«Если хочешь — действуй!» История Омара «w33» Оливи

«Это плохая идея, но если ты действительно хочешь этого — действуй», — мотивировали Омара отец и мать.

Популярность Омару «w33» Оливи принесли высокие позиции в мировой таблице лидеров, а также игра за своего коронного героя Meepo.

Вместе с Digital Chaos Омар сначала пробился на The International 2016, а затем закрепил свой дебют триумфальным выступлением.

«Увидеть мир — это то, что я всегда хотел». Такова была мечта юного, более известного в Дота-сообществе как w33. Сегодня румынскому игроку сирийского происхождения исполнилось 22 года. К этому возрасту он побывал на турнирах в разных уголках планеты, заработал любимым делом более $ 1 млн, а также стал первым игроком в мире, которому покорилась вершина в 8000 очков одиночного рейтинга в Dota 2 Его отец был профессиональным футболистом и даже играл за сирийскую национальную сборную, поэтому любовь к этому виду спорта у Омара зародилась с раннего детства. Дух соревнования — то, что всегда разжигало костёр внутри него. Как и многие мальчишки, Оливи днём гонял мяч, а вечером усаживался за компьютер. С Дотой он познакомился ещё в девятилетнем возрасте, но хобби переросло в нечто большее только с появлением Dota 2 в 2011 году.«В школе единственным предметом, который я не прогуливал, была химия», — говорит Омар. Именно поэтому своей будущей специальностью он избрал химическое машиностроение. Правда, в скором времени разочаровался в учёбе и решил взять академический отпуск, чтобы полностью посвятить себя игре. Родители были недовольны решением сына, но не стали ему мешать, а наоборот, пытались всячески поддерживать.История попадания w33 на профессиональную сцену весьма интересна. Однажды он с друзьями устроил матчмейкинг и среди соперников оказались такие известные личности, как. Омар выбрал в числе первых героев своего коронного Meepo, которого парочка профессиональных игроков решила «законтрить». Пока напарники w33 отдавали «фраги» по всей карте, он усиленно «фармил». В итоге Оливи удалось практически в одиночку выиграть встречу, невзирая на наличие контрпика его героя в стане соперников. Результат не заставил ждать — вскоре FATA добавил его в друзья и предложил поиграть на замене за команду Sigma.Дебют не увенчался успехом, так как уже в скором времени коллектив распался. Доказать свою силу Оливи попробовал на домашнем DreamHack Bucharest в 2013 году, где принял участие в турнире 1 на 1. В финале он уступил соотечественнику LyOn, который вскоре стал его напарником по румынской команде TCN. Видимо, из-за того поражения Омару пришлось отправиться на непривычную для себя сложную линию,где он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Ни подход к тренировкам, ни результат не соответствовали амбициям w33, так что продержаться на плаву долгое время коллективу было не суждено.С мая 2014 по август 2015 года румынский игрок скитался по разного рода «середнякам»: Balkan Bears, MeePwn’d, 4 Clover & Lepricon. Но гораздо большую популярность ему принесли высокие позиции в мировой таблице лидеров, а также игра за своего коронного героя Meepo. В те времена он зарабатывал себе на жизнь стримами, и его аудитория увеличивалась как раз за счёт высокого рейтинга и выбора нестандартных героев, среди которых помимо Meepo был и Skywrath Mage.Правда, есть и тёмные страницы в биографии Оливи. Несколько раз его обвиняли в нечестной игре. Будучи ещё малоизвестным, одно время w33 прибегал к накрутке рейтинга через подставной аккаунт, а однажды во время матча на European Elite League, обнаружив, что при создании лобби были включены читы, добавлял себе золота. Он был пойман и исключён из лиги, а на разных форумах появились гневные посты в его адрес. На это сам Омар заявил: «Я попаду на The International, нравится вам это или нет».Сбыться его мечте было суждено, но для начала необходимо было получить билет на большую сцену и пройти непростое испытание. По окончании The International 2015 с Омаром связалсяи провёл с ним собеседование, по результатам которого румынский игрок был приглашён в состав именитой Team Secret. Свой шанс Оливи использовал на все сто, и соперничал от турнира к турниру сза звание лучшего «мидера». Апогеем выступлений за командустала победа на The Shanghai Major ровно год назад.Puppey и Envy очень хотели играть вместе с Arteezy, поэтому в межсезонье Омар был выставлен за дверь. Невзирая на такой конец отношений, Team Secret дала w33 очень многое. Оливи признавался, что Клемент научил его многим вещам как в игре, так и в жизни, выступая в роли ментора. За те полгода он вырос из «ноунейма» с высоким рейтингом в настоящую звезду киберспорта, которого хотели бы видеть в своем составе многие команды.Исполнить свою мечту Омару суждено было с Digital Chaos, которая и приютила румына в последние дни перед закрытием трансферного окна. Вместе с американской организацией w33 сначала пробился на The International 2016 через региональные квалификации, а затем закрепил свой дебют триумфальным выступлением, которое завершилось получением серебряных медалей. Сейчас Оливи является одним из ключевых игроков американской команды, и результаты DC во многом зависят от его выступления на центральной линии.«Родители гордятся мной не потому, что я зарабатываю сотни тысяч долларов, а потому что смог чего-то добиться в жизни, достичь поставленной цели», — признаётся Оливи. Он является одним из самых отзывчивых и позитивных игроков, с его лица редко сходит лучезарная улыбка. В отличие от большинства, он никогда не жалуется на постоянные перелёты, так как мечтал о путешествиях с раннего детства. Он просто получает удовольствие от всего, что с ним происходит. Среди его фанатов ходит шутка, что по окончании игровой карьеры разработчики должны переименовать должны переименовать в его честь героя Meepo в «wEEpo». Но Омару ещё рано думать о завершении выступлений, так как его мотивация только растёт с каждой победой.