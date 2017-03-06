От NS до Xiao8. Главные герои открытых квалификаций на мэйджор

СНГ

Любимчики публики КБУ собираются покорить не только отборы в Киев, но и рейтинги Twitch.

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Первую квалификацию EHOME уже покинули, проиграв команде из игроков вторых составов организации.

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6 марта в шести регионах стартуют открытые квалификации на мэйджор. Сотни команд, тысячи игроков и матчей — за всем невозможно уследить. Чтобы сориентироваться в турнирной таблице, рассказываем о самых интересных и перспективных участниках открытых отборов. А некоторые из них вполне достойны поездки в Киев!Командауже успела засветиться на паре региональных турниров, но на подходе к открытой квалификации потеряла двух игроков. К составу коллектива присоединились, которых вряд ли можно назвать ослаблением для LQ. В отдельной СНГ-квалификации эта команда должна чувствовать себя вольготно хотя бы за счет опыта ее участников.. Несколько недель назад зрители в СНГ радостно поздравляли команду из Киргизии с подписанием контрактов с MVP. Коллектив собирался уехать на тренировочные сборы в Корею, но пока остался дома. И по правилам квалификаций, им предстоит отбираться в СНГ. Киргизы уже успели поиграть на WESG под новым тегом, но потом потерялись из виду. Кто знает, может, все это время они готовились к отборочным на мэйджор?. Хотя все мы знаем, за кем вы будете следить во время СНГ-квалификации! Любимчики публики КБУ собираются покорить не только отборы в Киев, но и рейтинги Twitch. Александр «XBOCT» Дашкевич, Ярослав «NS» Кузнецов и Андрей «Dread» Голубев в прямом эфире будут показывать новые стратегии, а также как правильно «фармить» и «вардить». Впрочем, конкуренция в этот раз не так высока, так что никто знает, чем обернется шоу.Horde. Horde из команды «на пару турниров» превратилась в крепкого европейского середнячка. В течение сезона они сменили игрока, и потому теперь пройдут через открытые квалификации. Здесь их считают явными фаворитами — коллективсыграл на десятке турниров, а только вчера одержал победу на ProDota Cup. Им осталось просто отвоевать свое место в региональных отборах, ведь им вполне по силам навязать борьбу и там.. ProDota не останавливается в поисках оптимального состава. Теперь в команду вернулсяи присоединился юный шведский талант из HoN. Пятерка собралась совсем недавно, но к подготовке игроки подошли со всей серьезностью. Во-первых, физической формой команды занимается бывший тренер футбольного клуба «Сан-Франциско», а во-вторых, ProDota для консультации наняла Муриэль «Kipspul» Хёйсман, аналитика Fnatic. Она займется поиском сильных и слабых мест в стратегиях команды. Подход серьезный, осталось только показывать хорошую игру.. На квалификациях в бостонскому мэйджоруи его команда Kaipi решили пойти по легкому пути и попробовать пробиться через американские квалификации. За шаг до региональных отборов их остановила EPG. После этого Sing заявил, что больше не хочет играть на профессиональном уровне. Но, как и многие киберспорстмены, к мэйджору передумал и теперь будет штурмовать открытые квалификации в Европе. Состав подобрался солидный: с известным стримером сыграют Антонио «cancel» Михай, Алаан «sexibamboe» Фарай и Рику «Buugi» Фалт. Может, на этот раз результаты турнира не разочаруют SingSing.. Возвращениев команду отправило ее в открытые квалификации. В течение сезона команда стабильно держалась на последних строчках всех отборов и выглядела крайне невнятно. К сожалению, возвращение капитана пока ничего не изменило. Первую квалификацию EHOME уже покинула, проиграв команде из игроков вторых составов организации. Теперь у них остался последний шанс, иначе LaNm снова придется уходить в отпуск.. Многие уверены, что Vici Gaming попала в открытую квалификацию по ошибке. Игроков они не меняли, только выступали с заменой на нескольких турнирах. Из-за этого организаторы решили их проверить самым жестким способом. Первую стадию открытой квалификации они прошли без особых проблем, но теперь VG предстоит встреча с