• У него есть внутренняя информация. Он знает, насколько хорошо они приготовились. Как уверенно они себя чувствуют. Как они мотивированы. Это как минимум неэтично.
• Как Valve на это смотрят в CS:GO: «Профессиональные игроки, команды и те люди, которые занимаются проведением турниров по CS:GO не должны делать ставки на матчи, сотрудничать с букмекерскими конторами или распространять внутреннюю информацию, которая может повлиять на ставки».

Проекты недели


На минувшей неделе пользователи Reddit поделились одним новым и одним доработанным проектом. Начнём с новинки. Патрик Слетмо придумал, как можно хотя бы частично избежать проблем языковых барьеров в игре. Для этого он создал программу, которая позволяет переводить сообщения в игровом чате на понятный язык. Скачать и познакомиться с программой подробнее можно на сайте.

Второй проект —- доработанная с учётом патчей библиотека Tsunami. Здесь можно найти советы и контр-пики к каждому герою в Dota 2. Подойдёт для тех, кто хочет попробовать игру на новых персонажах или впервые знакомится с DOta 2.

Арт и косплей недели


На Reddit пользователи устроили своеобразные проводы зимы. Творческие авторы во всю рисуют Crystal Maiden и фотографируют косплеи, а самые изощренные, собирают ее в керри.

Момент недели


В течение прошедшей недели большинство команд предпочли готовиться к квалификациям на мэйджор. Но среди всей этой суеты с приглашениями многие не заметили, как Evil Geniuses и compLexity Gaming сыграли шоу-матч на $ 5 тыс. Не обошлось без хайлайтов от Артура «Arteezy» Бабаева, который в очередной раз продемонстрировал владение Manta Style.

Неудача недели


А больше всего не повезло в этот раз Тибану «1437» Сива. Он решил помериться силами с Orge Magi, но кто же знал, что его соперник так заряжен на удачу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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