В голову! Три красивейших момента IEM Katowice 2017 по CS:GO

Не обошлось и без по-настоящему красивых игровых моментов, подборку которых мы представляем вашему вниманию.
3. GuardiaN против Astralis
Команда Natus Vincere, безусловно, рассчитывала пройти дальше четвертьфинальной стадии, но в матче против будущих чемпионов Astralis она выглядела посредственно. Вторая карта de_nuke была провалена полностью, хотя на de_mirage представители украинской организации сохраняли шансы на победу. Удержаться Na’Vi на плаву помогал их словацкий легионер Ладислав «GuardiaN» Ковач, настрелявший 25 фрагов на этой карте. В том числе снайпер отметился отличным эпизодом в защите.
2. fnx против North
Линкольн «fnx» Лау на IEM Katowice 2017 продвинулся по турнирной сетке дальше своих товарищей по команде из SK Gaming. Вместе с Immortals Лау вышел в полуфинал соревнований, а также стал героем фантастического эпизода на de_cobblestone против North. Датчане имели неосторожность запустить бразильца на «бомбплэйс» A, что обернулось для них большими проблемами. В том числе этот эпизод определил судьбу третьей карты, на которой Immortals по всем статьям обыграла датчан.
1. dupreeh против FaZe Сlan
Наконец, один из ярчайших эпизодов в профессиональном CS:GO в этом году случился в финальном матче турнира. В центре внимания зрителей оказался Питер «dupreeh» Расмуссен, продемонстрировавший фантастическую меткость при стрельбе из «Дезерт Игла» на de_overpass. За этот эпизод Расмуссен был удостоен персональной похвалы от тренера Astralis Дэнни «Zonic» Соренсена.