ребятами, которые уже расправились с EHOME и вторым составом Wings.. Самый интересный и «медийный» состав китайской квалификации. Если на отборах к DAC «боссы» козыряли девушкой в составе, то теперь ее место занял. Теперь белой вороной тут выглядит только владелец организации, но вчетвером игроки с многолетним опытом имеют все шансы протащить своего руководителя в региональную квалификацию. А там можно понадеяться и на магию «Директора».. Главные герои Юго-Восточной квалификации. WG.Unity пару дней назад нашла спонсора и сменила название, но не отказала себе в удовольствии поиграть в открытых квалификациях. В середине сезона состав покинул оффлейнер, сказав, что личные проблемы пока не дают ему играть. Замену киберспорстмену нашли быстро, а результаты WGU от этого не снизились. Малайзийцы — фавориты открытых квалификаций и серьезная сила в региональном этапе. В прошлый раз они уже прошли весь путь и знают все подводные камни.Mineski-X. Возвращаясь к истории об оффлейнере, который отказался от места в команде по личным причинам — теперь он станет главным конкурентом Bazaar в открытых квалификациях. Состав Mineski X впечатляет именами, а за управление новой командой взялся сам Чай Ё «Mushi» Фун. Коллектив уже около недели усиленно тренируется и готов побороться за путевку в Киев.. После двух объективных лидеров в Юго-Восточной Азии можно выделить целый ворох команд, которые будут вставлять палки в колеса фаворитам. Одна из них вызовет немного грустной ностальгии — это MVP.Hot6, оставшийся состав корейской организации, собранный по кусочкам в начале сезона. Doctor и Reisen уже знакомы зрителям, и вряд ли кто-то откажется посмотреть еще немного сумасшедшей агрессивной корейской доты от этих ребят.. compLexity Gaming, памятуя опыт квалификаций на The International, не испугалась поменять состав и отправится в открытые отборочные. Путь в региональную квалификацию выглядит для них легкой прогулкой. С Эриком «747» Донгом они набрали серьезную форму, в которой могут дать отпор даже EG, а конкурентов в сетке у них практически не будет. Главная битва их ждет в финале с NP, а сейчас нужно просто хорошенько размяться.. В СНГ есть КБУ, а в Америке есть Veggies. Это команда, состоящая из комментаторов и профессиональных игроков, которая каждый раз доходит до финальных этапов открытых отборов, но ей все время не хватает совсем немного. В этот раз квот сразу 4, так что англоязычному хабу стоит подумать, что они будут делать без. «В бой идут одни старики!», — провозгласили Брайн «FLUFFNSTUFF» Ли и Тайлер «TC» Кук, который год пытающиеся закончить карьеру. И собрали очередной состав, который успешно продержался несколько месяцев. Они участвовали в нескольких региональных турнирах, не хватали звезд с неба, да и приглашения в закрытые отборы не получили. Но вот открытая квалификация, где многое решает опыт — отличное место для команды ветеранов американской сцены.. Уследить за тем, кто играет в Infamous, практически невозможно. Команда меняет состав чуть ли не каждый месяц. 17 февраля организация представила новую пятерку. В нее вошли, которые уже бывали на мэйджоре в составе Unknown, опытныйи совсем еще юные, которым нет и 17 лет. Но все уже знают, как умеют жечь перуанские подростки.. А с другой стороны сетки окажутся Not Today, половина игроков которой совсем недавно перебралась из Infamous. И они не стали рисковать, набирая в команду молодых новичков — это состав из опытных ребят, одних из лучших в своем регионе., который бьет рекорды по «фарм»у и был на турнире во Франкфурте,, получавший предложения даже от североамериканских команд, и неплохой стратег. Для Южной Америки это достаточно устрашающий состав, который будет бороться за победу в региональной квалификации, а не только за выход из открытой.Vultur. Аргентинцы из Vultur грустно посмотрели в след уезжающему поезду с приглашениями. Из их состава к друзьям из Перу ушел мидер, так что теперь придется отбивать свое место в открытой квалификации. У Vultur есть опыт игры даже на международных турнирах — команда представляла свою страну на WESG. Так что после этой поездки пробиться через несколько раундов открытых отборов ей вряд ли будет затруднительно.